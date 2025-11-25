Έρευνα για καταγγελία που αφορά σωματείο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικής Πυγμαχίας οδήγησε σε ευρήματα, τα οποία παραπέμπουν σε αδικήματα του ποινικού κώδικα.

Η υπόθεση προέκυψε μέσα από το έργο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού (ΕΔΠΑ). Συγκεκριμένα, μετά από σχετική καταγγελία, η Επιτροπή όρισε ερευνώντα λειτουργό. Ο τελευταίος, σύμφωνα με πηγές του «Φ», φέρεται να εντόπισε αξιοπερίεργα φαινόμενα.

Από τα όσα προκύπτουν από τις διασταυρωμένες πληροφορίες μας, κατά τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι έγινε πλαστογράφηση εγγράφων προκειμένου να εξασφαλίζεται ένα τετραψήφιο ποσό ετησίως από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, στο πλαίσιο παροχής κινήτρων.

Στο κάδρο της όλης υπόθεσης βρίσκεται ακόμη και πιστοποιητικό πυγμαχίας που παρουσιάζει πρόσωπο να παρακολούθησε επιτυχημένη σειρά μαθημάτων προπονητή πυγμαχίας ενόσω αυτό ήταν ανήλικο. Το εν λόγω πρόσωπο σήμερα έχει ενηλικιωθεί και ασκεί άλλο επάγγελμα, ωστόσο, εμφανιζόταν ψευδώς να εκτελεί χρέη προπονητού για τους σκοπούς εξασφάλισης χρημάτων από τον ΚΟΑ υπό τη μορφή μπόνους.

Τα στοιχεία που εξασφαλίστηκαν κατά τη διάρκεια της συλλογής μαρτυρίας από τον ερευνώντα λειτουργό οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα παράδοξα φαινόμενα συντελούνταν τουλάχιστον για κάποια χρόνια. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός, αλλά κάτι το οποίο γινόταν κατ΄ εξακολούθηση.

Το ιστορικό της έρευνας

Η διερεύνηση των καταγγελιών είχε διαταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού περί τα τέλη του 2023. Σε ανακοίνωση της επιτροπής σημειωνόταν πως σε συνεδρίασή της, ημερομηνίας 24/10/2023, αποφασίστηκε «να διορίσει Ερευνώντα Λειτουργό ώστε να διερευνήσει ασυμβίβαστο δυνάμει του άρθρου 14 του Νόμου 180(Ι)/2017, και/ή παράνομες πρακτικές στην Ομοσπονδία Πυγμαχίας».

Σε Εισαγγελέα και Αστυνομία

Όταν στα τέλη του 2024 ο ερευνών λειτουργός κατέληξε σε ευρήματα, η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού, αποφάσισε να διακόψει την έρευνα, κι αυτό προκειμένου να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος και να επιμολυνθεί η υπόθεση. Έτσι, έγιναν ενέργειες και το συγκεντρωθέν μαρτυρικό υλικό διαβιβάστηκε αμέσως στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Από εκεί η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Αστυνομία Κύπρου με οδηγίες να γίνει ποινική διερεύνηση. Εξεταστής της Αστυνομίας φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει ολοκληρώσει τη δική του διερεύνηση και να διαβίβασε φάκελο με όλο το μαρτυρικό υλικό στον Γενικό Εισαγγελέα και την εισήγησή του για το ενδεχόμενο ποινικών διώξεων.

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα

Εξ όσων γνωρίζει ο «Φ» η υπόθεση και τα στοιχεία που προέκυψαν ήταν τέτοια ώστε να υποστηρίζονται ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα πλαστογραφίας και απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις. Τον τελικό λόγο θα έχει το γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας εφόσον ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης της υπόθεσης.

Τέσσερα πρόσωπα

Στην υπόθεση φέρονται να ενέχονται τέσσερα πρόσωπα. Τα δυο εξ αυτών είναι αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας πυγμαχίας. Από κύκλους του κυπριακού αθλητισμού η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρή.

26 έρευνες στην Εισαγγελία

Πάντως, οι υποθέσεις που έχουν προωθηθεί στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού (ΕΔΠΑ) ξεπερνούν τις 20. Για την ακρίβεια, 26 συνολικά πορίσματα υποθέσεων που διερευνήθηκαν από την ΕΔΠΑ έχουν οδηγηθεί στον Γενικό Εισαγγελέα.

Αυτός ο αριθμός προκύπτει από ενημέρωση που παρείχε χθες το πρωί σε συνέντευξη Τύπου της Επιτροπής στη Λευκωσία, με αφορμή την οριστικοποίηση της νέας της σύστασης. Ο νεοδιορισθείς πρόεδρος της ΕΔΠΑ, Στέφανος Σκορδής, ανέφερε πως το σώμα του οποίου προΐσταται μέχρι στιγμής έχει ολοκληρώσει 69 έρευνες. Από αυτές, σύμφωνα πάντα με την πληροφόρηση που έδωσε, οι 31 έχουν αρχειοθετηθεί, ενώ τα πορίσματα για άλλες 26 έχουν παραδοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα. Εξάλλου οι έρευνες για 11 υποθέσεις είναι υπό εξέλιξη, ενώ μια ακόμη έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα και το πόρισμά της θα εξεταστεί σύντομα από τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Ο κ. Σκορδής, διευκρίνισε πως από τα 26 πορίσματα που έχουν παραδοθεί στη Γενική Εισαγγελία, υπάρχουν ακόμη κάποια που είναι υπό μελέτη και διερεύνηση, κι άρα πιθανόν να προκύψουν και άλλες ποινικές υποθέσεις. «Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και για τις 26 υποθέσεις» τόνισε.

Καταγγελίες μέσω πλατφόρμας

Το στέλεχος της ΕΔΠΑ, Νικόλας Κωσνταντίνου, έδωσε λεπτομέρειες για την υπό δημιουργία πλατφόρμα, η οποία θα παρέχει την ευχέρεια σε πολίτες να υποβάλλουν καταγγελίες διαδικτυακά με πλήρη ανωνυμία και προστασία. Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου, πρόκειται για ένα σύγχρονο και πλήρως ασφαλές σύστημα που θα επιτρέπει σε κάθε πολίτη να αναφέρει, με πραγματική ανωνυμία, αδικήματα διαφθοράς στον αθλητισμό ή άλλα αδικήματα που προβλέπονται στο Μέρος IV του Νόμου για την Καταπολέμηση της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων. Η πλατφόρμα δεν θα συλλέγει IP, cookies ή οποιοδήποτε τεχνικό αναγνωριστικό, ενώ όλες οι πληροφορίες θα αποθηκεύονται κρυπτογραφημένες σε απομονωμένο περιβάλλον, προσβάσιμο μόνο από εξουσιοδοτημένα μέλη της Επιτροπής. Η υλοποίηση, όπως εξήγησε, βασίζεται στο διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα GlobaLeaks, το οποίο χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Transparency International και πληθώρα ευρωπαϊκών οργανισμών για την προστασία πληροφοριοδοτών. Όπως ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου, η λειτουργία της πλατφόρμας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών, προσφέροντας ένα ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της καταπολέμησης της διαφθοράς στον κυπριακό αθλητισμό. Κατέληξε σχολιάζοντας ότι «αυτό που θέλουμε να στείλουμε είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ακεραιότητα του αθλητισμού και η προστασία των ανθρώπων που τολμούν να καταγγείλουν έναν περιστατικό είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας».

Νομοσχέδιο με στόχο επιβολή προστίμων μέχρι και €200.000

Απαντώντας σε ερωτήματα του «Φ» ο κ. Σκορδής ανέλυσε το ζήτημα του ασυμβίβαστου στον αθλητισμό (σ.σ. παράγοντες με διπλή ιδιότητα), ενώ μίλησε και για τις προσπάθειες που γίνονται ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό το έργο της ΕΔΠΑ. Εξήγησε ότι οι 31 από τις 69 έρευνες που έγιναν, αφορούν ασυμβίβαστο. Οι 26, πρόσθεσε, έχουν να κάνουν με χειραγώγηση, ενώ οι υπόλοιπες 12 ενδεχομένως να περιλαμβάνουν και ασυμβίβαστο.

Ο πρόεδρος της ΕΔΠΑ σχολίασε ότι το θέμα του ασυμβίβαστου και της πάταξής του, πρέπει να τυγχάνει χειρισμού με πολλή υπευθυνότητα. Εξήγησε προηγουμένως ότι η κυπριακή κοινωνία είναι μικρή, πολλά σωματεία λειτουργούν εθελοντικά (σ.σ. εννοώντας ότι δεν υπάρχουν οφέλη) και θα προκύψουν θέματα βιωσιμότητας και λειτουργικότητας αν το ζήτημα προσεγγιστεί με πολύ αυστηρή μορφή.

Σε ερώτημά μας, επισημάναμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις σοβαρού ασυμβίβαστου κατά τις οποίες ένας ποδοσφαιρικός παράγοντας έχει οικονομικά οφέλη από το άθλημα που υπηρετεί. Υποβάλαμε, ακόμη, πως υπάρχει καθυστέρηση στο να οδηγηθεί μια υπόθεση στο Δικαστήριο, νοουμένου ότι η ΕΔΠΑ έχει ερευνητικές εξουσίες και ότι σε περίπτωση ευρημάτων θα πρέπει να γίνει νέα ποινική έρευνα από την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να χάνεται χρόνος και να υπάρχει κίνδυνος επηρεασμού του μαρτυρικού υλικού.

Ο κ. Σκορδής απάντησε αναφερόμενος σε τροποποιητικό νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε κι έχει προωθηθεί στο αρμόδιο υπουργείο. Το νομοθέτημα, όπως εξήγησε, δίνει εξουσία στην ΕΔΠΑ όπως σε περιπτώσεις ασυμβίβαστου επιβάλλει υψηλά πρόστιμα και να αποστερεί την φίλαθλη ιδιότητα από έναν παράγοντα. Εξήγησε ότι με αυτό τον τρόπο θα καταστεί πολύ πιο αποτελεσματικό το έργο της Επιτροπής και πως «δεν θα περιμένεις τρία χρόνια να πάει μια υπόθεση στο Δικαστήριο για να επιβληθεί ποινή».

Στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου μας ανέφερε ότι στο υπό προώθηση νομοθέτημα προνοούνται πρόστιμα μέχρι και ύψους €200.000 για ασυμβίβαστο, ενώ διευκρίνισε πως οι υφιστάμενες πρόνοιες της νομοθεσίας για το ασυμβίβαστο (βλ. επιβολή ποινής φυλάκισης σε περίπτωση ενοχής) θα διατηρηθούν.

Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού. Ο λόγος για τον πρόεδρο Στέφανο Σκορδή, τον αντιπρόεδρο Ευθύμιο Ευθυμίου, την Χριστίνα Ιωάννου, τον Νικόλα Κωνσταντίνου και τον Νικόλα Κουρσάρη (μέλη).