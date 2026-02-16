Επιδόθηκε το Σάββατο στον τέως πρόεδρο της ΚΟΠ, Γιώργο Κούμα το κατηγορητήριο που σχηματίστηκε εναντίον του, όσον αφορά ποινική υπόθεση για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο, όπως μετέδωσε το κεντρικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ.

Υπενθυμίζεται ότι η ακρόαση ενώπιον του δικαστηρίου ορίστηκε για τις 20 Φεβρουαρίου. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται κατηγορίες, που αφορούν τις νομοθεσίες περί της καταπολέμησης της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων και την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως δήλωσαν στο ΡΙΚ οι δικηγόροι του Γιώργου Κούμα, Κρις Τριανταφυλλίδης και Μάριος Ορφανίδης, θα είναι σε θέση να τοποθετηθούν σχετικώς, αφότου μελετήσουν το πόρισμα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Στέφανος Σκορδής, είπε επίσης στο ΡΙΚ ότι η επιτροπή θα παρακολουθεί διακριτικά τη διαδικασία και εάν λειτουργοί της κληθούν να καταθέσουν ή να προσκομίσουν στοιχεία ενώπιον του δικαστηρίου θα το πράξουν.