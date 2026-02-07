Πλέον τον λόγο έχουν τα δικαστήρια για το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο του τέως προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργου Κούμα, και την πώληση αθλητικού τηλεοπτικού περιεχομένου μέσω εταιρειών συμφερόντων του.

Όπως έγινε γνωστό χθες, την Πέμπτη καταχωρίσθηκε υπόθεση σε βάρος του κ. Κούμα και δύο εταιρειών. Η πληροφορία επιβεβαιώθηκε αρμοδίως από τη Νομική Υπηρεσία, όταν ζητήθηκε σχετική επιβεβαίωση από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Την ίδια στιγμή, πληροφόρηση του «Φ», δεν αποκλείει το ενδεχόμενο καταχώρησης υπόθεσης με κατηγορούμενους άλλους λειτουργούς της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.

Αυτούσια η είδηση που μεταδόθηκε από το ΡΙΚ: «Η Νομική Υπηρεσία καταχώρησε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ποινική υπόθεση για το ασυμβίβαστο αξιωματούχου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Η υπόθεση καταχωρίστηκε χθες (σημ. προχθές) και αφορά ένα φυσικό και δύο νομικά πρόσωπα. Η Νομική Υπηρεσία επιβεβαίωσε στο ΡΙΚ την πληροφορία, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου».

Μέχρι πέντε χρόνια

Από αυτές τις πληροφορίες και μόνο, καθίσταται σαφές ότι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται ο κ. Κούμας, σε περίπτωση καταδίκης δεν επισύρουν ποινή φυλάκισης πέραν των πέντε χρόνων.

Όσο για τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται ο κ. Κούμας και δύο εταιρείες συμφερόντων του, τηρείτο σιγή ιχθύος. Κι αυτό γιατί το κατηγορητήριο δεν επιδόθηκε στον τέως ανώτατο αξιωματούχο της ΚΟΠ.

Τυγχάνει έγκρισης

Όπως ανέφεραν στον «Φ» νομικοί κύκλοι υπάρχει διαδικασία μέχρι την επίδοση. Όπως μας επεξηγήθηκε, αρχικά καταχωρίζεται ένα κατηγορητήριο, το οποίο εγκρίνεται από το Δικαστήριο και ορίζεται ημερομηνία εμφάνισης. Κατόπιν τούτου εκδίδεται νέο κατηγορητήριο και επιδίδεται στον κατηγορούμενο.

Πάντως, ο Γιώργος Κούμας, όπως πληροφορούμαστε απουσιάζει στο εξωτερικό κι αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο περί τα μέσα του τρέχοντος μήνα και πιο συγκεκριμένα στις 14-15 Φεβρουαρίου.

Το ασυμβίβαστο

Το μόνο που προκύπτει από την προσπάθεια του «Φ» να πληροφορηθεί σχετικές λεπτομέρειες για την υπόθεση, είναι ότι οι κατηγορίες αφορούν «διάφορα αδικήματα».

Από νομικούς κύκλους εκφράζεται η εκτίμηση ότι θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως υπάρχει κατηγορία σχετιζόμενη με ασυμβίβαστο και συγκεκριμένα τη διπλή ιδιότητα του κ. Κούμα. Όπως είναι γνωστό ήταν αξιωματούχος αθλητικής Ομοσπονδίας και ταυτόχρονα επιχειρηματίας με συμμετοχή σε εταιρείες διαχείρισης δικαιωμάτων αθλητικών γεγονότων.

Όπως, άλλωστε, φανερώνουν τα έγγραφα τεσσάρων εταιρειών του που αποκάλυψε ο γράφων τον Σεπτέμβριο του 2018 θέτοντας θέμα ασυμβίβαστου από ηθικής και δημοσιογραφικής πλευράς, παραπέμποντας στον Περί ΚΟΑ Νόμο. Θυμίζουμε πως είχαμε τεκμηριώσει ότι μέσω τριών εταιρειών στις Σεϋχέλλες και μιας νομικής οντότητας στις Παρθένες Νήσους, ο κ. Κούμας πωλούσε δικαιώματα αθλητικών γεγονότων στη CytaVision, την ίδια στιγμή που ήταν δεύτερος τη τάξει αξιωματούχος στην ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μάλιστα, σε μεταγενέστερα ρεπορτάζ μας είχαμε αποκαλύψει ότι ο κ. Κούμας ενώ συμμετείχε σε αποφάσεις που επηρέαζαν τον ΑΠΟΕΛ και την Εθνική Κύπρου, την ίδια στιγμή πωλούσε δικαιώματα μετάδοσης παιχνιδιών τους στην CytaVision.

Επιπλέον, το πόρισμά της έρευνας των Ηλία Στεφάνου και Ευθύμιου Θ. Ευθυμίου για λογαριασμό της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού (ΕΔΠΑ), έδειξε ότι ενδεχομένως να προκύπτει παρανομία σε ό,τι αφορά το «ΚΟΠ TV». Οι προαναφερθέντες είχαν μαρτυρίες ότι η εταιρεία που έκανε την παραγωγή των κυπριακών ομάδων που συμμετείχαν στο «ΚΟΠ TV» ήταν συμφερόντων του κ. Κούμα. Στεφάνου και Ευθυμίου είχαν καταλήξει σε τριπλό ασυμβίβαστο διερευνώντας την υπόθεση με τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Να σημειωθεί, ακόμη, ότι το άρθρο 14 του Νόμου του 2017 «περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων», προβλέπει κάθειρξη μέχρι και τρία έτη. Η νομοθεσία προνοεί την προαναφερθείσα ποινή σε περίπτωση παράγοντα, ο οποίος, μεταξύ άλλων, «συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με πρόσωπο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά ή συστηματικά με το στοίχημα και/ή αθλητικά γεγονότα ή έχει την εν λόγω δραστηριότητα ως πάρεργο».

«Γρίφος» η νομιμοποίηση

Ακόμη και χθες παρέμενε «γρίφος» αν η Νομική Υπηρεσία αποφάσισε να συμπεριλάβει κατηγορία που ενδεχομένως να αφορά νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όπως είχαμε σημειώσει σε προηγούμενη έκδοση, βασιζόμενοι σε νομικές αναλύσεις, αν κρίνεται πως πρέπει να κατηγορηθεί κάποιος για ασυμβίβαστο, τότε από τη στιγμή που η δραστηριότητά του κρίνεται πως πρέπει να ελεγχθεί ως παράνομη και προκύπτουν έσοδα, τότε θα πρέπει να εξεταστεί και ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Πάντως, η νομοθεσία (Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007) προβλέπει διάφορες ποινές. Από χρηματικά πρόστιμα μέχρι και ποινή φυλάκισης έως και 14 έτη.

Άρνηση συνεργασίας

Εκκρεμούσης της επίδοσης του κατηγορητηρίου ανοικτό παρέμενε κατά πόσον ο κ. Κούμας θα βρεθεί αντιμέτωπος με αδίκημα που έχει να κάνει με άρνηση συνεργασίας του με την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού (ΕΔΠΑ).

Οι διορισμένοι από την ΕΔΠΑ ερευνώντες λειτουργοί, Ηλίας Στεφάνου και Ευθύμιος Θ. Ευθυμίου, είχαν κλητεύσει πρόσωπα για κατάθεση πριν παραδώσουν το πόρισμα της έρευνάς τους το φθινόπωρο του 2023. Ωστόσο, τα άτομα αυτά δεν είχαν ανταποκριθεί.

Τέτοιες συμπεριφορές ενδέχεται να εμπίπτουν σε σχετικά άρθρα της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων. Προνοούνται ποινές για μη συνεργασία προσώπων.

Δεύτερη καταχώρηση

Πάντως, η εφημερίδα μας επιχείρησε να αποσαφηνίσει κατά πόσον εξετάστηκε το θέμα της άρνησης συνεργασίας ελεγχόμενων προσώπων. Αυτό που προκύπτει είναι πως δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο όπως άλλα πρόσωπα που εργάζονταν για την Ομοσπονδία και αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την ΕΔΠΑ, να κατηγορηθούν σε ξεχωριστή υπόθεση.

«Έχει δικαιωθεί»

Ο αντιπρόεδρος της ΕΔΠΑ, Ευθύμιος Ευθυμίου, ο οποίος πρωτοστάτησε για να διερευνηθεί το θέμα του ασυμβίβαστου στην ΚΟΠ και των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικών γεγονότων, σε γενική τοποθέτησή του στην εφημερίδα μας είπε: «Η Επιτροπή έχει δικαιωθεί πλήρως στον αγώνα που έχει κάνει». Δεν θέλησε να επεκταθεί.

Τριανταφυλλίδης: Όλα θα τεθούν στο Δικαστήριο

Ο «Φ» επικοινώνησε χθες με τον δικηγόρο του κ. Κούμα, Χρήστο Τριανταφυλλίδη. Αρκέστηκε να μας αναφέρει ότι θα υπερασπίσει τον πελάτη του με τα διαθέσιμα νομικά μέσα, προσθέτοντας ότι έχει εμπιστοσύνη στην κυπριακή δικαιοσύνη. Τον ρωτήσαμε για τις δηλώσεις του τα προηγούμενα 24ωρα και την θέση του ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα του πελάτη του και το τεκμήριο της αθωότητας. Είπε πως αυτό το θέμα θα τεθεί στο Δικαστήριο, αναφέροντας με νόημα τη φράση «και όχι μόνο».

Λυκούργου: «Τα Δικαστήρια καταλήγουν στο ακριβώς αντίθετο»

Η ανεξάρτητη ποινική ανακρίτρια της υπόθεσης, Αλεξάνδρα Λυκούργου, τοποθετήθηκε χθες μέσω γραπτής δήλωσής της στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σημειώνει, συγκεκριμένα, ότι «σε όσους διατείνονται ότι οι δημόσιες δηλώσεις μου (συνέντευξη στη δημοσιογράφο Κατερίνα Ηλιάδη, «Πολίτης» ημερ.1.2.2026, καθώς και με τις σχετικές διευκρινιστικές παρεμβάσεις σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές των δύο επόμενων ημερών) προσφέρουν, σε πιθανούς κατηγορουμένους, τις υπερασπίσεις της παραβίασης του τεκμηρίου της αθωότητας και της παραβίασης του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, επισημαίνω ότι τα Κυπριακά δικαστήρια καταλήγουν στο ακριβώς αντίθετο».

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη «δημοσιοποίηση του Πορίσματος Πολυβίου (το 2011) στο οποίο καταγράφονται σαφή ενοχοποιητικά ευρήματα και κατονομάζονται ύποπτοι, πριν από την καταχώρηση του κατηγορητηρίου, κρίθηκε από το Κακουργιοδικείο και το Ανώτατο Δικαστήριο ότι δεν παραβίασε το τεκμήριο της αθωότητας και ούτε παραβίασε το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Άρα, αφού το μείζον δεν στοιχειοθετεί τις υπερασπίσεις αυτές, πολύ περισσότερο δεν τις στοιχειοθετούν οι δικές μου ηπιότερες δηλώσεις, όπου δεν προσδιορίζονται ποινικά αδικήματα και δεν κατονομάζονται ύποπτοι».