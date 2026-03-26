Σε ιδιαίτερα ανησυχητικά επίπεδα ανέρχονται τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Κύπρο. Οι επιστήμονες κρούουν για άλλη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι παχύσαρκα παιδιά σημαίνει και παχύσαρκοι ενήλικες.

Η Κύπρος, ανέφεραν επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, συγκαταλέγεται σταθερά στις χώρες με τα ψηλότερα ποσοστά, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για συντονισμένες και οργανωμένες παρεμβάσεις πρόληψης.

Παρουσιάζοντας στοιχεία από πρόγραμμα επιτήρησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο οποίο συμμετέχουν 38 χώρες, αναφέρθηκαν σε ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Κύπρο που φθάνουν μέχρι και το 42%, ενώ στους ενήλικες αγγίζουν περίπου το 30%.

Οι ειδικοί υπογράμμισαν ότι περίπου τέσσερα στα πέντε παιδιά με παχυσαρκία αναμένεται να παραμείνουν παχύσαρκοι και στην ενήλικη ζωή τους, επισημαίνοντας παράλληλα τη στενή σύνδεση του φαινομένου με χρόνιες παθήσεις όπως ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο καρκίνος.

Τόνισαν επίσης ότι παράγοντες όπως οι διατροφικές συνήθειες και η περιορισμένη φυσική δραστηριότητα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του προβλήματος.

Με βάση τα ευρήματα ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνών, τα οποία δείχνουν ότι η τάση αύξησης αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, οι επιστήμονες ανακοίνωσαν την ίδρυση της Κυπριακής Επιστημονικής Εταιρείας για τη Μελέτη της Παχυσαρκίας (ΚΕΜΕΠΑ). Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η επιμόρφωση επαγγελματιών υγείας, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης ενός προβλήματος που, όπως σημείωσαν, λαμβάνει πλέον ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις.

Μετά την παρουσίαση των στοιχείων, η κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας αποφάσισε να αποστείλει επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, ζητώντας την άμεση προώθηση μέτρων για τη διαχείριση της κατάστασης.

Στη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν επίσης ζητήματα που σχετίζονται με τη γενετική προδιάθεση, τις διατροφικές επιλογές και τη χαμηλή συμμετοχή σε φυσική άσκηση, παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την έκταση του φαινομένου στον κυπριακό πληθυσμό