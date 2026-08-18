Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Καταζητείται από την Αστυνομία ο Ξένιος Δημητρίου, 43 ετών, από την επαρχία Λευκωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση

1. Διάρρηξης κτιρίου με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος,

2. Εμπρησμού οχήματος, και

3. Αμελούς και επικίνδυνης οδήγησης, που διαπράχθηκε μεταξύ 14 και 17 Αυγούστου, 2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στον τηλεφωνικό αριθμό 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.