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Σεισμός μεγέθους 4.8 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη Γρανάδα της Ισπανίας.

Ο σεισμός έπληξε τη δημοφιλή τουριστική πόλη γύρω στις 10:38 π.μ., προκαλώντας ρωγμές σε κτίρια σε όλη την πόλη και πανικό σε κατοίκους και επισκέπτες.

Un nuevo terremoto en Granada de magnitud 4,7 y varias réplicas potentes dejan tres heridos leves https://t.co/Vh6JjHMbw9 pic.twitter.com/0SLcsncMCi August 18, 2026

Το επίκεντρό του ήταν στην πόλη Αλεντίν, περίπου έξι μίλια νότια της Γρανάδας, σύμφωνα με το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο της Ισπανίας.

❗ Granada encadena cinco terremotos en 20 minutos, dos de ellos de magnitud 4,7 y 4,0



El principal seísmo ha tenido su epicentro al noroeste de Gójar y prácticamente en superficie



📹 Fuente: @luzarcsan pic.twitter.com/4Ieb6fh4B7 August 18, 2026

Η νέα δόνηση σημειώθηκε λίγες μέρες αφότου ένας σεισμός μεγέθους 5,0 Ρίχτερ ξύπνησε τους κατοίκους της Γρανάδας, λίγο μετά τη 1 π.μ. το Σάββατο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έλαβαν περισσότερες από 50 κλήσεις που ανέφεραν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων πτώσεων συντριμμιών και ρωγμών σε κτίρια.

‼️Tres #terremotos sacuden #Granada en una hora. Las magnitudes: 4,8 , 4,0 y 4,2.



🏥 A las 12:15h se reportan tres heridos. Ha habido otras tres treplicas más en estás últimas horas (entre 2,6 y 2,9). pic.twitter.com/hjGasy1TQv — MeteoÁvila (@Meteoavila2) August 18, 2026

Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, συμπεριλαμβανομένου ενός κοριτσιού που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Αντόνιο Σαντς, κορυφαίος αξιωματούχος έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ερείπια σκορπισμένα στους δρόμους και ζημιές σε αυτοκίνητα.

«Όλα κατέρρευσαν. Ήταν τρομακτικό», έγραψε στο X η Κριστίνα Ρουίζ Λόπεζ, εργαζόμενη στο εργαστήριο που βρισκόταν σε ένα σούπερ μάρκετ όταν χτύπησε ο σεισμός.

iefimerida.gr