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Σε θάνατο καταδικάστηκε ο Ουασίμ αλ Άσαντ, ξάδελφος του ανατραπέντος προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, αφού κρίθηκε ένοχος για σειρά εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του σχεδόν 14ετούς πολέμου στη χώρα.

Το Τέταρτο Ποινικό Δικαστήριο της Δαμασκού ανακοίνωσε την απόφασή του την Τρίτη, κρίνοντας τον Ουασίμ αλ Άσαντ ένοχο, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης και βασανιστήρια.

Με την απόφαση αυτή γίνεται το πρώτο μέλος της οικογένειας Άσαντ που δικάζεται και καταδικάζεται με φυσική παρουσία ενώπιον συριακού δικαστηρίου μετά την πτώση του καθεστώτος.

Βίντεο από την αίθουσα του δικαστηρίου δείχνει τον Ουασίμ αλ Άσαντ μέσα στο ειδικό κλουβί των κατηγορουμένων, την ώρα που οι δικαστές ανακοινώνουν την ποινή του.

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🚨Le tribunal pénal du Gouv https://t.co/x8rgmAGC8B syrien a condamné aujourd'hui à mort Wasim al-Assad, cousin de Bachar al-Assad, pour des accusations portées contre lui.



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🚨Plusieurs morts suite à une💥 dans une centrale thermique dans la ville de Baniyas, en Syrie. pic.twitter.com/6zJt9NHBhq August 18, 2026

«Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου»

Ο δικαστής Φαχρ αλ Ντιν αλ Αριάν ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για σειρά ανθρωποκτονιών, καθώς και για «δολοφονίες που συνοδεύονταν από βασανιστήρια και βαρβαρότητα».

Τα συγκεκριμένα αδικήματα, σύμφωνα με το δικαστήριο, χαρακτηρίστηκαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των προσπαθειών των νέων συριακών Αρχών να οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης πρόσωπα που κατηγορούνται για εγκλήματα κατά τη διάρκεια της πολυετούς διακυβέρνησης του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera στη Δαμασκό χαρακτήρισε την καταδίκη «πολύ σημαντική», ακριβώς επειδή πρόκειται για την πρώτη περίπτωση μέλους της οικογένειας Άσαντ που βρίσκεται αυτοπροσώπως ενώπιον δικαστηρίου στη Συρία και ακούει την καταδικαστική απόφαση.

Σε θάνατο ερήμην Μπασάρ και Μάχερ αλ Άσαντ

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ και ο αδελφός του Μάχερ αλ Άσαντ αντιμετωπίζουν επίσης θανατικές καταδίκες, ωστόσο οι δικές τους αποφάσεις εκδόθηκαν ερήμην μία εβδομάδα νωρίτερα, καθώς βρίσκονται εξόριστοι στη Ρωσία.

Ο Ουασίμ αλ Άσαντ, αντίθετα, βρισκόταν ενώπιον των δικαστών κατά την ανακοίνωση της απόφασης, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στη συγκεκριμένη δίκη.

Οι κατηγορίες για ένοπλες ομάδες και Ανατολική Γούτα

Ο ξάδελφος του πρώην προέδρου της Συρίας αντιμετώπιζε σειρά σοβαρών κατηγοριών για τη δράση του κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μεταξύ άλλων, κατηγορήθηκε ότι από τις αρχές του 2011 ίδρυσε και ηγήθηκε παράτυπων ένοπλων ομάδων που υποστήριζαν το καθεστώς Άσαντ.

Παράλληλα, κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον κατοικημένων περιοχών στην Ανατολική Γούτα, και ιδιαίτερα στην πόλη αλ Μλέιχα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών αμάχων.

Ο Ουασίμ αλ Άσαντ είχε επίσης βρεθεί στο στόχαστρο διεθνών κυρώσεων για διακίνηση ναρκωτικών και για τον ρόλο του στην ηγεσία παραστρατιωτικών ομάδων που υποστήριζαν το προηγούμενο καθεστώς.

Για το σκέλος της διακίνησης ναρκωτικών, ωστόσο, το δικαστήριο τον έκρινε αθώο, καθώς αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν την άμεση εμπλοκή του.

protothema.gr