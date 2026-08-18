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Κοντά στο 3% αναμένεται να παραμείνει ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έως το τέλος του 2026, σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν και η ευρύτερη ένταση στη Μέση Ανατολή διατηρούν αυξημένο το ενεργειακό κόστος.

Την εκτίμηση διατύπωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της γεωπολιτικής κρίσης.

«Το να κινείται γύρω από το επίπεδο του 3% είναι πιθανότατα αυτό που θα βλέπουμε για το υπόλοιπο του έτους», δήλωσε στο RTE Radio 1. «Είναι μια κατάσταση με μεγάλη αβεβαιότητα», πρόσθεσε.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτηση κορυφαίου αξιωματούχου της ΕΚΤ μετά τη συνεδρίαση του Ιουλίου, όταν η κεντρική τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια. Είχε προηγηθεί αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων

Ο Λέιν απέφυγε να προδικάσει τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ, επαναλαμβάνοντας ότι η κεντρική τράπεζα θα λάβει όσα μέτρα κριθούν αναγκαία για την επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο.

Οι αγορές, πάντως, τιμολογούν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ενισχύουν τις ανησυχίες ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα παραμείνουν ισχυρές.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, όταν η ΕΚΤ θα παρουσιάσει τις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις της. Αναλυτές και επενδυτές αναμένουν ότι τα νέα στοιχεία θα καθορίσουν εάν θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση του κόστους δανεισμού.

Η πρόβλεψη του Λέιν για την πορεία των τιμών κινείται σε γενικές γραμμές εντός του πλαισίου των εκτιμήσεων που δημοσίευσε η ΕΚΤ τον Ιούνιο.

Ανθεκτική παραμένει η οικονομία της Ευρωζώνης

Παρά τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την ανάπτυξη των 21 χωρών της Ευρωζώνης, χαρακτηρίζοντας τις επιδόσεις της οικονομίας «όχι και τόσο άσχημες».

Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,4% το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις και καταδεικνύοντας, σύμφωνα με τον Λέιν, την ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι στις επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Την ίδια περίοδο, ωστόσο, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο, διευρύνοντας την απόστασή του από τον στόχο του 2%.

Πρόσθετος κίνδυνος από τις τιμές των τροφίμων

Ο Λέιν προειδοποίησε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να ενταθούν εκ νέου το επόμενο καλοκαίρι εξαιτίας καιρικών φαινομένων, μεταξύ των οποίων το El Niño.

«Ο πληθωρισμός των τροφίμων θα είναι ένας από τους παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία του πληθωρισμού την επόμενη χρονιά», ανέφερε.

Αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις των υψηλότερων επιτοκίων στους κατόχους στεγαστικών δανείων, ο Λέιν τόνισε ότι προτεραιότητα της ΕΚΤ παραμένει η σταθερότητα των τιμών. Στόχος είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο ο πληθωρισμός να παραμείνει «υπερβολικά υψηλός για υπερβολικά μεγάλο διάστημα».

«Με δεδομένη την αβεβαιότητα, έχουμε δεσμευτεί να μην αναλωνόμαστε σε συζητήσεις για το ποιες αυξήσεις επιτοκίων μπορεί να γίνουν στο μέλλον», δήλωσε. «Αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή οικονομία τα πηγαίνει αρκετά καλά. Ας δούμε τον αντίκτυπο του πολέμου αργότερα μέσα στη χρονιά».

Capital.gr