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Στην Κέρκυρα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα, η οποία συνεχίζει τις διακοπές της στην Ελλάδα, επιλέγοντας για τη βραδιά των γενεθλίων της ένα παραδοσιακό μεζεδοπωλείο στους Κουραμάδες, ένα γραφικό χωριό του νησιού.

Η «βασίλισσα της ποπ» έφτασε το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου στο χωριό μαζί με τον 30χρονο σύντροφό της, Ακίμ Μόρις, ορισμένα από τα παιδιά της που την ακολούθησαν στο ταξίδι της στην Ελλάδα, καθώς και την υπόλοιπη παρέα της.

Η Μαντόνα, η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα επιδιώκει να κινείται όσο το δυνατόν πιο διακριτικά, μεταφέρθηκε στο χωριό με μαύρα βανάκια και συνοδεία, ενώ για την άφιξή της είχαν κλείσει δύο δρόμοι του χωριού.

Σύμφωνα με κάτοικο των Κουραμάδων, ζητήθηκε να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους κατά την άφιξη της τραγουδίστριας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διακριτικότητα που επιθυμούσε η ίδια. Παράλληλα, αναφέρεται ότι στο χωριό υπήρχε αστυνομία.

Προορισμός της ήταν το «Ατζάρδο», όπου είχε προγραμματιστεί η έξοδος για τα γενέθλιά της, ένα παραδοσιακό μεζεδοπωλείο που σερβίρει κερκυραϊκά και εποχικά πιάτα. Η Μαντόνα έφτασε φορώντας ένα αστραφτερό φόρεμα και μια στέκα με λουλούδια στα μαλλιά, επιλέγοντας να καθίσει στον εξωτερικό χώρο του μαγαζιού.

Για την περίσταση έπαιξαν μουσικοί, με τη βραδιά να έχει έντονο το ελληνικό στοιχείο. Ανάμεσα σε εκειξους ήταν οι «Μπουφετζήδες», ένα λαϊκό συγκρότημα που κινείται σε ρεμπέτικους και λαϊκούς ήχους, καθώς και η παιδική-νεανική χορωδία «Άγιος Σπυρίδων».

Μία από τις μουσικές επιλογές ήταν και το «Ο πιο καλός ο μαθητής» του Γιώργου Ζαμπέτα, όπως ακούγεται και σε βίντεο, ενώ ο εορτασμός συμπληρώθηκε από το γνωστό σπάσιμο πιάτων.

Είχε προγραμματιστεί να επισκεφτεί την Παναγία του χωριού, αλλά δεν πήγε

Πριν από το γεύμα της, η Μαντόνα επιθυμούσε να επισκεφτεί την εκκλησία της Παναγίας στους Κουραμάδες. Μάλιστα, ο ιερέας την περίμενε, καθώς ο ναός είχε ανοίξει ειδικά για εκείνη.

Ωστόσο, λόγω της αυξημένης προσέλευσης κόσμου στην περιοχή, η Μαντόνα αποφάσισε τελικά να μην πραγματοποιήσει την επίσκεψη, επιλέγοντας να περιοριστεί στην έξοδό της για φαγητό.

Η σύντομη απόδραση στα Μετέωρα πριν από τα γενέθλια

Λίγο πριν από τα γενέθλιά της, η Μαντόνα είχε πραγματοποιήσει την Παρασκευή μια σύντομη απόδραση στα Μετέωρα.

Η τραγουδίστρια έφτασε στην περιοχή από την Κέρκυρα με δύο ελικόπτερα, μαζί με περίπου 12 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο γιος της. Η επίσκεψή της διήρκησε περίπου τρεις ώρες, από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα.

Η τραγουδίστρια επισκέφτηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, η οποία άνοιξε ειδικά για την επίσκεψή της, καθώς εκείνη την ώρα είχε κλείσει για τον κόσμο.

Στη Μονή Βαρλαάμ, συνάντησε τον Καθηγούμενο, πατέρα Βενέδικτο. Σύμφωνα με μοναχό, η Μαντόνα συζήτησε μαζί του, ζητώντας μεταξύ άλλων πνευματικές συμβουλές, ενώ του έκανε και ερωτήσεις για το κομποσκοίνι που κρατούσε στο χέρι του.

Μετά τη σύντομη αυτή απόδραση στα Μετέωρα, η Μαντόνα επέστρεψε στην Κέρκυρα, όπου επέλεξε να γιορτάσει τα φετινά της γενέθλια.

protothema.gr