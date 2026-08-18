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Μία μικρή εικόνα από τις διακοπές του, προσέφερε τους χιλιάδες φαν του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram με την οικογένειά του και τις βόλτες τους, μεταξύ των οποίων και η επίσκεψή τους στην Ακρόπολη.

Ο αστέρας του NBA, ο οποίος έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του Μαράια, σε πολλά από τα στιγμιότυπα πόζαρε κρατώντας στην αγκαλιά του τους γιους και τις κόρες τους, κρύβοντας τα πρόσωπά τους με emoji καρδιάς, δείχνοντας παράλληλα κάποιες από τις δραστηριότητές τους.

Από την ανάρτηση φαίνεται πως πέρα από τις βουτιές στα γαλάζια νερά και την επίσκεψη στο ιστορικό αξιοθέατο της Αθήνας, βρέθηκαν όλοι μαζί σε λούνα παρκ και παρακολούθησαν ταινίες.

«Το δικό μας καλοκαίρι», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λεζάντα της ανάρτησής του.

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