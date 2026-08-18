Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στην πρώτη θέση παγκοσμίως, σε αναλογία πληθυσμού, ως προς τον αριθμό εταιρειών βιντεοπαιχνιδιών, τα έσοδα του κλάδου και τις εγκαταστάσεις παιχνιδιών σε κινητές συσκευές κατατάσσεται η Κύπρος, σύμφωνα με την έκθεση «Cyprus Video Game Industry Report 2025».

Η έκθεση, την οποία δημοσίευσε την Τρίτη ο Σύνδεσμος Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Κύπρου (CYGMA), καταγράφει περισσότερες από 400 εταιρείες, έσοδα άνω των €3,2 δισ. για το 2025 και περισσότερους από 4.300 εργαζομένους.

Παράλληλα, τα παιχνίδια που εκδίδονται από εταιρείες με έδρα την Κύπρο βρίσκονται στην τρίτη θέση παγκοσμίως ως προς τις λήψεις σε κινητές συσκευές.

Δαμιανού: Κλάδος υψηλής αξίας για την Κύπρο

Στον πρόλογο της έκθεσης, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, χαρακτηρίζει την ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών τομέα που βρίσκεται «στην αιχμή της ψηφιακής οικονομίας».

Όπως αναφέρει, τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν μία από τις πιο δημιουργικές και απαιτητικές μορφές τεχνολογίας, συνδυάζοντας την τέχνη, την αφήγηση, τη μηχανική και τη φαντασία.

«Ο κλάδος αυτός είναι σημαντικός για την Κύπρο. Μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής αξίας, να προσφέρει στους νέους ευκαιρίες να χτίσουν το μέλλον τους εδώ, να προσελκύσει ταλέντα από το εξωτερικό και να δημιουργήσει γνώσεις και τεχνογνωσία που ωφελούν την ευρύτερη οικονομία», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, η πορεία του κλάδου αντανακλά το αναπτυξιακό μοντέλο που επιδιώκει η Κύπρος: εξωστρεφές, τεχνολογικά προσανατολισμένο και βασισμένο στη δημιουργικότητα, τις δεξιότητες και την καινοτομία.

Στόχος, προσθέτει, είναι η χώρα να ενισχύσει τη θέση της ως τεχνολογικός και καινοτομικός κόμβος για την ευρύτερη περιοχή και τη διεθνή αγορά.

Τριπλασιάστηκε σχεδόν η απασχόληση

Η κυπριακή βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη την περίοδο 2019-2024. Ο αριθμός των εταιρειών αυξήθηκε από 169 σε 393, σημειώνοντας άνοδο 133%, ενώ οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν από 1.438 σε 4.320, δηλαδή κατά 200%.

Η μεγαλύτερη ετήσια ανάπτυξη σημειώθηκε το 2022, όταν η απασχόληση αυξήθηκε κατά 43% και ο αριθμός των εταιρειών κατά 24,3%. Το 2024 οι αντίστοιχες αυξήσεις διαμορφώθηκαν στο 6% και στο 8,3%.

Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών ανάπτυξης και έκδοσης παιχνιδιών αυξήθηκε από €1,26 δισ. το 2019 σε €4,35 δισ. το 2024. Την ίδια περίοδο, η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ ενισχύθηκε από περίπου €300 εκατ. σε €1,15 δισ.

Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της βιομηχανίας βιντεοπαιχνιδιών στο κυπριακό ΑΕΠ αυξήθηκε από 1,3% το 2019 σε 3,3% το 2024.

Η έκθεση διευκρινίζει ότι τα στοιχεία απασχόλησης αφορούν εργαζομένους που εργάζονται και φορολογούνται στην Κύπρο. Ο αριθμός των εταιρειών προέκυψε από σχετική καταγραφή, η οποία διασταυρώθηκε με το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών.

Στην πρώτη δεκάδα της Ευρώπης

Ο Γενικός Διευθυντής του CYGMA, Andrey Ivashentsev, αναφέρει ότι στο νησί δραστηριοποιούνται πλέον περισσότερα από 400 στούντιο και επιχειρήσεις του οικοσυστήματος, από μεγάλες διεθνείς εταιρείες μέχρι ανεξάρτητους δημιουργούς και εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εταιρείες παράγουν περισσότερα από €3 δισ. σε ετήσια ακαθάριστα έσοδα, τοποθετώντας την Κύπρο μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών του κλάδου βάσει εσόδων.

Με πληθυσμό περίπου ενός εκατομμυρίου, η Κύπρος διαθέτει περισσότερες εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών, μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα και περισσότερες εγκαταστάσεις παιχνιδιών για κινητές συσκευές ανά κάτοικο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με την έκθεση.

«Αυτό δεν είναι ένας μελλοντικός στόχος. Είναι η πραγματικότητα του κλάδου που ήδη υπάρχει εδώ», επισημαίνει ο κ. Ivashentsev.

Κυριαρχούν τα παιχνίδια για κινητές συσκευές

Για το 2025, τα έσοδα της βιομηχανίας υπολογίζονται σε περισσότερα από €3,2 δισ. Από αυτά, περίπου €1,8 δισ. προήλθαν από παιχνίδια για κινητές συσκευές και €1,4 δισ. από τίτλους για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κονσόλες.

Οι εταιρείες με έδρα την Κύπρο κυκλοφόρησαν 571 νέα παιχνίδια για κινητές συσκευές, τα οποία συγκέντρωσαν συνολικά 615 εκατ. λήψεις. Η χώρα κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως στις λήψεις mobile games και ενδέκατη στα έσοδα από αγορές εντός εφαρμογών.

Η συντριπτική πλειονότητα των εσόδων προήλθε από παλαιότερους τίτλους. Από τα περίπου €1,8 δισ. που απέφεραν τα παιχνίδια για κινητές συσκευές, μόλις €66 εκατ., ή 4%, συνδέονταν με τίτλους που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025.

Στην κατηγορία των παιχνιδιών για υπολογιστές και κονσόλες κυκλοφόρησαν 36 νέοι τίτλοι και πωλήθηκαν περίπου 1,5 εκατ. αντίτυπα. Από τα συνολικά έσοδα των €1,4 δισ., περίπου €200 εκατ. καταγράφηκαν μέσω της πλατφόρμας Steam. Το υπόλοιπο 86% προήλθε κυρίως από απευθείας πωλήσεις και άλλα κανάλια διάθεσης.

Εξαγωγικός προσανατολισμός και έλλειψη προσωπικού

Η έκθεση αποδίδει την ανάπτυξη του οικοσυστήματος στον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα του, καθώς σχεδόν το σύνολο των παιχνιδιών που παράγονται στην Κύπρο απευθύνεται σε χρήστες του εξωτερικού. Η πλειονότητα των κυπριακών στούντιο επικεντρώνεται στην αγορά των παιχνιδιών για κινητές συσκευές.

Παρά τη δυναμική ανάπτυξη, ο κλάδος αντιμετωπίζει περιορισμούς στη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων αρχικού σταδίου.

Τα κυπριακά πανεπιστήμια παράγουν σήμερα μόλις τρεις έως έξι αποφοίτους τον χρόνο από εξειδικευμένα προγράμματα ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών, ενώ η ζήτηση υπολογίζεται σε 100 έως 300 νέες προσλήψεις επαγγελματιών εισαγωγικού επιπέδου.

Ο CYGMA συνεργάζεται με πανεπιστήμια για την εισαγωγή νέων ειδικεύσεων στην ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έκθεσης, τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να προσθέσουν 45 έως 85 καταρτισμένους αποφοίτους ετησίως στην αγορά εργασίας.

Βασικά ευρήματα για την Κύπρο:

Περισσότερες από 400 εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών δραστηριοποιούνται στην Κύπρο: εντοπίστηκαν 431, εκ των οποίων οι 415 επαληθεύτηκαν μέσω του Εφόρου Εταιρειών.

δραστηριοποιούνται στην Κύπρο: εντοπίστηκαν 431, εκ των οποίων οι 415 επαληθεύτηκαν μέσω του Εφόρου Εταιρειών. Έσοδα άνω των €3,2 δισ. το 2025 , εκ των οποίων €1,8 δισ. από παιχνίδια για κινητές συσκευές και €1,4 δισ. από παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κονσόλες.

, εκ των οποίων €1,8 δισ. από παιχνίδια για κινητές συσκευές και €1,4 δισ. από παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κονσόλες. Πρώτη παγκοσμίως κατά κεφαλήν ως προς τον αριθμό εταιρειών βιντεοπαιχνιδιών, τα έσοδα από βιντεοπαιχνίδια και τις εγκαταστάσεις παιχνιδιών σε κινητές συσκευές.

ως προς τον αριθμό εταιρειών βιντεοπαιχνιδιών, τα έσοδα από βιντεοπαιχνίδια και τις εγκαταστάσεις παιχνιδιών σε κινητές συσκευές. Εξαγορές συνολικής γνωστοποιημένης αξίας €2,76 δισ. από το 2020 , συμπεριλαμβανομένης της πώλησης της Easybrain στη Miniclip έναντι €1,06 δισ. το 2025 — ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4,4% των γνωστοποιημένων συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών στον παγκόσμιο κλάδο βιντεοπαιχνιδιών, αξίας άνω των $10 εκατ.

, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης της Easybrain στη Miniclip έναντι €1,06 δισ. το 2025 — ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4,4% των γνωστοποιημένων συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών στον παγκόσμιο κλάδο βιντεοπαιχνιδιών, αξίας άνω των $10 εκατ. Το 86% των εσόδων από παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κονσόλες προέρχεται από πωλήσεις εκτός Steam, αντανακλώντας τεχνογνωσία στις απευθείας πωλήσεις προς τον καταναλωτή, η οποία αναπτύχθηκε περισσότερο από μία δεκαετία πριν το μοντέλο αυτό καθιερωθεί ευρέως.

Η Έκθεση για τη Βιομηχανία Βιντεοπαιχνιδιών στην Κύπρο 2025 δημοσιεύεται ετησίως και είναι διαθέσιμη στο σύνολό της σε αυτό τον σύνδεσμο.