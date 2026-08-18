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Αφού λέγονται και γράφονται διάφορα για τον όρο «ΔΗΣΑΚΕΛ», που χρησιμοποίησε, αλλά δεν εφηύρε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, να ξαναπούμε ότι αυτός δεν είναι ιδέα κάποιας αόριστης και πρόσφατης ακροδεξιάς.

Χρησιμοποιήθηκε πριν καμιά σαρανταριά χρόνια, από ανθρώπους που ασκούσαν κριτική σε ένα ήδη σάπιο κομματικό σύστημα, το οποίο είχε χωνέψει και αποδεχτεί τα τετελεσμένα της εισβολής πριν στεγνώσει το αίμα του 1974.

Από ανθρώπους μιας άλλης ιδεολογίας, περιθωριοποιημένους, τόσο από το ΔΗΣΑΚΕΛ, όσο και από το τότε κέντρο, αλλά και την τότε ακροδεξιά. Ο όρος δεν αφορούσε κάτι συνωμοσιολογικό, αλλά τις εμμονές των μεγάλων κομμάτων στην ομοσπονδία και το συμβιβασμό.

Τότε που ελάχιστοι τολμούσαν να καταγγείλουν τον Κληρίδη για… ακελικές προσεγγίσεις σε διάφορα ζητήματα. Τότε, που η ακροδεξιά, στην Κύπρο και στην Ευρώπη, ήταν κομμάτι των δεξιών παρατάξεων.

ΑΛ.ΜΙΧ.