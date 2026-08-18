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Έντονη βροχόπτωση παρατηρείται από το μεσημέρι στα ορεινά, με την κίτρινη προειδοποίηση να βρίσκεται σε ισχύ από τις 13:00.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταρρακτώδεις βροχές πέφτουν στην περιοχή του Τροόδους, καθώς και άλλες ορεινές περιοχές.

Η Αστυνομία αναφέρει επίσης σε ενημέρωση της ότι στις περιοχές Σπηλιών, Κανναβιού, Γαλάτας και Κακοπετριάς η έντονη βροχόπτωση επηρεάζει την κυκλοφορία στο τοπικό οδικό δίκτυο, όπου η ορατότητα για τους διερχόμενους οδηγούς είναι περιορισμένη.

Υπενθυμίζεται ότι η προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τις 18:00. Σύμφωνα με αυτή, η αστάθεια που επηρεάζει την Κύπρο αναμένεται να ευνοήσει την εκδήλωση έντονων φαινομένων, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και πιθανόν στα ανατολικά παράλια.

Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να σημειωθεί χαλαζόπτωση, ενώ η ένταση της βροχής αναμένεται τοπικά να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.

Δείτε βίντεο που κυκλοφορούν στα ΜΚΔ: