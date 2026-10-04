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Εκστρατεία για την υιοθεσία 35 σκύλων που φιλοξενούνται στο προσωρινό καταφύγιο ξεκίνησε ο Δήμος Λευκωσίας, με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, που τιμάται σήμερα, 4 Οκτωβρίου.

Οι σκύλοι που διατίθενται για υιοθεσία είναι πλήρως εμβολιασμένοι και στειρωμένοι, ενώ διαθέτουν μικροτσίπ εντοπισμού και βιβλιάριο υγείας.

Όσοι ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν κάποιο από τα ζώα μπορούν να επικοινωνούν με τον διαχειριστή του χώρου, SIMBA ANIMAL AID LTD, στο τηλέφωνο 99 657631.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων επισημαίνεται παράλληλα η ανάγκη για ευαισθητοποίηση, προστασία και σεβασμό προς τα ζώα, καθώς και για διασφάλιση της ευημερίας και της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.

«Η φροντίδα και η προστασία των ζώων είναι ευθύνη όλων μας», αναφέρει σε σχετικό του μήνυμα ο αντιδήμαρχος Λευκωσίας, Χρύσανθος Φάκας.