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Σε σειρά αλλαγών στον τρόπο οργάνωσης και συντονισμού των εκκενώσεων προχώρησε η Πολιτική Άμυνα μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2025 στην ορεινή Λεμεσό, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Η απάντηση αποκαλύπτει ότι το σχέδιο εκκένωσης «ΠΟΛΥΒΙΟΣ» για το Σούνι–Ζανατζιά είχε επικαιροποιηθεί στις 29 Απριλίου 2025, σχεδόν τρεις μήνες πριν από την πυρκαγιά, χωρίς όμως η διαδικασία επικαιροποίησης να περιλαμβάνει δοκιμή ή άσκηση.

Μετά την πυρκαγιά, η Πολιτική Άμυνα προχώρησε σε νέα επικαιροποίηση του «ΠΟΛΥΒΙΟΣ» για όλες τις κοινότητες για το 2026. Για το Σούνι–Ζανατζιά η επικαιροποίηση ολοκληρώθηκε στις 10 Μαρτίου 2026, ενώ ακολούθησαν συναντήσεις λειτουργών της Πολιτικής Άμυνας με την κοινοτική αρχή.

Ασύρματοι και νέα δίκτυα επικοινωνίας

Στο πλαίσιο των αλλαγών, η Πολιτική Άμυνα χορήγησε φορητούς ασυρμάτους σε όλους τους Προέδρους Συμπλεγμάτων των Κοινοτήτων, καθώς και στο Γραφείο του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.

Οι χρήστες εκπαιδεύτηκαν στη λειτουργία του εξοπλισμού, ενώ καθιερώθηκε μηνιαίος έλεγχος επικοινωνιών μεταξύ των σημείων όπου εγκαταστάθηκαν οι ασύρματοι και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λεμεσού, με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρησιακής αξιοπιστίας του συστήματος.

Παράλληλα, τέθηκαν σε λειτουργία οι εφαρμογές SAFE-CY και CY-ALERT για την άμεση ενημέρωση των πολιτών σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Δημιουργήθηκαν επίσης ομάδες επικοινωνίας στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, ενώ αντίστοιχες ομάδες δημιουργήθηκαν από τις Κοινοτικές Αρχές με τη συμμετοχή κατοίκων, ώστε να υπάρχει άμεση πληροφόρηση και ενεργοποίηση σε περίπτωση ανάγκης.

Άρχισαν ασκήσεις εκκένωσης

Η Πολιτική Άμυνα έχει επίσης ξεκινήσει τη διοργάνωση μεγάλων ασκήσεων εκκένωσης σε κοινότητες παγκύπρια.

Στην Επαρχία Λεμεσού, σύμφωνα με την απάντηση, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ασκήσεις εκκένωσης στις κοινότητες Λιμνάτι και Φοινί, ενώ προγραμματίζεται η διεξαγωγή αντίστοιχων ασκήσεων και σε άλλες κοινότητες της επαρχίας.

Για το Σούνι–Ζανατζιά αναφέρεται ότι στις 14 Μαρτίου 2026, μετά από αίτημα της κοινότητας και σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με αντικείμενο την εφαρμογή του ΕΕΣ «ΠΟΛΥΒΙΟΣ», καθώς και πρακτικές εφαρμογές πρώτων βοηθειών, ΚΑΡΠΑ και επιδέσεων.

€10.000 για καθαρισμό πριν από τη φωτιά

Σε ό,τι αφορά τα προληπτικά μέτρα πριν από την πυρκαγιά, η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού αναφέρει ότι δαπάνησε €10.000 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό Ανάπτυξης για εργασίες καθαριότητας και συντήρησης των ερεισμάτων σε δρόμους της κοινότητας Σουνίου–Ζανατζιάς.

Στις 18 Μαρτίου 2025 είχε επίσης αποσταλεί επιστολή προς τα Κοινοτικά Συμβούλια της Επαρχίας Λεμεσού για τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών, στην οποία χαρακτηριζόταν επιτακτική ανάγκη ο καθαρισμός υφιστάμενων αντιπυρικών λωρίδων ή η διάνοιξη νέων όπου απαιτείται.

Η Επαρχιακή Διοίκηση αναφέρει, ωστόσο, ότι παλαιότερες προσπάθειες για διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων σε συνεργασία με άλλα Κοινοτικά Συμβούλια δεν είχαν αποτέλεσμα, καθώς ιδιοκτήτες ιδιωτικής γης δεν έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τις απαιτούμενες εργασίες.

Ελλείψεις που εντοπίστηκαν στο «ΠΟΛΥΒΙΟΣ»

Η απάντηση καταγράφει επίσης συγκεκριμένες αδυναμίες που αναδείχθηκαν κατά την πυρκαγιά και οι οποίες, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, χρειάζονται διόρθωση.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι οι μεμονωμένες κατοικίες στην περιοχή δεν περιλαμβάνονταν στο σχέδιο «ΠΟΛΥΒΙΟΣ», γεγονός που δυσχέραινε το έργο των διασωστών, οι οποίοι έπρεπε να επιβεβαιώνουν εάν υπήρχαν εγκλωβισμένοι πολίτες. Το Υπουργείο χαρακτηρίζει αυτό το σημείο «αδυναμία του Σχεδίου» που θα πρέπει να διορθωθεί σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες.

Αντίστοιχα, αρκετά κτηνοτροφικά υποστατικά δεν ήταν δηλωμένα με σαφήνεια στο σχέδιο και αναφέρεται ότι και αυτή η αδυναμία θα πρέπει να διορθωθεί.

ΚΥΠΕ