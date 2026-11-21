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Πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό όχημα, ενώ βρισκόταν εν κινήσει στα λατομεία Φαρμακά, με τον οδηγό να προλαβαίνει να το εγκαταλείψει προτού αυτό ανατραπεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε στην καμπίνα του φορτηγού. Μόλις ο οδηγός αντιλήφθηκε τις φλόγες, εγκατέλειψε το όχημα, το οποίο συνέχισε την πορεία του χωρίς οδηγό και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο του λατομείου.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τους πυροσβεστικούς σταθμούς Λευκωσίας, με τα μέλη της Πυροσβεστικής να προχωρούν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Από το περιστατικό δεν κινδύνεψε κανένα πρόσωπο, ενώ το φορτηγό υπέστη εκτεταμένες ζημιές.