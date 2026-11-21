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Το σκηνικό ήταν παγωμένο, παρά τον, μονίμως, ενθουσιώδη Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλτ Τραμπ. Τα δήθεν αστεία του, μόλις και προκαλούσαν, από ευγένεια, τα χαμόγελα των ηγετών της Κίνας και της Ρωσίας. Στην τριμερή συνάντηση των Σι Τζινπίνγκ, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, που πραγματοποιήθηκε στη νοτιοανατολική Κίνα, την περασμένη Πέμπτη, μέτρησε πρωτίστως το γεγονός ότι βρέθηκαν μαζί οι τρεις τους.

Μέτρησε ακόμη ότι κουβέντιασαν, αν και οι αρχικές τους τοποθετήσεις ήταν από γραπτό κείμενο, ώστε να μην τους ξεφύγει κάποια λέξη ή να ξεχάσουν κάποια άλλη. Άρα ήταν όλους τους προσεκτικοί. Μέτρησε ποιοι ήταν οι παρόντες και πρωτίστως αυτοί που απουσίαζαν. Μεγάλη απούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όσα κράτη το μέλλον τους ήταν στην ατζέντα.

Η τριμερής συνάντηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νέα Γιάλτα, καθώς υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα και πρωτίστως δεν βρέθηκαν στην Κίνα για να συζητήσουν τους όρους της ειρήνης. Δεν φαίνεται να έχουν καν αγγίξει το τέλος των πολέμων με τρόπο που θα άφηνε ανοικτή την προοπτική. Σημειώνεται ότι τους δυο πολέμους, της Ουκρανίας και του Ιράν, τους προκάλεσαν και τους συντηρούν δυο από τους τρεις συμμετέχοντες. Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Τα θέματα της πυρηνικής ασφάλειας και τα ενεργειακά, τα οποία συζήτησαν, είναι αμφότερα απόρροια των εν εξελίξει πολέμων.

Οι σχέσεις τους δεν πρόκειται να φθάσουν στο σημείο της πλήρους αποκατάστασης, αλλά επιλέγουν να κουβεντιάζουν. Ο Τραμπ, ο οποίος πήγε στην Κίνα μετά από μια εκλογική ήττα, πρέπει να γνωρίζει πως Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν έχουν στενές σχέσεις και αλληλοστηρίζονται. Και δεν πρόκειται, προφανώς, να αλλάξουν στάση έναντι των ΗΠΑ. Αλλά και οι Αμερικανοί βλέπουν με καχυποψία τον Πούτιν και φοβούνται την Κίνα, που αναπτύσσεται σε οικονομική υπερδύναμη. Οι κινήσεις του Πεκίνου και η οργάνωση της τριμερούς θεωρείται από διάφορους και σωστά, ως κινήσεις μιας δύναμης που αναβαθμίζεται και ενισχύεται συνεχώς. Όλοι, όμως, γνώριζαν πως δεν προδίκαζε συμφωνία η συνάντηση. Έσπασε, όμως, ο πάγος. Έγινε μια αρχή. Φτάνει οι συζητήσεις να οδηγούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι λίγες ώρες μετά τη συνάντηση, η Ρωσία βομβάρδισε το Κίεβο και στις παράπλευρες απώλειες ήταν και κτίρια πρεσβειών.

Την ώρα κατά την οποία γινόταν η τριμερής στην Κίνα, στο Βερολίνο οι ηγέτες της Γερμανίας,της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας, συζητούσαν για το Ουκρανικό. Στη συνάντηση συμμετείχαν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Αμερικανοί μεσολαβητές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ( γαμπρός του Τραμπ). Ο Πρόεδρος Τραμπ, συμμετείχε τηλεφωνικά στη σύνοδο του Βερολίνου από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Κατά την παρέμβασή του, φέρεται να κάλεσε τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να ξοδεύουν «δισεκατομμύρια για την Ουκρανία». Αυτό το είπε πολλές φορές την τελευταία περίοδο. Το θέμα είναι πως και οι ΗΠΑ ήταν μεταξύ εκείνων που ευνοούσαν αυτό τον πόλεμο και τον… ενθάρρυναν.

Τι συζήτησαν οι… πρόθυμοι στο Βερολίνο; Αντί να συζητούν τρόπους να απεμπλακούν από έναν ατέρμονο πόλεμο, να πιέσουν να σταματήσει, δείχνουν διάθεση να βοηθήσουν να συνεχιστεί. Πέραν τούτου, θέλουν να πάνε στη Μόσχα για να είναι μέρος των συζητήσεων. Τόσα εκατομμύρια που έχουν ξοδεύσει τώρα αντιλήφθηκαν τι έπρεπε εξαρχής να πράξουν. Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι, ο οποίος έχασε στον πόλεμο εδάφη για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ για… ασφάλεια, ενδέχεται να είναι ο μοιραίος που θα νομιμοποιήσει το αποτέλεσμα του πολέμου, επιβραβεύοντας τον εισβολέα.

Είναι σαφές ότι οι ευρωπαϊκές ηγεσίες, οι μεγάλοι παίκτες στην Ε.Ε., δεν μπορούν να αντιληφθούν τις αλλαγές που συντελούνται. Δεν μπορούν να αντιληφθούν τη δύναμη που διαθέτουν συλλογικά. Εθελοτυφλούν και φοβούνται να σταθούν απέναντι στους άλλους πόλους. Γι’ αυτό και δεν θα έχουν θέση στο τραπέζι των τριών μεγάλων.