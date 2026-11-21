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Ένα νέο πρακτικό εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας που αναλαμβάνουν τη φροντίδα ασθενών με παρατεταμένη COVID-19 (Long COVID) δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), επιχειρώντας να διευκολύνει την αναγνώριση και τη διαχείριση μιας κατάστασης που εξακολουθεί να επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο οδηγός, ο οποίος παρουσιάστηκε από το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη, αποτελείται από 30 σελίδες και απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν στην παρακολούθηση, υποστήριξη και αποκατάσταση ασθενών με επίμονα συμπτώματα μετά από λοίμωξη COVID-19.

Η έκδοση επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς τομείς: αναγνώριση του Long COVID, κλινική υποστήριξη και διαχείριση συμπτωμάτων, παραπομπές σε κατάλληλες υπηρεσίες, αποτελεσματική επικοινωνία με τους ασθενείς και αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Η αναγνώριση του Long COVID

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το Long COVID μπορεί να εμφανιστεί μετά από λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 και να επηρεάσει διαφορετικά συστήματα του οργανισμού.

Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται εντός τριών μηνών από την αρχική λοίμωξη και διαρκούν τουλάχιστον δύο μήνες, επηρεάζοντας σε αρκετές περιπτώσεις την καθημερινή λειτουργικότητα, την εργασία και την κοινωνική ζωή των ασθενών.

Μεταξύ των συχνότερων εκδηλώσεων περιλαμβάνονται η επίμονη κόπωση, η δύσπνοια, οι μυϊκοί πόνοι, οι διαταραχές ύπνου και οι δυσκολίες συγκέντρωσης ή μνήμης.

Η κλινική εικόνα δεν είναι ίδια σε όλους τους ασθενείς, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξατομικευμένη αξιολόγηση και την κατάλληλη διερεύνηση των συμπτωμάτων.

Διαχείριση συμπτωμάτων και παρακολούθηση

Ένας από τους βασικούς στόχους του νέου εργαλείου είναι να υποστηρίξει τους επαγγελματίες υγείας στη διαχείριση των διαφορετικών εκδηλώσεων της πάθησης.

Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι οι διαθέσιμες επιστημονικές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων θεραπειών εξακολουθούν να είναι περιορισμένες.

Η φροντίδα, επομένως, προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ασθενούς και μπορεί να περιλαμβάνει αντιμετώπιση επιμέρους συμπτωμάτων, παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης και παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ασθενείς που παρουσιάζουν επιδείνωση των συμπτωμάτων μετά από σωματική ή πνευματική προσπάθεια.

Στις περιπτώσεις αυτές, η καθοδήγηση για τη διαχείριση της διαθέσιμης ενέργειας, την ανάπαυση και την προσαρμογή των καθημερινών δραστηριοτήτων μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος της υποστήριξης.

Πότε χρειάζεται παραπομπή

Το νέο εργαλείο του ΠΟΥ περιλαμβάνει καθοδήγηση για την παραπομπή ασθενών σε κατάλληλους ειδικούς, υπηρεσίες αποκατάστασης και, όπου ενδείκνυται, κλινικές δοκιμές.

Η πολυσυστηματική φύση του Long COVID μπορεί να απαιτεί συνεργασία διαφορετικών ειδικοτήτων, ανάλογα με τα συμπτώματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ασθενής.

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει σημαντικό ρόλο στην αρχική αξιολόγηση, στον συντονισμό των παραπομπών και στη μακροχρόνια παρακολούθηση.

Παράλληλα, η αποκατάσταση πρέπει να σχεδιάζεται με βάση τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του κάθε ασθενούς, καθώς δεν είναι όλες οι παρεμβάσεις κατάλληλες για όλους.

Η επικοινωνία με τους ασθενείς

Ξεχωριστή θέση στην έκδοση καταλαμβάνει η επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενών.

Ο ΠΟΥ αναγνωρίζει ότι πολλοί άνθρωποι που ζουν με Long COVID αναφέρουν πως τα συμπτώματά τους δεν γίνονται πάντοτε κατανοητά ή αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα.

Η δυσκολία αυτή μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω τους ασθενείς, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν συμπτώματα που δεν είναι άμεσα ορατά ή δεν αποτυπώνονται εύκολα στις συνήθεις εξετάσεις.

Το νέο εργαλείο δίνει έμφαση στην αποτελεσματική επικοινωνία, στην κατανόηση των δυσκολιών που περιγράφει ο ασθενής και στην παροχή σαφούς ενημέρωσης για τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης.

Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Ένα ακόμη πεδίο στο οποίο επικεντρώνεται ο οδηγός είναι η αναγνώριση και αντιμετώπιση ανακριβών πληροφοριών για το Long COVID.

Ο ΠΟΥ έχει επισημάνει ότι παρανοήσεις γύρω από την πάθηση μπορούν να δυσχεράνουν την αναγνώριση, τη φροντίδα και την αποκατάσταση των ασθενών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αντίληψη ότι το Long COVID αφορά αποκλειστικά ανθρώπους που νόσησαν σοβαρά, καθώς και η λανθασμένη σύνδεση των συμπτωμάτων αποκλειστικά με το άγχος ή την ψυχική υγεία.

Ο Οργανισμός υπογραμμίζει ότι πρόκειται για πραγματική κατάσταση υγείας, η οποία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη σωματική και γνωστική λειτουργία.

Η νέα έκδοση εντάσσεται στις προσπάθειες του ΠΟΥ να ενισχύσει την αναγνώριση του Long COVID και να υποστηρίξει τους επαγγελματίες υγείας στη διαχείριση μιας πάθησης για την οποία η επιστημονική γνώση συνεχίζει να εξελίσσεται.