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Σε εμπρησμό φαίνεται να οφείλεται η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε μπυραρία στην Παλλουριώτισσα, στη Λευκωσία, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία. Από τη φωτιά περίπου 50 θαμώνες αναγκάστηκαν να καταφύγουν στα μπαλκόνια για να προστατευτούν από τους καπνούς, ενώ ένας 37χρονος υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 2:45 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε μπυραρία στη Λευκωσία.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία διαπίστωσαν ότι η φωτιά είχε εκδηλωθεί στην είσοδο της μπυραρίας, που στεγάζεται στον πρώτο όροφο κτιρίου, ενώ στο εσωτερικό βρίσκονταν θαμώνες.

Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι καπνοί είχαν μεταφερθεί στον πρώτο όροφο, με αποτέλεσμα περίπου 50 άτομα να εγκλωβιστούν προσωρινά στο υποστατικό. Οι θαμώνες βγήκαν στα μπαλκόνια, όπου παρέμειναν για λόγους ασφαλείας μέχρι την κατάσβεση της φωτιάς.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν το χαλί και το παρκέ στην είσοδο του υποστατικού, ενώ για την κατάσβεσή της ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, ένας 37χρονος, ο οποίος προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά πριν από την επέμβαση της Πυροσβεστικής, υπέστη εγκαύματα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου, σύμφωνα με τους επί καθήκοντι ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του θεωρείται σοβαρή.

Φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα η φωτιά

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργήθηκαν στη σκηνή, προέκυψαν ενδείξεις ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα, με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Η Αστυνομία διερευνά πλέον την υπόθεση ως πιθανό εμπρησμό, ενώ οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λευκωσίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.