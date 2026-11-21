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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε νυχτερινό κέντρο αναψυχής στην Παλλουριώτισσα, με αποτέλεσμα περίπου 50 θαμώνες να εγκλωβιστούν στον πρώτο όροφο του υποστατικού και να καταφύγουν στα μπαλκόνια για να προστατευτούν από τους καπνούς. Ένας άνδρας υπέστη εγκαύματα στην προσπάθειά του να σβήσει τη φωτιά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 02:45 στην είσοδο νυχτερινού κέντρου στην Παλλουριώτισσα.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκαν το χαλί και το παρκέ στην είσοδο του υποστατικού, ενώ οι καπνοί μεταφέρθηκαν στον πρώτο όροφο, όπου βρίσκονταν περίπου 50 θαμώνες.

Οι θαμώνες βγήκαν στα μπαλκόνια του κτιρίου, όπου παρέμειναν για λόγους ασφαλείας μέχρι να κατασβεστεί η φωτιά από την Πυροσβεστική.

Ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στο νυχτερινό κέντρο, υπέστη εγκαύματα όταν επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο ΤΑΕΠ.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν τρία στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λευκωσίας.

Η σκηνή φυλάσσεται από την Αστυνομία, ενώ εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί διερεύνηση για να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς.

Διαρροή υγραερίου από κύλινδρο 200 κιλών στη Λάρνακα

Σε άλλο περιστατικό, που σημειώθηκε στις 12:06, η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει διαρροή υγραερίου από κύλινδρο 200 κιλών, ο οποίος βρισκόταν σε ανοικτό χώρο εγκαταλειμμένου κτιρίου στη Λάρνακα. Το κτίριο ήταν σηματοδοτημένο ως επικίνδυνη οικοδομή.

Στο σημείο έσπευσαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, με τα μέλη της Πυροσβεστικής να προχωρούν σε ψύξη του κυλίνδρου, προκειμένου να διαλυθεί το νέφος υγραερίου και να ελεγχθεί η εκτόνωση του περιεχομένου του.

Η διαρροή σταμάτησε με την παρέμβαση τεχνικού εταιρείας πετρελαιοειδών, ο οποίος χρησιμοποίησε ειδικό διακόπτη. Ακολούθως, ο κύλινδρος παραλήφθηκε από τεχνικό εταιρείας υγραερίου για μεταφορά και διαχείριση.

Συνολικά, το τελευταίο 24ωρο η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 25 περιστατικά, εκ των οποίων 14 πυρκαγιές, επτά ειδικές εξυπηρετήσεις και τέσσερις ψευδείς κλήσεις.