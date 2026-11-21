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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε το βράδυ της Παρασκευής το κεντρικό Περού, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές της χώρας, ακόμη και στην πρωτεύουσα Λίμα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αρχές, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με το περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (IGP), ο σεισμός σημειώθηκε στις 19:09 τοπική ώρα (02:09 ώρα Κύπρου), με επίκεντρο περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν. Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 129 χιλιόμετρα.

Την ίδια εκτίμηση για το μέγεθος της δόνησης έδωσε και το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), το οποίο υπολόγισε το εστιακό βάθος στα 108 χιλιόμετρα.

Εκατοντάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα κτίρια στη Λίμα

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, αρκετοί από τους οποίους βγήκαν στους δρόμους και σε ανοιχτούς χώρους. Στη Λίμα, σε απόσταση περίπου 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από κτίρια γραφείων και άλλες εγκαταστάσεις, κυρίως στην τουριστική συνοικία Μιραφλόρες, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το εθνικό κέντρο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (COEN) ανέφερε ότι η δόνηση έγινε αντιληπτή με μέτρια έως ισχυρή ένταση, επισημαίνοντας ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε περιοχές που θεωρούνται ευάλωτες.

Ο πρόεδρος του IGP, Ερνάντο Ταβέρα, δήλωσε στο AFP ότι ο σεισμός ήταν έντονος, ενώ έκανε λόγο για πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις.

Κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο

Παρά τα φαινόμενα που καταγράφηκαν, οι πρώτες εκτιμήσεις δεν δείχνουν σημαντικές καταστροφές. Ο διευθυντής του εθνικού Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας (INDECI), Λουίς Βάσκες, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP ότι σημειώθηκαν κατολισθήσεις σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς να έχουν αναφερθεί ατυχήματα.

Η δόνηση έγινε αισθητή στους νομούς Άνκας, Λίμα, Ίκα, Ουκαγιάλι, Πάσκο, Ουάνουκο και Καγιάο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, δίνοντας έμφαση στις περιοχές που ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτες.

Μια χώρα με συχνή σεισμική δραστηριότητα

Το Περού, όπου κατοικούν περίπου 34 εκατομμύρια άνθρωποι, βρίσκεται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Στη χώρα καταγράφονται κάθε χρόνο τουλάχιστον 400 σεισμοί, με περίπου 100 από αυτούς να γίνονται αισθητοί από τους κατοίκους.

Η περιοχή της Χουνίν είχε πληγεί και στις 18 Ιουλίου από σεισμό 5,4 βαθμών, ο οποίος είχε προκαλέσει τον θάνατο έξι ανθρώπων και ζημιές σε κατοικίες.

Στην ιστορία του Περού έχουν καταγραφεί και πολύ ισχυρότερες σεισμικές δονήσεις. Στις 15 Αυγούστου 2007, σεισμός 7,9 Ρίχτερ στον νομό Πίσκο, στο νότιο τμήμα της χώρας, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 595 ανθρώπους και είχε προκαλέσει μικρό τσουνάμι. Το 1970, σεισμός στον νομό Άνκας, βόρεια της Λίμα, είχε αφήσει πίσω του περίπου 67.000 νεκρούς.

🇵🇪 A magnitude 6.7 earthquake strikes Peru, according to the USGS. pic.twitter.com/obk6D8mDp7 — Political Pen (@politicalpen_) November 21, 2026