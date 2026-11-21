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Νέες σοβαρές καταγγελίες για ομαδικό βιασμό και σεξουαλική επίθεση αντιμετωπίζουν ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ και ο συγγραφέας Μισέλ Ουελμπέκ. Νεαρή ηθοποιός υπέβαλε μήνυση σε βάρος τους για περιστατικό που, σύμφωνα με την καταγγελία της, σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Thalasso» στη Γαλλία.

Η μήνυση κατατέθηκε τον Μάιο του 2025 από ηθοποιό και χορεύτρια σλαβικής καταγωγής, η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της και αναφέρει πως ο βιασμός σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο-σπα Thalazur, στην περιοχή Καμπούργκ της Νορμανδίας. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η γυναίκα, ο Ντεπαρντιέ και ο Ουελμπέκ της επιτέθηκαν σεξουαλικά. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Le Parisien», οι δύο άνδρες βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν υποδυθεί τους εαυτούς τους στην ταινία, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο σκηνοθέτης της, Γκιγιόμ Νικλού, ο οποίος επίσης κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό, σεξουαλική επίθεση από ομάδα ατόμων, καθώς και για καταγραφή εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου που παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή τρίτων.

Η καταγγέλλουσα, η οποία ήταν τότε 32 ετών, είχε προταθεί στον σκηνοθέτη από τον Ντεπαρντιέ. Η γυναίκα, μετά το περιστατικό, ζήτησε να καταστραφεί το οπτικοακουστικό υλικό που είχε καταγραφεί εκείνο το βράδυ. Πάντως τα γυρίσματα της ταινίας συνεχίστηκαν.

Από την πλευρά του, ο Γκιγιόμ Νικλού δήλωσε ότι δεν διαπίστωσε κάποιον εξαναγκασμό, ωστόσο ανέφερε ότι στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη από την ηθοποιό. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, της προτάθηκε νέος ρόλος στην ταινία, καθώς και τρία καλλιτεχνικά συμβόλαια συνολικής αξίας 45.000 ευρώ μεικτά, ως αποζημίωση.

Η ηθοποιός συνέχισε τελικά τη συμμετοχή της στην παραγωγή, ενώ, όπως υποστηρίζει, η σωματική και ψυχολογική της κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τα γεγονότα.

Οι δικηγόροι του Ζεράρ Ντεπαρντιέ υποστηρίζουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία.

Η νέα καταγγελία έρχεται λίγες ημέρες μετά την εξέλιξη σε άλλη υπόθεση σεξουαλικών επιθέσεων, για την οποία ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή για επιθέσεις σε βάρος δύο γυναικών. Ο ηθοποιός παραιτήθηκε από την άσκηση έφεσης και δήλωσε ότι αποδέχεται την καταδίκη του ζητώντας συγγνώμη από τα θύματα.

Παράλληλα, εκκρεμεί η απόφαση για το ενδεχόμενο παραπομπής του σε δίκη για την υπόθεση της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ, η οποία τον έχει καταγγείλει για βιασμό. Ο ίδιος αρνείται τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

protothema.gr