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Τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στον εθνικό υπερυπολογιστή Aphroditi έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου μέσω του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας DiGiNN, αποκτώντας πρόσβαση σε προηγμένες υπολογιστικές υποδομές για την ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία αντίστοιχων εγκαταστάσεων με δικούς τους πόρους.

Οι δυνατότητες του υπερυπολογιστικού συστήματος παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση Open Day, που διοργάνωσαν ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), το The Cyprus Institute και το DiGiNN, στις εγκαταστάσεις του ερευνητικού ιδρύματος.

Η εκδήλωση απευθυνόταν στα μέλη του CITEA, με στόχο την ενημέρωση των κυπριακών επιχειρήσεων για τους τρόπους αξιοποίησης της συγκεκριμένης υποδομής και τις ευκαιρίες που προσφέρει στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Πώς μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις τον Aphroditi

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι τεχνολογικές δυνατότητες του υπερυπολογιστή, καθώς και η διαδικασία πρόσβασης μέσω του DiGiNN.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους για την ανάπτυξη, εκπαίδευση και δοκιμή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν πρακτικά παραδείγματα εφαρμογών και ροών εργασίας AI (AI workflows), προκειμένου να κατανοήσουν πώς μπορούν να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Παρουσιάστηκαν επίσης οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI Factories) και άλλοι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι για τη στήριξη της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι ανάγκες των κυπριακών επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης εξετάστηκαν οι ανάγκες της κυπριακής βιομηχανίας πληροφορικής και οι δυνατότητες ανάπτυξης νέων υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς.

Στόχος είναι η σύνδεση των ερευνητικών υποδομών με τις επιχειρήσεις, ώστε οι διαθέσιμοι τεχνολογικοί πόροι να μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών και καινοτόμων υπηρεσιών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Aphroditi, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την υπερυπολογιστική υποδομή.

Μαλέκκος: Η πρόσβαση στις υποδομές ενισχύει την ανταγωνιστικότητα

Ο Πρόεδρος του CITEA, Γιώργος Μαλέκκος, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Όπως σημείωσε, η πρόσβαση στη γνώση δεν επαρκεί από μόνη της, καθώς απαιτούνται και οι κατάλληλες υποδομές για την πρακτική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.

«Το Aphroditi αποτελεί μια σημαντική εθνική υποδομή, ενώ η δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης που προσφέρεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του DiGiNN δημιουργεί νέες προοπτικές για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στην Κύπρο», ανέφερε.

Ο κ. Μαλέκκος επισήμανε ότι η συνεργασία μεταξύ CITEA, The Cyprus Institute και DiGiNN επιδιώκει να φέρει πιο κοντά την ερευνητική κοινότητα και την επιχειρηματική αγορά, ώστε οι τεχνολογικές δυνατότητες να μετατρέπονται σε πρακτικές εφαρμογές με επιχειρηματική αξία.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ευρύτερες δράσεις του CITEA για την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ του επιχειρηματικού, ερευνητικού και ακαδημαϊκού τομέα.