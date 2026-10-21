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Την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών στην κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τη διοργάνωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών δράσεων για επιχειρήσεις πληροφορικής, συζήτησαν ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA) και το Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών.

Η συνάντηση της αντιπροσωπείας του Συνδέσμου με τον Επίτροπο Επικοινωνιών, Μάριο Πιερή, πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Βοηθού Επιτρόπου, Γεώργιου Γεωργίου. Στόχος ήταν η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας και η ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ των αρμόδιων θεσμικών φορέων και των επιχειρήσεων τεχνολογίας στην Κύπρο.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προτάσεις του CITEA για την ευρωπαϊκή Πράξη για την Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity Act). Οι εισηγήσεις εντάσσονται στη συμμετοχή του Συνδέσμου στον ευρωπαϊκό διάλογο, με στόχο την ανάδειξη των θέσεων, των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου.

Παράλληλα, εξετάστηκε η δυνατότητα διοργάνωσης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών δράσεων για τα μέλη του CITEA, με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τις σχετικές κανονιστικές εξελίξεις.

Συζητήθηκαν επίσης κοινές πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή αρμόδιων αρχών, εμπειρογνωμόνων και επιχειρήσεων τεχνολογίας. Μέσα από αυτές θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα σταθερό πλαίσιο ανταλλαγής γνώσεων και απόψεων, εντοπισμού κοινών προκλήσεων και κατάθεσης προτάσεων για ζητήματα που επηρεάζουν τον ψηφιακό τομέα.

Ο πρόεδρος του CITEA, Γιώργος Μαλέκκος, υπογράμμισε την ανάγκη για πρακτικές παρεμβάσεις, σημειώνοντας ότι «οι προκλήσεις στην κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη απαιτούν ουσιαστική συνεργασία και άμεσες, πρακτικές δράσεις».

Αναφερόμενος στη συνάντηση, αξιολόγησε θετικά την προσέγγιση του Επιτρόπου και την ανταπόκρισή του στις εισηγήσεις του Συνδέσμου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχει διάθεση για κοινή δράση.

«Ως CITEA είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στενά με τον Επίτροπο και το Γραφείο του, μέσα από κοινά workshops, εκπαιδευτικές δράσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρωτοβουλίες που θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και στην κυπριακή οικονομία», ανέφερε.

Στην αντιπροσωπεία του CITEA συμμετείχαν, πέραν του προέδρου, η αντιπρόεδρος Αντωνία Μιχαήλ, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νίκος Καΐσης και η διευθύντρια του Συνδέσμου Ματίνα Ζησιάδου.

Σύμφωνα με τον CITEA, η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και την υπεύθυνη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ο Σύνδεσμος επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργασιών με θεσμικούς φορείς και αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο του διαλόγου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου.