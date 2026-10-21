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Η αποκατάσταση των σχέσεων του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Δημοκρατικό Συναγερμό περνά μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση για όσα συνέβησαν στις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά και από μια συγγνώμη του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον κόσμο της παράταξης, σύμφωνα με τον βουλευτή του ΔΗΣΥ και διεκδικητή του χρίσματος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, Γιώργο Παμπορίδη.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή Πρωινό Δρομολόγιο, ο κ. Παμπορίδης κλήθηκε να σχολιάσει την πρόταση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, για προσυνεννόηση μεταξύ ΔΗΣΥ και Νίκου Χριστοδουλίδη, ώστε όποιος δεν περάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών να στηρίξει τον άλλο.

Αναγνώρισε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης, ως επίτιμος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, έχει κάθε δικαίωμα να διατυπώνει τέτοιες εισηγήσεις. Yπογράμμισε ωστόσο ότι το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό, καθώς αγγίζει τις πληγές που άφησε στην παράταξη η εκλογική αναμέτρηση του 2023.

«Η εισήγηση αυτή προσεγγίζει το θέμα με την έννοια του να πάει πάσα κακό. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο απλό αυτό το θέμα. Είναι πολύ βαθύτερη πληγή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το διαπίστωσε και ο ίδιος κατά τις επαφές του με τους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας των βουλευτικών εκλογών.

Όπως είπε, «ο κόσμος του Συναγερμού δεν θέλει αυτό το πράγμα», γι’ αυτό και είχε εισηγηθεί εδώ και καιρό να γίνει μια ειλικρινής ανάλυση των γεγονότων του 2023, ώστε να ξεκαθαρίσει πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα και ποιες ευθύνες αναλογούν στον καθένα.

«Δεν πρέπει να σπρώχνονται αυτά τα ζητήματα κάτω από το χαλί, γιατί δεν φεύγουν. Κακοφορμίζουν και δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές για να ανοίξει αυτή η συζήτηση.

Σε παρατήρηση του δημοσιογράφου ότι μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ για τον Αβέρωφ Νεοφύτου, εάν αναδειχθούν ευθύνες του την ώρα που ενδεχομένως θα είναι υποψήφιος του κόμματος, ο κ. Παμπορίδης διευκρίνισε ότι σκοπός δεν πρέπει να είναι κατ’ ανάγκην η απόδοση ευθυνών, αλλά η επούλωση των πληγών.

Στο πλαίσιο αυτό επανέφερε την εισήγησή του προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του ΔΗΣΥ, εφόσον επιθυμεί πραγματικά την αποκατάσταση των σχέσεών του με την παράταξη.

«Είχα εισηγηθεί στον κύριο Χριστοδουλίδη, αν επιθυμεί αποκατάσταση των σχέσεών του με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, να ζητήσει μια συγγνώμη από τον κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την απογοήτευση που ενέσπειρε η απόφασή του να γυρίσει την πλάτη του στο επίσημο κόμμα το 2023», ανέφερε.

Ξεκαθάρισε ότι η πρόταση Αναστασιάδη θα μπορούσε ενδεχομένως να υλοποιηθεί, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί αυτή η διαδικασία αποκατάστασης των σχέσεων.

«Δεν μπορεί να μιλούμε για συμφωνίες χωρίς αποκατάσταση», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για δική του θέση και όχι για προϋπόθεση που έθεσε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Όταν ο δημοσιογράφος παρατήρησε ότι η αντίδρασή του ήταν πιο ήπια από εκείνη του αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ, Γιάννη Καρούσου, ο οποίος χαρακτήρισε την πρόταση Αναστασιάδη «μήνυμα ηττοπάθειας», ο κ. Παμπορίδης απάντησε ότι «εάν δεν προηγηθεί αυτό που εγώ εισηγούμαι, ίσως να έχει δίκιο ο Καρούσος», προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν θεωρεί πως αυτή ήταν η πρόθεση του τέως Προέδρου.

Σε σχόλιο ακροατή ότι θα πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη και από τον Αβέρωφ Νεοφύτου, επειδή συντηρείται το σενάριο ανεξάρτητης υποψηφιότητάς του, ο κ. Παμπορίδης έκανε αναφορά στη λογική του «whataboutism», λέγοντας ότι «στην Κύπρο έχουμε την τάση να λέει κάποιος κάτι και να του απαντά ο άλλος “ναι, αλλά το άλλο”».

Όπως εξήγησε, σήμερα υπάρχει ένα συγκεκριμένο γεγονός, η απόφαση του Νίκου Χριστοδουλίδη το 2023 να κινηθεί εκτός της επίσημης γραμμής του ΔΗΣΥ.

«Έχουμε ένα δεδομένο ενώπιόν μας που είναι πραγματικότητα, ότι το 2023 ο κύριος Χριστοδουλίδης γύρισε την πλάτη στον επίσημο Συναγερμό και πορεύτηκε μόνος του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να προεξοφλείται πως κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι «αν συμβεί, η δική μου θέση θα είναι πάλι η ίδια».

Ο Γιώργος Παμπορίδης κλήθηκε επίσης να σχολιάσει δημοσίευμα για συνάντησή του με τον Νίκο Αναστασιάδη, διευκρινίζοντας ότι δεν συζητήθηκαν τα περί προσυνεννόησης με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Όπως εξήγησε, είχε ζητήσει να συναντήσει τον τέως Πρόεδρο πριν από την εξαγγελία της υποψηφιότητάς του, όπως έπραξε και με άλλα ιστορικά στελέχη του ΔΗΣΥ, προκειμένου να τους ενημερώσει προσωπικά για την πρόθεσή του να διεκδικήσει το χρίσμα. Ωστόσο, επειδή ο Νίκος Αναστασιάδης απουσίαζε στο εξωτερικό, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας.

Αιχμές για τις 500 υπογραφές – «Ήθελαν να ενισχύσουν το τσιφλίκι τους»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Παμπορίδης και για τις καταστατικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής του υποψηφίου του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές.

Ερωτηθείς εάν έχει συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 500 υπογραφές, απάντησε ότι βρίσκεται «πολύ κοντά», παραδεχόμενος ωστόσο ότι η διαδικασία παρουσιάζει δυσκολίες, ιδιαίτερα για κάποιον που δεν προέρχεται από τον κομματικό μηχανισμό.

Σε παρατήρηση ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν σχόλια πως αναγκάζεται να «ζητιανεύει υπογραφές», ο κ. Παμπορίδης σημείωσε ότι δεν είναι δυνατόν να ζητείται από έναν άνθρωπο εκτός κομματικού μηχανισμού να συγκεντρώσει μέσα σε δυόμισι εβδομάδες 500 υπογραφές, με συγκεκριμένες μάλιστα ποσοστώσεις ανά επαρχία, χωρίς να αντιμετωπίσει δυσκολίες.

«Εγώ δεν ντρέπομαι να πω ότι έχω δυσκολία. Αλλά αυτοί που έκαναν την καταστατική αλλαγή αυτό ήθελαν», ανέφερε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις προθέσεις όσων προώθησαν τις σχετικές αλλαγές.

«Ήθελαν αυτούς οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες κομματικοί, που δεν βιοπορίζονται από την πολιτική, να μην πλησιάζουν τα τεκταινόμενα εντός κόμματος. Ήθελαν να ενισχύσουν το τσιφλίκι τους», υποστήριξε.

Για να καταδείξει την υπερβολή των απαιτήσεων, ανέφερε ότι για να διεκδικήσει κάποιος την Προεδρία της Δημοκρατίας χρειάζεται 100 υπογραφές, ενώ για να διεκδικήσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ απαιτούνται 500, με συγκεκριμένη κατανομή ανά επαρχία.

«120 από τη Λεμεσό, 92 από τη Λάρνακα, 68 από την Πάφο και τα λοιπά. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν αισθάνεται καμία ντροπή που ζητά τη στήριξη των μελών, προκειμένου να καλύψει την «υπερβολική τυπική υποχρέωση» που επιβάλλει το καταστατικό.

Σε ό,τι αφορά τους ενδεχόμενους συμμάχους του στην πορεία προς τις προεδρικές εκλογές, εφόσον εξασφαλίσει το χρίσμα, ο κ. Παμπορίδης απέφυγε να κατονομάσει κόμματα ή πολιτικά πρόσωπα, δίνοντας προτεραιότητα στη βάση του Δημοκρατικού Συναγερμού.

«Οι δυνητικοί μου σύμμαχοι είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα οι ψηφοφόροι του Δημοκρατικού Συναγερμού», ανέφερε, εξηγώντας ότι σε αυτή τη φάση επιδιώκει τη στήριξη των μελών, αλλά στη συνέχεια θα απευθυνθεί στο σύνολο των φίλων και ψηφοφόρων της παράταξης.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί να διεκδικήσει με αξιοπρέπεια την εμπιστοσύνη τους, ενώ υποστήριξε ότι η μέχρι σήμερα πολιτική του διαδρομή και ιδιαίτερα η προσπάθεια για την εφαρμογή του ΓεΣΥ αποδεικνύουν πως προτάσσει το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του απλού πολίτη.

Όπως είπε, αυτό του επιτρέπει να απευθυνθεί και σε πολίτες πέραν των παραδοσιακών ορίων του ΔΗΣΥ, οι οποίοι συμμερίζονται το όραμα μιας σύγχρονης, ευρωπαϊκής Κύπρου.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να ανακτήσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός τη διακυβέρνηση του τόπου «προς όφελος του τόπου, όχι προς όφελος προσώπου».

Τέλος, ο Γιώργος Παμπορίδης εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο τηλεμαχίας με τους υπόλοιπους διεκδικητές του χρίσματος, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει ποιοι θα είναι τελικά οι υποψήφιοι στις 26 του μηνός.

«Να περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι υποψήφιοι. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ουδέποτε θεώρησε αρνητική μια δημόσια αντιπαράθεση θέσεων και προτάσεων.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι αναλυτικές πολιτικές του θέσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της υποψηφιότητάς του, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχόλια και ερωτήσεις.