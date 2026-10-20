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Ο κύβος ερρίφθη για τον Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες μας, εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινώσει και επίσημα την απόφαση του να είναι υποψήφιος για το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού στις προεδρικές εκλογές.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η σημερινή του ανάρτηση, όπου παρουσιάζεται ο ίδιος μπροστά από μια κάμερα, με την εξής λεζάντα: «Μια πολύ σημαντική μέρα».

Επιμελώς εδώ και περίπου ένα μήνα ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ απέφευγε επίμονα να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Την περασμένη Παρασκευή, ο ίδιος ενώπιον δημοσιογράφων ανέφερε ότι για τα περί προεδρικών εκλογών και εσωκομματικών διαδικασιών θα μιλήσει αυτή την εβδομάδα.

Από εκείνη την ημέρα, ωστόσο, οι σύντομες αναφορές του και ο τρόπος που χειρίστηκε όλα τα σχετικά ερωτήματα, έδειχναν μια ξεκάθαρη κατεύθυνση. Η απόφαση ήταν ήδη ειλημμένη και εκκρεμούσε πλέον μόνο η επίσημη ανακοίνωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα υποβληθούν και επίσημα οι υποψηφιότητες. Το Εκλογικό Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 28 Νοεμβρίου και η μάχη θα δοθεί, εκτός απροόπτου, ανάμεσα σε Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη.