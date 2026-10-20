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Υπέρ μιας συμφωνίας από τώρα μεταξύ του ΔΗΣΥ με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, η οποία θα δεσμεύει εκείνον που θα μείνει εκτός δευτέρου γύρου στις προεδρικές εκλογές να υποστηρίξει εκείνον που θα περάσει και θα αναμετρηθεί με τον υποψήφιο που θα τύχει της υποστήριξης του ΑΚΕΛ τάσσεται ο Νίκος Αναστασιάδης.

Τη ξεκάθαρη αυτή θέση διατύπωσε μιλώντας στο podcast του ANT1, αποσπάσματα του οποίου προβλήθηκαν στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Χαρακτήρισε παράλληλα ορθή την απόφαση της προέδρου του ΔΗΣΥ να αποσυρθεί από την κούρσα των εσωκομματικών εκλογών για το χρίσμα του κόμματος. Επιβεβαιώνει επίσης τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Παμπορίδη, σημειώνοντας ότι δρομολογείται και συνάντηση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Την ίδια στιγμή, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέρριψε τις φήμες για στήριξη Χριστοδουλίδη από τον πρώτο γύρο του 2023, παραδέχτηκε ωστόσο ότι στον δεύτερο γύρο η επιλογή του ήταν ο σημερινός ΠτΔ. Χωρίς να κατονομάζει τον Αβέρωφ Νεοφύτου, δήλωσε πως «αν χάσεις τις εκλογές και θεωρείς ότι έπραξες τα πάντα όπως επιβάλλει ο πολιτικός σχεδιασμός, δεν μπορείς να αποδίδεις τα λάθη σου σε τρίτους».

Ξεκαθαρίζει ότι θα σταθεί στο πλευρό του εκλεκτού του κόμματος. «Δεν πρόδωσα και δεν θα προδώσω το κόμμα παρά τα όσα δυστυχώς ελέχθησαν ή ακόμη λέγονται από κάποιους που αρέσκονται να παριστάνουν τους βασιλικότερους του βασιλέως.»

Ακόμη, ο Νίκος Αναστασιάδης εξέφρασε την άποψη ότι έπρεπε να προηγηθεί συζήτηση για την προοπτική συνεργασίας με άλλα πολιτικά κόμματα και μετά να πραγματοποιηθεί η εσωκομματική διαδικασία για επιλογή του υποψηφίου.

Απευθυνόμενος στους δύο διεκδικητές του χρίσματος, ο κ. Αναστασιάδης συνέστησε να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί, να αποφύγουν οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ρήγμα ή αντιπαλότητα τέτοια που στο τέλος να υπάρξει είτε εκ πείσματος απόφαση, είτε εκ συνειδήσεως απόφαση. «Θέλω να ελπίζω ότι θα αποφευχθεί. Σήμερα είναι ανταγωνιστές για ένα χρίσμα, την επομένη πρέπει να είναι συναγωνιστές», επισήμανε.

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει τη συμφωνία του με την οικονομική, κοινωνική και εξωτερική πολιτική της διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ωστόσο, επικρίνει τον διάδοχό του για τις καθυστερήσεις στην εξαγγελία έργων υποδομής, καθώς και για την απόφαση ακύρωσης έργων, η τύχη των οποίων παραμένει μέχρι σήμερα μετέωρη.

Παράλληλα, στρέφει τα πυρά του κατά του Προέδρου για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει συνεργάτες του, αλλά και πρόσωπα που συνέβαλαν στην πολιτική του πορεία.

«Υπάρχουν παράπονα ότι, δυστυχώς, παραγνωρίζει συνεργάτες και υπουργούς, θεωρώντας ότι σε ορισμένα ζητήματα κατέχει το απόλυτο. Αυτό είναι λάθος και εκτιμώ ότι αποτελεί ένα από τα προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τέλος, χαρακτηρίζει λανθασμένη την απόφαση του Προέδρου να διορίσει τον Νίκο Τορναρίτη ως σύμβουλο για το Κυπριακό με αρμοδιότητα την Αφρική και την Ασία, εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια αχρείαστη κίνηση που προκαλεί τον Δημοκρατικό Συναγερμό.