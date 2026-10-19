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Την ώρα που στο στρατόπεδο της κεντροδεξιάς το θερμόμετρο ανεβαίνει, στην αντίπερα όχθη το ΑΚΕΛ επιλέγει να κινηθεί με προσεκτικά βήματα προς το 2028, ακολουθώντας τον οδικό χάρτη που περιέγραψε χθες ο Στέφανος Στεφάνου. Η ένταση από τις εξελίξεις στον ΔΗΣΥ φαίνεται να επηρεάζει και το ΑΚΕΛ, το οποίο καλείται να εξηγήσει αν άργησε να ξεκινήσει τις διεργασίες για τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Από το βήμα της συνδιάσκεψης του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, ο γενικός γραμματέας του κόμματος απάντησε στο ερώτημα αν η κυπριακή Αριστερά έχει μείνει πίσω: «Όχι, δεν έχουμε καθυστερήσει! Μέχρι τις εκλογές έχουμε σχεδόν ενάμιση χρόνο. Προχωρούμε στη βάση των σχεδιασμών μας και έγκαιρα θα είμαστε έτοιμοι να ριχθούμε στη μάχη των εκλογών».

Στην ομιλία του ο Στ. Στεφάνου σημείωσε ότι «εργαζόμαστε για να ενώσουμε δυνάμεις με όλα εκείνα τα κόμματα και οργανωμένα σύνολα που μοιράζονται μαζί μας την πεποίθηση ότι τα πράγματα πρέπει και μπορούν να αλλάξουν». Το ζητούμενο, τόνισε, είναι η αλλαγή πορείας, και υπογράμμισε πως «πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον αντί να κάνουμε διαχείριση της καθημερινότητας εφαρμόζοντας πρόσκαιρες πολιτικές χωρίς προοπτική και χωρίς να φροντίζουμε για τις επόμενες γενιές».

Οι άξονες για προοδευτική αλλαγή

Η «προοδευτική αλλαγή» που προτείνει το ΑΚΕΛ στηρίζεται σε επτά άξονες. Καθένας, πέρα από το προγραμματικό, στέλνει και ένα πολιτικό μήνυμα.

Κυπριακό: Λύση ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, που θα τερματίζει την κατοχή και θα επανενώνει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Ζητά να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν. Θυμίζει ότι μετά το Κραν Μοντανά ο ΓΓ του ΟΗΕ είχε πει πως οι δύο πλευρές έμειναν «ένα μίλι μακριά» από τη συμφωνία. Καθώς η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες λήγει στο τέλος του χρόνου, «βασικό καθήκον τώρα» είναι, όπως λέει, να διαφυλαχθεί το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Κοινωνικό κράτος: Θωράκισή του απέναντι σε ανισότητες, φτώχεια και οικονομική ανασφάλεια. Στήριξη των εισοδημάτων εργαζομένων και χαμηλοσυνταξιούχων. Τέλος στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Λύσεις για τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση. Βιώσιμη ανάπτυξη: Νέο οικονομικό μοντέλο που θα συνδυάζει ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και διαφύλαξη του εθνικού πλούτου. Ολιστικές λύσεις για την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια, τη διαχείριση των αποβλήτων και το νερό. Κράτος δικαίου: Αναστήλωση των θεσμών, πάταξη της διαπλοκής και της διαφθοράς, τέλος στην αναξιοκρατία «που πετσοκόβει τα όνειρα των νέων μας». Εξωτερική πολιτική: Τέλος στις πολιτικές που κάνουν τη χώρα «υποχείριο ξένων συμφερόντων», στόχο ή «πεδίο σύγκρουσης τρίτων». Ζητά πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με βάση το διεθνές δίκαιο. Πρόκειται για έμμεση αιχμή κατά του γεωστρατηγικού προσανατολισμού της κυβέρνησης. Ξένα funds: Αντίθεση στην παράδοση κρίσιμων υποδομών και πλούτου της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ξένα funds, κάτι που, όπως υποστηρίζει, υποσκάπτει την ασφάλεια της χώρας και την προοπτική των επόμενων γενιών. Ακροδεξιά: Τέλος στη διείσδυσή της στα κέντρα εξουσίας, την οποία, όπως λέει, η κυβέρνηση ανέχεται και ενθαρρύνει. Βάζει στο ίδιο κάδρο και τα κόμματα που συμπράττουν μαζί της, δείχνοντας έτσι ποιους αποκλείει από τις συνεργασίες.

Οδικός χάρτης και υποψήφιος

Όσα ανέφερε ο Στ. Στεφάνου για τις προεδρικές εκλογές του 2028 σκιαγραφούν τον οδικό χάρτη που θα ακολουθήσει το κόμμα τους επόμενους μήνες. Ο χάρτης περιλαμβάνει πέντε στάδια:

Το πρώτο στάδιο είναι καθαρά κομματικό: εσωκομματικές διεργασίες, όπως οι επαρχιακές συνδιασκέψεις, που αποσκοπούν στην τόνωση του κομματικού πατριωτισμού των στελεχών.

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει επαφές και συζητήσεις με κόμματα και οργανωμένα σύνολα που διαφωνούν με τις κυβερνητικές πολιτικές και επιδιώκουν προοδευτική αλλαγή.

Το τρίτο στάδιο είναι η αναζήτηση «κοινού προγραμματικού πεδίου» με βάση τους επτά άξονες. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του ότι οι συνεργασίες κτίζονται «πάνω σε κοινές επιδιώξεις και στόχους» και όχι στη μοιρασιά αξιωμάτων.

Το τέταρτο στάδιο είναι η επιλογή υποψηφίου. Μόνο όταν διαμορφωθεί το κοινό πρόγραμμα θα ανοίξει η συζήτηση για το πρόσωπο που θα στηρίξει το ΑΚΕΛ και θα ηγηθεί της προσπάθειας για αλλαγή.

Πέμπτο και τελευταίο στάδιο είναι η εκλογική μάχη, για την οποία ο Στ. Στεφάνου διαβεβαίωσε ότι το ΑΚΕΛ θα είναι έγκαιρα έτοιμο, «με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία».

Οι πολιτικές μπίζνες της Δεξιάς

Δηκτικός ήταν ο γ.γ. του ΑΚΕΛ για τις διεργασίες στον χώρο της κεντροδεξιάς, κάνοντας λόγο για «παρασυναγωγές σε ψαροταβέρνες και υπόγειες συναλλαγές του τύπου “πάρε προεδρία της Βουλής και δώσε μου προεδρία της Δημοκρατίας”».

Έτσι, είπε, προσεγγίζουν κάποιοι τα αξιώματα: «πώς να βολευτούν αυτοί και η παράταξή τους». Πρόσθεσε ότι «προφανώς είναι έτσι που εξυπηρετούνται ιδιοτελή και μεγάλα συμφέροντα, πίσω από κλειστές πόρτες και με τη διαμεσολάβηση μεγαλοϊδιοκτητών ΜΜΕ», παραπέμποντας στην εμπλοκή των Κρις Παναγιώτου και Φρίξου Κολέρμου στις συζητήσεις για τις υποψηφιότητες του ΔΗΣΥ. Κατέληξε λέγοντας ότι «έτσι είναι που γίνονται πολιτικές μπίζνες της Δεξιάς».