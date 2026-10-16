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Για το ΑΚΕΛ η όποια κυπριακή προσπάθεια συνεργασίας με το Ισραήλ ή εβραϊκές οργανώσεις είναι casus belli. Η αντίδραση του κόμματος της κυπριακής Αριστεράς στη δεξιά συμμαχία Κυβέρνησης και Βουλής ως προς τη συνεργασία με το Ισραήλ ήταν αναμενόμενη, όπως και το έντονο ύφος και οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποίησε στην ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ. Διασυνδέοντας ταυτόχρονα την όποια κίνηση ως στήριξη στην Κυβέρνηση Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, η κυπριακή Βουλή δεν μπορεί να μετατρέπεται σε λόμπι προώθησης των συμφερόντων του Ισραήλ: «Η συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας από ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ σε συνεργασία με το Israel Allies Foundation και η δημιουργία κυπριακού παραρτήματος του Transatlantic Friends of Israel (TFI) αποτελούν εξαιρετικά προκλητικές ενέργειες. Οργανώνονται, επί της ουσίας, λόμπι προώθησης των συμφερόντων μιας ξένης χώρας μέσα στη Βουλή, κάτι πρωτοφανές για τα κυπριακά κοινοβουλευτικά δεδομένα».

Κατά το ΑΚΕΛ «ενώ ακόμη αι παραδοσιακοί δυτικοί σύμμαχοί του επιβάλλουν κυρώσεις σε στελέχη της Κυβέρνησης Νετανιάχου και προωθούν μέτρα κατά των παράνομων εποικισμών, η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και η συμμαχία ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ – ΕΛΑΜ ενισχύουν την πολιτική στήριξη προς το Ισραήλ».

Δεν χρειάζεται άδεια από το ΑΚΕΛ

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός το πήρε πάνω του και απάντησε στο ΑΚΕΛ σε εξίσου έντονο ύφος, υποδεικνύοντας πως οι διεθνείς συνεργασίες της Κύπρου δεν χρειάζονται την άδεια του κόμματος της Αριστεράς.

Ο ΔΗΣΥ τονίζει, ότι αποτελεί στρατηγική του επιλογή η ενίσχυση των σχέσεων με το Ισραήλ και εκφράζει στήριξη στη συμμετοχή των βουλευτών του σε τέτοιες πρωτοβουλίες. «Δεν θα απολογηθούμε επειδή επιδιώκουμε μια ισχυρότερη Κύπρο. Μάλλον το αντίστροφο πρέπει να γίνει: να απολογηθεί το ΑΚΕΛ που θέλει την Κύπρο απομονωμένη, διότι δεν αντέχει το δυτικό προσανατολισμό της», τονίζει ο ΔΗΣΥ στην ανακοίνωσή του.

Ως προς την αναφορά του ΑΚΕΛ περί «λόμπι ξένων συμφερόντων», ο ΔΗΣΥ απαντά υποδεικνύοντας πως «μια χώρα υπό τουρκική κατοχή χρειάζεται ισχυρά διεθνή ερείσματα και παρουσία εκεί όπου διαμορφώνονται αποφάσεις που την αφορούν».

Στο όνομα του παλαιστινιακού λαού

Το ΑΚΕΛ ως το κόμμα που πρωτοστατεί σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων, υποστηρίζει πως «η Κύπρος δεν μπορεί να διεκδικήσει δικαιοσύνη για το λαό της και να γίνεται πολιτικά συνένοχη στην αδικία σε βάρος ενός άλλου λαού».

Ο ΔΗΣΥ απορρίπτει «το ψευτοδίλημμα ότι η στήριξη στον παλαιστινιακό λαό προϋποθέτει τον περιορισμό των διεθνών συνεργασιών» και απευθυνόμενος στο ΑΚΕΛ ζητά να μάθει: «Να βρεθούμε στην ίδια πλευρά με τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ, το Ιράν και την Τουρκία;».

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό «η ασφάλεια και η διεθνής θέση της Κύπρου είναι πολύ σοβαρές υποθέσεις για να υποτάσσονται στις ιδεολογικές εμμονές του ΑΚΕΛ».

Όπως λέμε… Τουρκία

Διερωτήθηκε το ΑΚΕΛ «με ποια αξιοπιστία απαιτούμε πίεση στην Τουρκία, όταν στηρίζουμε πολιτικά ένα άλλο κατοχικό και εποικιστικό κράτος;». Υποδεικνύοντας ταυτόχρονα πως «η κατοχή, ο εποικισμός και οι παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρίνονται ανάλογα με τον δράστη. Η συνεπής υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου αποτελεί ζήτημα αρχών και προϋπόθεση αξιοπιστίας στον αγώνα για ελευθερία και επανένωση».

Ενώ απαντώντας και στην ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ διερωτήθηκε πόσο δύσκολο είναι για την Πινδάρου «όταν πρόκειται για συμφέροντα του Ισραήλ να ψελλίσουν έστω ότι στηρίζουν το Διεθνές Δίκαιο».

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΑΚΕΛ διερωτάται «αν όταν κατηγορούν το ίδιο για ιδεολογικές εμμονές -επειδή καταδικάζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ- στην ίδια κατηγορία βάζουν και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τις τόσες άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και ο Καναδάς που βρήκαν το θάρρος να καταδικάσουν τα όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη».

Αλληλεγγύη έναντι τουρκικών απειλών

Στο Ισραήλ η εγκαθίδρυση κοινοβουλευτικών ομάδων συνεργασίας με το Israel Allies Foundation σε Κύπρο και Ελλάδα αναδεικνύεται ως ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας και ως απάντηση στις τουρκικές απειλές.

Η «Jerusalem Post» παραθέτει τις δηλώσεις του εκτελεστικού διευθυντή Ευρώπης του ιδρύματος, Λέο βαν Ντούσμπουργκ: «Οι τουρκικές απειλές πρέπει να αντιμετωπίζονται με αλληλεγγύη, όχι με σιωπή. Η Άγκυρα δεν έχει δικαίωμα βέτο στις συνεργασίες μας ή στην ασφάλειά μας». Ο ίδιος τόνισε ότι οι νέες ομάδες θα βοηθήσουν να μετατραπούν οι δεσμεύσεις συνεργασίας σε κοινοβουλευτική δράση.

Ο πρόεδρος του ιδρύματος, Τζος Ράινστιν, χαρακτήρισε τις πρωτοβουλίες γέφυρα μεταξύ βουλευτών που θεωρούν ότι η ασφάλεια του Ισραήλ και του ελεύθερου κόσμου εξαρτάται από ισχυρές συμμαχίες στηριγμένες σε κοινές ιουδαιοχριστιανικές αξίες.