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Κάθε άλλο παρά κλειστή είναι η πόρτα του ΑΚΕΛ στην υποψηφιότητά του, δηλώνει ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έγινε συζήτηση για εναλλακτικές επιλογές στην περίπτωση που δεν είναι αυτός ο εκλεκτός τους για τις προεδρικές εκλογές.

Ο τέως διαπραγματευτής φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση και μίλησε ανάμεσα σε άλλα για τα πλάνα του ενόψει των εκλογών, τοποθετώντας τις τελικές του αποφάσεις μέχρι τον Ιανουάριο. Επανέλαβε την πρόθεσή του να υποβάλει υποψηφιότητα πριν το ΑΚΕΛ λάβει τις συλλογικές του αποφάσεις, διευκρινίζοντας ότι σέβεται απόλυτα τις εσωκομματικές τους διαδικασίες.

Όπως είπε, πλαισιώνεται από μια ομάδα ατόμων που πρωταγωνίστησαν και στην εκστρατεία του 2023, η οποία αυτή τη φορά είναι σε κάποιο βαθμό διευρυμένη. Με αυτούς τους ανθρώπους, επισημαίνει, θα λάβουν μαζί την τελική απόφαση. Είναι εκείνοι, εξήγησε, που θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της προσπάθειας του αν η υποψηφιότητα προχωρήσει.

Σε επισήμανση ότι το ΑΚΕΛ ενδεχομένως να εξετάζει και άλλες επιλογές, ο κ. Μαυρογιάννης σχολίασε πως αυτό είναι βέβαιο πως θα γίνει. Κατά την άποψη του, όμως, ο τρόπος με τον οποίο αποφάσισε να κινηθεί αυτή τη φορά, εξαγγέλλοντας ανεξαρτήτως της απόφασης του ΑΚΕΛ, είναι ορθότερος. Θεωρεί πως αν η υποψηφιότητα του τελούσε υπό την αίρεση των κομματικών αποφάσεων, η πίεση θα ήταν περισσότερη.

Η ομάδα του Ανδρέα Μαυρογιάννη, σύμφωνα με τον ίδιο, αποφάσισε πως η δυναμική που αναπτύχθηκε γύρω από το όνομα του δεν πρέπει να χαθεί αυτή τη στιγμή και γι’ αυτό τον λόγο ανέλαβαν δράση. Άφησε παράλληλα ανοικτό το ενδεχόμενο η υποψηφιότητα να αποσυρθεί στην πορεία, αν μέχρι το καλοκαίρι δεν υπάρχει στήριξη που να δίνει στην προσπάθεια τους πιθανότητα εκλογής.

Όσον αφορά τον ΔΗΣΥ, ο τέως διαπραγματευτής είπε πως δεν έχει σημασία ποιος θα πάρει το χρίσμα για τις εκλογές, ούτε θέλει να σχολιάσει τα όσα εξελίσσονται. Μοναδική του έκκληση προς τους δύο υποψηφίους, Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη, είναι να γίνει ένας πολιτισμένος διάλογος.