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Αύξηση 10% σε ετήσια βάση αναμένεται να καταγράψουν τον Οκτώβριο τα έσοδα της Ρωσίας από τη φορολόγηση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αγγίζοντας το 1 τρισ. ρούβλια (11,97 δισ. δολάρια), σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters. Τα έσοδα από τους δύο ενεργειακούς τομείς αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης του ρωσικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% των συνολικών κρατικών εσόδων.

Τα φορολογικά έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν αυτό το μήνα σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω των τριμηνιαίων καταβολών του πρόσθετου φόρου επί των κερδών από την παραγωγή πετρελαίου. Εξαιρουμένου του φόρου αυτού, τα έσοδα του Οκτωβρίου αναμένεται να υπερβούν τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου κατά περίπου 164 δισεκατομμύρια ρούβλια, ή 36%.

Οι υπολογισμοί του Reuters βασίζονται σε στοιχεία για την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, τον όγκο διύλισης και τις προμήθειες στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Russia has accused Ukraine of going against US peace efforts after an overnight Ukrainian drone strike on an oil refinery in a region south of Moscow.



Russia added that its diesel had begun to reach global markets after a deal with US President Donald Trump. pic.twitter.com/0hQC7JqyK5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 15, 2026

Η Ρωσία, ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της στρατιωτικής της εκστρατείας στην Ουκρανία.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τον εφοδιασμό. Ωστόσο, η θετική επίδραση των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου θα αντισταθμιστεί εν μέρει από μια εκτιμώμενη μείωση της παραγωγής κατά 5% το τρίτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ο προϋπολογισμός της Ρωσίας για το 2026 βασίζεται σε έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο ύψους 8,918 τρισεκατομμυρίων ρούβλι, από συνολικά έσοδα 40,283 τρισεκατομμυρίων ρούβλιων.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Reuters, τα συνολικά έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026 αναμένεται να φθάσουν τα 6,45 τρισεκατομμύρια ρούβλια, σημειώνοντας μείωση 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

protothema.gr