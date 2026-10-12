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«Κάθε πράγμα στην ώρα του», δηλώνει ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης, σχολιάζοντας τις πληροφορίες που τον θέλουν να είναι ένας πιθανός υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το όνομα του είναι ένα από αυτά που, βάσει δημοσιευμάτων, συζητείται στις τάξεις του ΑΚΕΛ για μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα που θα τύχει της στήριξής του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» και στην Κάτια Σάββα, ο κ. Γιασεμίδης κλήθηκε να τοποθετηθεί και απάντησε: «Τα διαβάζω, τα ακούω, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή οτιδήποτε. Όπως έλεγε και ο παππούς μου ο Αναστάσης, κάθε πράγμα στην ώρα του».

Σημείωσε ότι η Προεδρία της Δημοκρατίας είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τον τόπο και πρέπει να εξεταστούν οι πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν. Σε γενικότερο πλαίσιο, είπε, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα οι καλοί δημοσιονομικοί δείκτες να φτάσουν στην κοινωνία και να υπάρξει επιτέλους μια μεταρρυθμιστική πολιτική ώστε ο πολίτης να βιώνει τις αλλαγές.

«Όταν υπάρξουν οποιεσδήποτε εξελίξεις θα μπορούμε να τις συζητήσουμε», δήλωσε καταληκτικά επί του συγκεκριμένου θέματος.

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