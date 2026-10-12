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Εμπρησμοί, ληστείες και σοβαρά εγκλήματα με δράστες παιδιά καταγράφει η Αστυνομία. Οι εν λόγω αναφορές έγιναν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής κατά τη διάρκεια συζήτησης για τους ανήλικους που τελούν υπό τη φροντίδα του κράτος.

Το εν λόγω θέμα είχε τεθεί αρχικά, πριν από ένα μήνα, όπου καταγράφτηκε πλήθος προβλημάτων, όπως ο υπερπληθυσμός στις δομές και η υποστελέχωση και είχε δοθεί χρόνος στις αρμόδιες υπηρεσίες για να απαντήσουν σε ποιες δράσεις θα προχωρήσουν για την επίλυσή τους.

Εντούτοις, όπως καταγγέλθηκε από τον πρόεδρο της Επιτροπής, Χρίστο Χριστοφίδη, «υπάρχουν υπηρεσίες που δεν κατάφεραν να απαντήσουν ούτε σε αυτή τη συνεδρία στα ερωτήματα. Αν έρθουμε και την επόμενη και μιλάμε για θεωρίες θα διακόψω και θα πούμε του κόσμου ότι δεν γίνεται δουλειά. Όσοι δεν απάντησαν, να μελετήσουν τις ερωτήσεις. Θα βρεθούμε πριν το τέλος του χρόνου για να δούμε ποια πρόοδος έγινε. Θα επιδιώξουμε να βρεθούμε με τα ίδια τα παιδιά που είναι υπό την προστασία του κράτους για να μάθουμε τις απόψεις τους και αυτά που βιώνουν τα ίδια».

Όσον αφορά στη θέση της Αστυνομίας, λειτουργός ανέφερε ανάμεσα σε άλλα πως έχει ετοιμαστεί μελέτη για τη νεανική παραβατικότητα. «Αναφέρονται από την Αστυνομία ως εγκληματική δράση και όχι ως παραβατική συμπεριφορά, καθώς περιλαμβάνονται σε αυτά εμπρησμοί, ληστείες και άλλα σοβαρά αδικήματα», αναφέρθηκε και προστέθηκε πως έχει μειωθεί ο αριθμός των παιδιών που φεύγουν από τις δομές.

Από πλευράς Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Μαρία Κυρατζή, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ότι γίνεται προσπάθεια για ενίσχυση της εξειδίκευσης και πολυθεματικότητας για τις δομές για εφήβους και για τις δομές παιδικής προστασίας. Αποφάσισαν, είπε, να αντιμετωπίζουν πολυθεματικά και τις δομές παιδικής προστασίας.

Στόχος, υπογράμμισε η κ. Κυρατζή είναι η ίδρυση εννέα δόμων. Βρέθηκε η κρατική γη, ενημερώθηκαν οι τοπικές Αρχές και γίνεται προσπάθεια για να γίνει η προτεραιοποίησή τους.

Σε ό,τι αφορά στην εισήγηση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνας Παύλου, από την προηγούμενη συνέδρια για δημιουργία θεραπευτικών χώρων ασφαλούς κράτησης για παιδιά με αυξημένες ανάγκες, σημειώθηκε πως ξεκίνησε η συζήτηση για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί.

Στη διάρκεια της συζήτησης αρκετοί εμπλεκόμενοι υπογράμμισαν πως είναι σημαντικότερο να δημιουργούνται μικρές «οικογενειακές» δομές, ώστε τα παιδιά να ζουν μια πιο ποιοτική ζωή.

Επιπλέον, το υπουργείο Υγείας, ανέφερε ότι συστήνει ομάδα εργασίας για ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού αρχείου για τα παιδιά. Πάντως, υπογραμμίστηκε πως είναι εξαιρετικά υποστελεχομένες οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.