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Νεκρός στο σπίτι του στα Λιβάδια Λάρνακας εντοπίστηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι 75χρονος από τη Γερμανία, η σορός του οποίου είναι σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από την Αστυνομία στο σπίτι του είχε σπεύσει επιδότης για να του δώσει κλήση και διαπίστωσε πως από αυτό αναδιδόταν έντονη δυσοσμία. Αμέσως ειδοποίησε την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία που εντόπισαν νεκρό τον άντρα στο μπάνιο της οικίας του.

Εκ πρώτης όψεως το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξακριβωθούν από τη νενομισμένη νεκροτομή.