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Δόθηκε στην κυκλοφορία η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Λάρνακας-Λευκωσίας, η οποία έκλεισε προσωρινά λόγω ανατροπής οχήματος, που συνέβη λίγο πριν τη 1.30 το μεσημέρι, σε σημείου του αυτοκινητοδρόμου παρά την Κόσιη και Αθηαίνου, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, ρύθμιση της κυκλοφορίας και εξετάσεις. Το εμπλεκόμενο όχημα μετακινήθηκε εκτός του αυτοκινητοδρόμου και η αριστερή λωρίδα δόθηκε στην κυκλοφορία, που αυτή την ώρα, στη 1.45μ.μ. συνεχίζει πλέον κανονικά.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.