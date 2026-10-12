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Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο των βουλευτών της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννη Λαούρη και Νταϊάνας Κωνσταντινίδου, από τα μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο οποίο αναφέρονταν πως κανείς «δεν καταλάβαινε τίποτα» στη διάρκεια συζήτησης για τη νευροτεχνολογία.

Το ζήτημα τέθηκε πριν την έναρξη των προγραμματισμένων συζητήσεων με τους βουλευτές να δείχνουν την ανανάκτησή τους, μιλώντας για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας και για κινήσεις απαξίωσης με σκοπό η Άμεση Δημοκρατία να λάβει την ad hoc Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη, εφόσον αυτή συσταθεί.

Από πλευράς του, ο Γιάννης Λαούρης απολογήθηκε μπροστά στο ενδεχόμενο κάποιος να προσβλήθηκε καθώς δεν ήταν αυτός ο σκοπός του βίντεο. Παράλληλα, η Νταϊάνα Κωνσταντινίδου ανέφερε πως πιάστηκε εξαπίνης για αυτές τις τοποθετήσεις και πως επιφυλάσσεται να επανέλθει.

Καταδικάζει ο Χριστοφίδης

Λαμβάνοντας το λόγο ο πρόεδρος της Επιτροπής, Χρίστος Χριστοφίδης, ανάφερε πως «πριν προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη, θεωρώ επιβεβλημένο να τοποθετηθώ για τις δημόσιες αναφορές δύο συναδέλφων της Άμεσης Δημοκρατίας, του κ. Γιάννη Λαούρη και της κ. Νταιάνας Κωνσταντινίδου, μετά την προηγούμενη συνεδρία μας. Αναφορές, που δυστυχώς, είχαν ως στόχο να παρουσιάσουν συλλήβδην τους συμμετέχοντες βουλευτές και βουλεύτριες ως ανθρώπους που δεν κατανοούσαν το αντικείμενο της συζήτησης».

Προϋπόθεση, είπε, ενός ουσιαστικού διαλόγου είναι ο αλληλοσεβασμός, η τεκμηρίωση και η ευθύνη για όσα διατυπώνουμε δημόσια.

«Αυτό αποτελεί και ρητή δεοντολογική υποχρέωση. Ο Κώδικας Αρχών και Κανόνων Δεοντολογίας, ο οποίος ισχύει συμπληρωματικά προς τον Κανονισμό της Βουλής, προβλέπει, στο Μέρος ΙΙ, παράγραφο 3, τον σεβασμό προς όλα τα μέλη της Βουλής και τους συνεργάτες τους. Στην παράγραφο 4 προβλέπει αποχή από συμπεριφορά προσβλητικού χαρακτήρα. Και το πεδίο εφαρμογής του καλύπτει τόσο την εκτέλεση των καθηκόντων μας όσο και την εν γένει παρουσία μας στην κοινωνία.

Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρώ τα συγκεκριμένα υποτιμητικά και χλευαστικά σχόλια εντελώς απαράδεκτα και τα καταδικάζω. Η συλλήβδην απαξίωση συναδέλφων και συμμετεχόντων υπονομεύει τον διάλογο και αδικεί κατάφωρα την εργασία που επιτελείται εδώ. Κάθε διαφωνία μπορεί και πρέπει να διατυπώνεται συγκεκριμένα: ποια θέση αμφισβητείται, με ποια στοιχεία και με ποια αντιπρόταση.

Η υπεύθυνη δημόσια αποτίμηση μιας συνεδρίας προϋποθέτει, επίσης, επαρκή γνώση όσων συζητήθηκαν. Η παρακολούθηση μόνο του τελευταίου μέρους της επιβάλλει μεγαλύτερη προσοχή στις γενικεύσεις. Ο κ. Λαούρης εμφανίστηκε στην συνεδρία λίγη ώρα προτού ολοκληρωθεί.

Οφείλουμε να θέσουμε από την αρχή σαφή όρια, ώστε τέτοιες πρακτικές να μην καθιερωθούν. Καλώ τους συναδέλφους Κωνσταντινίδου και Λαούρη να ανακαλέσουν τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και όλους μας να διαφυλάξουμε το επίπεδο της κοινοβουλευτικής συζήτησης.

Χαραλαμπίδου: Ζητά να μην συσταθεί νέα κοινοβουλευτική επιτροπή

Έντονη ήταν η αντίδραση και της βουλεύτριας του ΑΛΜΑ, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία κατέθεσε και σχετική επιστολή από πλευράς του κόμματος της, η οποία τίθεται και υπόψη της σύσκεψης των αρχηγών.

Σε αυτή ανάμεσα σε άλλα, αναφέρονται τα εξής:

Με βάση τα πιο πάνω, θεωρούμε ότι η Βουλή διαθέτει ήδη τις κατάλληλες θεσμικές δομές για τη συστηματική εξέταση των ζητημάτων τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο του νομοθετικού της έργου και της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Η αξιοποίηση των υφιστάμενων κοινοβουλευτικών επιτροπών, η συνεργασία μεταξύ τους, η συνδρομή εξειδικευμένων επιστημόνων και η ενεργός συμμετοχή όσων βουλευτών διαθέτουν σχετική γνώση ή ενδιαφέρον μπορούν να εξασφαλίσουν την ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχετικών προκλήσεων.

Εισηγούμαστε, συνεπώς, όπως η Σύσκεψη Αρχηγών μην προχωρήσει στη σύσταση νέας ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, αλλά εξετάσει την προτεινόμενη εναλλακτική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει την αξιοποίηση των υφιστάμενων κοινοβουλευτικών δομών με την αναγκαία επιστημονική τεκμηρίωση και τον συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων επιτροπών.

Με την ευκαιρία, θεωρούμε σημαντικό να αναφερθούμε σε ένα ζήτημα που αφορά τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των μελών της Βουλής.

Στις 5 Οκτωβρίου 2026, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέτασε το θέμα «Η νευροτεχνολογία και ανθρώπινα δικαιώματα: Το δικαίωμα στη νοητική ιδιωτικότητα, την ψυχική ακεραιότητα και την ελευθερία της σκέψης». Στη συνεδρία είχαν προσκληθεί, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι πανεπιστημίων και της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών, ώστε η συζήτηση να υποστηριχθεί από εξειδικευμένη γνώση.

Μετά τη συνεδρία, η συνάδελφος βουλευτής και μέλος της Επιτροπής, κυρία Κωνσταντινίδου, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο ανέφερε ότι κατά τη συζήτηση «δεν κατάλαβε κανένας τίποτα».

Μια τέτοια γενικευμένη διατύπωση, ανεξαρτήτως πρόθεσης, αδικεί τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής και απαξιώνει συνολικά τη διαδικασία της κοινοβουλευτικής συζήτησης.

Είναι απολύτως θεμιτό ένας βουλευτής να εκφράζει προσωπική δυσκολία στην κατανόηση ενός εξειδικευμένου επιστημονικού αντικειμένου. Δεν είναι, όμως, θεμιτό να παρουσιάζει τη δική του εμπειρία ως καθολική και να αποδίδει την ίδια δυσκολία σε όλους τους συναδέλφους του.

Η βουλεύτρια του Άλματος Λίτσα Δρουσιώτου, μέλος της Επιτροπής, έχει επισημάνει ότι το αντικείμενο της συνεδρίας ήταν απολύτως κατανοητό στην ίδια.

Δεν επιδιώκουμε να προσδώσουμε στο περιστατικό προσωπικές διαστάσεις. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι ο δημόσιος λόγος κάθε βουλευτή οφείλει να χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα και σεβασμό προς τους συναδέλφους του, ιδίως όταν αναφέρεται στο έργο συλλογικών κοινοβουλευτικών οργάνων κοινοβουλευτικών οργάνων.

Πώς απαντούν Λαούρης και Κωνσταντινίδου

«Έχουμε δικαίωμα να πολιτευόμαστε με τον τρόπο που πιστεύουν», επεσήμανε αρχικά η κ. Κωνσταντινίδου.

«Αρνούμαστε κατηγορηματικά ότι παραβιάσαμε οποιονδήποτε κώδικα δεοντολογίας. Επιφυλάσσομαι να επανέλθω», είπε ανάμεσα σε άλλα και υπογράμμισε πως η παραβίαση στην δεοντολογία από πλευράς μελών της Επιτροπής αναφέρεται μόνο κατ’ επιλογή.

Επιπλέον, ο κ. Λαούρης ανέφερε πως «αν η ανάρτηση μας διαβάστηκε εσφαλμένα, σαν να υποβάθμιζε τη νοημοσύνη των συναδέλφων μας, απολογούμαστε. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μας», είπε.

Δεν μου αρέσει να περιαυτολογώ, είμαι ο μοναδικός νευροφυσιολόγος στην Κύπρο. Αν θέλετε είμαι στη διάθεσή σας, υπογράμμισε ακόμη.

Ανέφερε ακόμη πως όταν συναντήθηκαν με την Πρόεδρο τη Βουλής, τους είπε ότι θα τους δώσει (σ.σ. στην Άμεση Δημοκρατία) την ad hoc Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Είπε, τέλος, ότι νιώθουν και οι ίδιοι ότι θίχτηκαν από σχόλια των συναδέλφων τους.

Το εν λόγω σχόλιο προκάλεσε την αντίδραση της κ. Χαραλαμπίδου, η οποία ζήτησε το λόγο.

Όμως, η κ. Κωνσταντινίδου επενέβη και είπε πως δεν μπορεί να τοποθετηθεί ξανά.

Η κ. Χαραλαμπίδου της απάντησε πως είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής που θα αποφασίσει αν κάποιος θα τοποθετηθεί.

«Ζω πρωτοφανή κατάσταση, να μου στερεί τον λόγο συνάδελφος. Είμαι 15 χρόνια στο Κοινοβούλιο, πρώτη φορά μου συμβαίνει κάτι τέτοιο», είπε και πρόσθεσε: «Η πρόεδρος της Βουλής τους υποσχέθηκε την Επιτροπή για το ΑΙ, είναι σημαντικό πολιτικό ζήτημα».