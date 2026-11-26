Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένα δεκαεπτάχρονο παιδί πεθαίνει αιφνιδίως σε δωμάτιο ξενοδοχείου, κατά τη διάρκεια εκδρομής με συμμαθητές. Η αιτία του θανάτου παραμένει άγνωστη. Κάποιος πρέπει να αποφασίσει αν θα κληθεί ιατροδικαστής στη σκηνή για αυτοψία. Είναι η απουσία κιλίδων αίματος ή όπλου καθοριστικό στοιχείο; Όταν ο θάνατος είναι αιφνίδιος και η αιτία του παραμένει ανεξήγητη, η φαινομενική απουσία είναι ακριβώς ο λόγος που καθιστά την αυτοψία επιβεβλημένη υπό τις περιστάσεις.

Η αξία της αυτοψίας γίνεται σαφέστερη αν διακρίνουμε τις τρεις διαδικασίες. Η αυτοψία είναι η επιτόπια εξέταση της σκηνής, κατά την οποία αξιολογούνται, μεταξύ άλλων, η θέση του σώματος και η σχέση του με τον περιβάλλοντα χώρο. Η νεκροψία είναι η εξωτερική εξέταση του σώματος από τον ιατροδικαστή. Η νεκροτομή περιλαμβάνει την εξέταση των εσωτερικών οργάνων και, κατά περίπτωση, τη λήψη δειγμάτων.

Ποιος, λοιπόν, αποφασίζει αν θα γίνει αυτοψία; Η Αστυνομική Διαταγή 3/25 της 2ας Φεβρουαρίου 2021, η οποία εκδόθηκε στον απόηχο της υπόθεσης Θανάση Νικολάου, ορίζει ότι σε περίπτωση αφύσικου θανάτου ο ιατροδικαστής καλείται στη σκηνή «αν κριθεί σκόπιμο». Η Αστυνομία έχει την ευθύνη της διερευνήσεως. Ο ιατροδικαστής παρέχει την επιστημονική συνδρομή.

Με την τροποποίηση του Σεπτεμβρίου 2025, την ενημέρωση του ιατροδικαστή ανέλαβε ο ανακριτής ή ο επικεφαλής αξιωματικός, αρμοδιότητα που προηγουμένως είχε ο αστυνομικός φωτογράφος. Η διάταξη διευκρινίζει ποιος ενημερώνει. Αφήνει ανοικτό αν, μετά την ενημέρωση, ο ιατροδικαστής οφείλει να μεταβεί στη σκηνή ή μπορεί να κρίνει ότι η παρουσία του παρέλκει. Εφόσον διαθέτει αυτή την ευχέρεια, έχει σημασία ποια στοιχεία τέθηκαν υπόψη του και αν καταγράφηκαν οι λόγοι της απόφασής του.

Εξίσου ασαφή παραμένουν τα κριτήρια βάσει των οποίων ο ανακριτής αποφασίζει αν θα ζητήσει επιτόπια ιατροδικαστική συνδρομή. Η επίμαχη διάταξη δεν ορίζει σε ποιες περιστάσεις επιβάλλεται η παρουσία ιατροδικαστή ούτε παρέχει ειδική καθοδήγηση για τον αιφνίδιο και ανεξήγητο θάνατο ανηλίκου. Η ιδιομορφία κάθε υποθέσεως δικαιολογεί την παροχή διακριτικής ευχέρειας. Η δυνατότητα ελέγχου της ασκήσεώς της προϋποθέτει, όμως, ότι μπορεί να εξηγηθεί ποια δεδομένα, γνωστά κατά τον χρόνο της αποφάσεως, δικαιολογούσαν την κρίση ότι η αυτοψία ήταν περιττή. Η αιτιολογία έχει εδώ ιδιαίτερη βαρύτητα. Η απόφαση μπορεί να ελεγχθεί εκ των υστέρων. Η σκηνή, όμως, μπορεί να έχει μεταβληθεί ανεπιστρεπτί.

Εδώ ακριβώς αποκτά πρακτικό περιεχόμενο το δεοντολογικό καθήκον. Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας Κύπρου απαιτεί από τον ιατρό να εκτελεί το έργο του «ευσυνείδητα, ανθρωπιστικά και σύμφωνα με τα ιατρικά ήθη και θέσμια» (άρθρο 2). Εφόσον ο ιατροδικαστής ενημερωθεί εγκαίρως και η απόφαση για τη μετάβαση στη σκηνή επαφίεται στην επαγγελματική του κρίση, οφείλει να σταθμίσει τι μπορεί ακόμη να διαπιστώσει επί τόπου και ποια ευρήματα κινδυνεύουν να χαθούν οριστικά αν παραλειφθεί η αυτοψία.

Ακόμη κι αν δεχθούμε, χάριν επιχειρήματος, ότι η αυτοψία δεν ήταν νομικά επιβεβλημένη. Μήπως ήταν δεοντολογικά; *Θάνατος Αιφνίδιος. Ανεξήγητης αιτίας. Κανένα προηγούμενο ιστορικό. Θύμα ηλικίας δεκαεπτά χρονών.