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Δεν του έφθαναν οι ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό, έρχεται τώρα και μια άλλου είδους έλλειψη να το επαναφέρει στο προσκήνιο. Ο λόγος για το Νοσοκομείο Πάφου, στο οποίο, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, δεν λειτουργούν πλέον οι τηλεοράσεις.

Αιτία για την δυσλειτουργία αυτή, που τείνει να γίνει ανέκδοτο και αιτία πειραγμάτων μεταξύ ασθενών και προσωπικού, είναι σύμφωνα με τις αποκαλυπτικές πληροφορίες του «Φ» η μη έγκαιρη δράση του ΟΚΥπΥ για την προμήθεια των αποκωδικοποιητών που απαιτούνται εδώ και μέρες για την λειτουργία των κυπριακών τηλεοπτικών καναλιών από τη νέα πλατφόρμα.

Έχοντας στη μεγάλη πλειοψηφία συσκευές παλαιότερης τεχνολογίας, που απαιτούν την τοποθέτηση των νέων αποκωδικοποιητών για τη λειτουργία τους, οι πλείστοι χώροι και θάλαμοι ασθενών του Νοσοκομείου Πάφου έχουν «ρίξει μαύρο» στις οθόνες. Αποτέλεσμα, να αρχίσουν τα παράπονα και η γκρίνια από τους ασθενείς των θαλάμων που επηρεάζονται, αφού όντες στο κρεββάτι του πόνου η τηλεόραση αποτελεί για αυτούς την μοναδική ή μια από τις ελάχιστες μεθόδους αναψυχής.

Το θέμα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του «Φ», έχει τεθεί προς αρμόδιους φορείς και από μέλη του ιατρικού και παραιατρικού προσωπικού του νοσηλευτηρίου προκειμένου να γίνουν έστω και τώρα τα αναγκαία διαβήματα για να επαναλειτουργήσουν οι τηλεοπτικές συσκευές και να επανέλθει η ηρεμία στους θαλάμους.