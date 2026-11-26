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Στο επίκεντρο της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας την Πέμπτη, παρουσία του υπουργού Άμυνας Βασίλη Πάλμα, βρέθηκαν οι προτεραιότητες και ο σχεδιασμός για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά το επόμενο έτος.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο κ. Πάλμας είπε ότι ο φετινός προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας όσον αφορά τα εξοπλιστικά προγράμματα και την αμυντική θωράκιση της χώρας είναι αυξημένος κατά €250 εκ. και αφορά και τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον κανονισμό SAFE, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης ενός ποσού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανάπτυξη και ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης.

«Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες ούτε σε χρονοδιαγράμματα με βάση τα οποία θα μπορέσουμε να παραλάβουμε τα νέα μας εξοπλιστικά προγράμματα και τον νέο προγραμματισμό μας. Θέλω να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου στην Επιτροπή για την εποικοδομητική συζήτηση την οποία είχαμε και βεβαίως την ίδια ώρα να τονίσω με έμφαση ότι οι συνεδρίες που κάνουμε σε αυτήν την Επιτροπή ξεπερνούν τα στενά κομματικά πλαίσια και έχουν έναν υπερκομματικό χαρακτήρα, διότι τα θέματα είναι και ευαίσθητα, είναι και λεπτά και υπάρχει μια, αν θέλετε, κοινή προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα θέματα αμυντικής θωράκισης και αμυντικής δυνατότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας», επεσήμανε σχετικά.

Ερωτηθείς πότε αναμένεται να ξεκινήσει η αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου», ο Υπουργός είπε ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει στις αρχές του 2028 και θα εκσυγχρονίζεται και θα αναβαθμίζεται κατά στάδια, «ούτως ώστε σε έναν ορίζοντα 5-7 έτη να έχουμε μια πλήρως εκσυγχρονισμένη και αναβαθμισμένη αεροπορική βάση, η οποία να ανταποκρίνεται στον γεωπολιτικό ρόλο που καλείται η Κύπρος να διαδραματίσει στην περιοχή και την ίδια ώρα να έχει δυνατότητες πολύ περισσότερες από τις σημερινές».

Σε ερώτηση για τη συνεισφορά της Κύπρου αναφορικά με την ενίσχυση της ΕΕ προς την Ουκρανία, ο κ. Πάλμας ανέφερε αρχικά ότι θέση αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας κάθε κράτους.

«Ως εκ τούτου, εμείς στηρίζουμε τον αγώνα που διεξάγει η Ουκρανία και καταδικάζουμε την εισβολή της Ρωσίας σε αυτή. Την ίδια ώρα, έχουμε πει και τονίσει η κατ΄ επανάληψη ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συνεισφέρει με εξοπλιστικά προγράμματα στον πόλεμο της Ουκρανία. Η ΚΔ συμμετέχει και υποστηρίζει αυτόν τον αγώνα που κάνει η ηγεσία της Ουκρανίας και ο ουκρανικός λαός και την ίδια ώρα, περιοριζόμαστε σε ζητήματα στήριξης και υποστήριξης της Ουκρανίας με προγράμματα εκπαίδευσης Ουκρανών, για παράδειγμα σε θέματα αποναρκοθέτησης και άλλα ζητήματα που άπτονται εκπαίδευσης», εξήγησε περαιτέρω.

«Από εκεί και πέρα, σε καμία περίπτωση δεν συνεισφέρουμε οικονομικά. Είναι το μερίδιο που μας αναλογεί στα πλαίσια του “οβολού”, να το πω έτσι απλοϊκά και κατανοητά, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπλήρωσε.

Από πλευράς του ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ευγένιος Χαμπουλλάς, είπε ότι τις προηγούμενες δεκαετίες, η κυπριακή πολιτεία δεν ήταν συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις της προς την Εθνική Φρουρά. «Η έκτακτη αμυντική εισφορά, ούτε έκτακτη ήταν, ούτε αμυντική, ούτε εισφορά. Ήταν μια χρήση, η οποία κατέληγε οπουδήποτε αλλού, εκτός από την άμυνα», ανέφερε στη συνέχεια.

«Σήμερα στην Επιτροπή, είδαμε μια διαφορετική εικόνα. Για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, έχουμε δει μια σημαντική αύξηση στα εξοπλιστικά προγράμματα, η οποία, όμως, οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα SAFE. Θέση του ΕΛΑΜ είναι ότι οι δαπάνες για την άμυνα και για τη θωράκιση πρέπει να θεσμοθετηθούν και να είναι άμεσα συνδεδεμένες με το ΑΕΠ, όπως έγινε άλλωστε και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί να είναι στη διάκριση εκάστου Προέδρου ή κυβέρνησης το τι θα δαπανηθεί για την άμυνα, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ποιους έχουμε να αντιμετωπίσουμε απέναντί μας», τόνισε.

Προσέθεσε ότι από μόνες τους οι αυξήσεις των δαπανών δεν φέρνουν αποτελέσματα, αλλά χρειάζεται παράλληλα εστίαση στην εκπαίδευση και στην ενίσχυση των στελεχών της ΕΦ και την ανάπτυξη της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, «ούτως ώστε στο σύντομο μέλλον να έχουμε μια πολύ καλύτερη και ετοιμοπόλεμη Εθνική Φρουρά».

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, είπε ότι η αύξηση των δαπανών για την αμυντική θωράκιση είναι καλοδεχούμενη, ωστόσο προέρχεται μόνο από το πρόγραμμα SAFE.

«Οι εθνικοί πόροι είναι σταθεροί, αλλά εάν το συσχετίσω με την αύξηση του εγχώριου προϊόντος, αυτό το οποίο χρησιμοποιείται για εξοπλισμούς της ΚΔ, μιας ημικατεχόμενης χώρας, μιας χώρας με εισβολή και κατοχή στο έδαφος της, στην ουσία μειώνεται. Χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες δέχονται απειλή αλλά δεν έχουν κατοχή έχουν εντάξει στους προϋπολογισμούς τους μέχρι και 5% του ΑΕΠ για εξοπλισμούς. Και το ερώτημα είναι απλό: αν δεν είχαμε το SAFE πού θα ήταν σήμερα η Εθνική Φρουρά;», ανέφερε στη συνέχεια.

Συμπλήρωσε ότι με βάση πρόσφατα δημοσιεύματα, η Ελλάδα θα θεσμοθετήσει ποσοστό 25% των συμβάσεων νέων οπλικών συστημάτων να καλύπτονται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. «Στην Κύπρο, είχαμε αρχίσει μία συζήτηση κατόπιν πρότασης νόμου του ΔΗΣΥ στην Επιτροπή Άμυνας, ούτως ώστε το ποσοστό αυτό στην Κύπρο να καλύψει το 15% των συμβάσεων. Τότε, στην Επιτροπή Άμυνας, τόσο η Κυβέρνηση, όσο και η Νομική Υπηρεσία, μάς ανέφεραν ότι αυτή η πρόταση δεν καλύπτεται από το ενωσιακό δίκαιο, από το δίκαιο του ανταγωνισμού. Η Ελλάδα μπορεί για 25%, η Κύπρος για 15% δεν μπορεί;», σημείωσε περαιτέρω.

Ο συνάδελφός του στον ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πετρίδης, εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για την αύξηση έστω και μετά από τρία χρόνια.

«Η αύξηση είναι σημαντική κυρίως λόγω του προγράμματος SAFE. Έχω ζητήσει να μας δοθούν οι χώρες από τις οποίες θα προμηθευτούμε τους εξοπλισμούς μαζί με τα ποσοστά τα οποία η κάθε χώρα θα πάρει από τον μηχανισμό SAFE», ανέφερε στη συνέχεια.

«Είμαστε υπέρ της διατήρησης ενός υψηλού ποσοστού δαπανών για την αμυντική θωράκιση. Να θυμίσω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε προεκλογική του δέσμευση, είχε αναφερθεί σε υλοποίηση σχεδιασμού ώστε 2% του ΑΕΠ να πηγαίνει προς την άμυνα. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα, καθότι σήμερα βρισκόμαστε περίπου στο 1% μετά την αύξηση. Συνεπώς, είναι σημαντικό ο στόχος αυτός να θεσμοθετηθεί, ώστε να έχει συνέχεια ανεξαρτήτως κυβέρνησης», υπογράμμισε.

Τέλος, ο βουλευτής του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, είπε ότι η προεκλογική δέσμευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για εξοπλισμούς ύψους 2% του ΑΕΠ δεν έχει ικανοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι έχει ενταχθεί στις αμυντικές δαπάνες και ένα τεράστιο ποσό λόγω του προγράμματος SAFE.

ΚΥΠΕ