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Σύγχρονο εργαλείο για την παραχώρηση στοχευμένων παροχών αποτελεί η CY ONE CARD που ανακοίνωσε χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Πρόκειται για μια προπληρωμένη πιστωτική κάρτα, η οποία θα χρησιμοποιείται για την καταβολή παροχών προς τους πολίτες που θα καθορίζει ως δικαιούχους η Κυβέρνηση.

Η CY ONE CARD θα εκδίδεται από τις τράπεζες, στο όνομα του δικαιούχου. Ουσιαστικά πρόκειται για μια νέα πολιτική παραχώρησης κοινωνικών παροχών. Ανάλογα με τις κυβερνητικές αποφάσεις, θα πιστώνεται η κάρτα το ανάλογο ποσό για αξιοποίηση από τους δικαιούχους, που μπορεί να είναι διαφορετικοί κάθε φορά.

Αρχή θα γίνει με την παραχώρηση €200 σε περίπου 17 χιλ. χαμηλοσυνταξιούχους, για κάλυψη του κόστους αγοράς πετρελαίου θέρμανσης ή και καυσίμων.

Πώς θα λειτουργεί

Μέσω της CY ONE CARD, το κράτος θα έχει τη δυνατότητα να καθορίζει πού και πώς θα δαπανώνται τα χρήματα που παραχωρεί στους δικαιούχους. Όταν οι δικαιούχοι λάβουν της σχετική κάρτα, θα την παρουσιάζουν στο πρατήριο βενζίνης (σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα) για να εφοδιαστούν με καύσιμα. Το υπόλοιπο ποσό της πίστωσης που δικαιούνται σε αυτή την περίπτωση οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα παραμένει στην κάρτα για επόμενη χρήση.

Στις 7/12 οι αιτήσεις – Ποιες τράπεζες συμμετέχουν

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, αναμένεται να ανοίξει στις 7 Δεκεμβρίου και σε πρώτη φάση θα μετέχουν Τράπεζα Κύπρου, Eurobank και Alpha Bank. Στο μέλλον δεν αποκλείεται να ενταχθούν και άλλες τράπεζες.

Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με προσωπική επιστολή από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και θα υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην τράπεζα, μέσω της οποίας λαμβάνουν τα επιδόματά τους. Αξίζει να σημειωθεί πως όσοι πολίτες αντιμετωπίζουν ψηφιακές δυσκολίες για υποβολή των αιτήσεων, οι τράπεζες θα ανακοινώσουν επιπρόσθετους τρόπους αλλά και τραπεζικά καταστήματα στα οποία θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης. Επιπλέον, σε όσους συνταξιούχους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω της κάρτας, τα χρήματα θα καταβληθούν απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Ονομαστική η κάρτα

Η κάρτα θα είναι ονομαστική και θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Οι αιτητές θα πρέπει να αποδεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης της κάρτας, η οποία θα αποσταλεί ταχυδρομικώς στον χώρο διαμονής των δικαιούχων.

Μελλοντική αξιοποίηση

Ο σχεδιασμός για μελλοντική αξιοποίηση της κάρτας εκτείνεται και σε άλλες ομάδες πολιτών, στις οποίες συγκαταλέγονται μονογονεϊκές οικογένειες και δικαιούχοι επιδόματος τέκνου. Ανάλογα με τις κυβερνητικές αποφάσεις που θα λαμβάνονται, θα πιστώνεται και το ανάλογο ποσό στην κατηγορία των δικαιούχων.