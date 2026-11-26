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Να μειωθεί ο χρόνος για τον οποίο συζητείται το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) ζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος το πρωί της Πέμπτης στην έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκτιμώντας ότι τα επτά χρόνια είναι πολλά. Δήλωσε παράλληλα αισιόδοξος ότι θα υπάρξει πολιτική συμφωνία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Ο Πρόεδρος διαφώνησε με τη σύνδεση της χρηματοδότησης της Ουκρανίας με το ΠΔΠ και ανακοίνωσε ότι θα θέσει στους ηγέτες το ζήτημα της παραβίασης των ρωσικών κυρώσεων από την Τουρκία.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα του ότι αυτό το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κάποια αποτελέσματα, παρουσιάζοντας την ατζέντα με την Σύνοδο για την Ευρωζώνη. «Είναι η τελευταία παρουσία της κυρίας Λαγκάρντ, που κατά γενική ομολογία έκανε μια εξαιρετική δουλειά, και ευελπιστούμε ότι η διάδοχη κατάσταση θα συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να δούμε, εν μέσω όλων αυτών των γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, πώς ισχυροποιούμε ακόμα περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις μεγάλες συζητήσεις της ημέρας, είπε ότι αφορούν το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. «Θέλω να ξεκινήσω με ένα σχόλιο το οποίο θα επαναλάβω σήμερα και είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν θεωρώ δόκιμο να συζητούμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 7 χρόνια. Δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι τα δεδομένα τα επόμενα 7 χρόνια. Και παρ’ όλο που γνωρίζω ότι μέσα στις Συνθήκες υπάρχει κάποια πρόβλεψη, αν δεν με απατά η μνήμη μου αφορά τα 5 χρόνια, θα πρέπει να μειωθεί ο χρόνος συζήτησης σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Δεν είμαστε σήμερα σε θέση να γνωρίζουμε τα δεδομένα τα επόμενα 5, 6, 7 χρόνια».

Ο Πρόεδρος εξήγγειλε και το μήνυμα που θέλει να εξέλθει από τη Σύνοδο. «Ελπίζω το μήνυμα που θα βγει από αυτό το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι μπορούμε μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου να έχουμε πολιτική συμφωνία. Από εκεί και πέρα, αν δεν καταλήξουμε σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, το μήνυμα θα είναι πολύ αρνητικό και για τα κράτη μέλη και για τους πολίτες μας, αλλά και το μήνυμα που θα στείλουμε στον έξω κόσμο», τόνισε.

Περνώντας στην οικονομία, ο Πρόεδρος χαιρέτισε τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν. «Θέλω να χαιρετίσω ότι είδαμε και τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής. Η χώρα μας, η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ένα από τα τέσσερα μόνο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνά το 3%. Είναι κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να επιστρέφουμε την ανάπτυξη πίσω στην κοινωνία. Και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που και χθες ανακοινώσαμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα, μέτρα που ενισχύουν την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων και των φοιτητών μας, τους χαμηλοσυνταξιούχους μας, τη μεσαία τάξη γενικότερα, και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε».

Επιστρέφοντας στο ΠΔΠ, εξήγησε πώς θα διεξαχθούν οι συζητήσεις και πού τοποθετείται η Κύπρος. «Όπως γνωρίζετε, ενδεχομένως ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έχει αποφασίσει να ομαδοποιήσει τις συζητήσεις. Στην πρώτη συζήτηση είμαστε κατά κύριο λόγο με τα κράτη που υποστηρίζουν την πολιτική της Συνοχής, μια σημαντική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζουμε τη συνέχεια αυτών των πολιτικών, οι οποίες στο τέλος της ημέρας δείχνουν και στους πολίτες μας την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Εκτίμησε πως «πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε τέτοιες πολιτικές και, την ίδια στιγμή, να ενισχύσουμε πολιτικές που οδηγούν στη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» επισημαίνοντας ότι όταν λέει για στρατηγική αυτονομία, δεν μιλά μόνο για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας. «Αναφέρομαι στα θέματα της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας, της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και λοιπά» είπε.

Για το τελευταίο σκέλος της συζήτησης, σημείωσε ότι θα αφορά την Ουκρανία. «Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με την Ουκρανία, με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως ένα κράτος μέλος που αντιλαμβάνεται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τι συμβαίνει με την παράνομη ρωσική εισβολή, θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια».

Ο Πρόεδρος προανήγγειλε ότι θα προτάξει το θέμα της μη εφαρμογής των κυρώσεων από την Τουρκία. «Έχω διαβάσει πρόσφατα και μια έκθεση από τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κ. Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, σε σχέση με την υλοποίηση των κυρώσεων. Η Τουρκία είναι η πρωταθλήτρια χώρα σε σχέση με την παραβίαση των ρωσικών κυρώσεων, και ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει απλά να κάνουμε αυτή τη διαπίστωση. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόκληση, και είναι κάτι που προτίθεμαι να θέσω στους ηγέτες».

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με τη σύνδεση της στήριξης στην Ουκρανία με το ΠΔΠ, όπως την έχει θέσει ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απάντησε «όχι, δεν συμφωνώ με αυτή τη σύνδεση. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα την προσέγγιση του Γερμανού Καγκελάριου, λαμβάνοντας υπόψη ότι προέρχεται και από τις χώρες που επιθυμούν την περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όσα περισσότερα θέματα συνδέουμε, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία».

Στην επισήμανση ότι η επιστολή του Καγκελάριου Μερτς στάλθηκε με επίγνωση ότι η σύνδεση θα δυσκόλευε τη διαπραγμάτευση και ότι υπάρχει γερμανο-ολλανδική σύμπλευση, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι επαναλαμβάνει τη θέση και «θεωρώ ότι είναι και θέση της πλειοψηφίας των κρατών μελών, ότι όσο θέτουμε περισσότερα θέματα τόσο θα δυσκολέψει η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας. Από εκεί πέρα, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πιο κοντά και στη δική μας περίπτωση. Αμέσως πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχουμε μια συνάντηση με τα κράτη μέλη που είμαστε υπέρ της συνέχισης και ενίσχυσης της πολιτικής συνοχής, ακριβώς για να συντονιστούμε ακόμη περισσότερο και να πετύχουμε τους στόχους».

Για τη στρατηγική του ώστε να αποτραπούν περαιτέρω περικοπές, είπε ότι «είμαστε η πλειοψηφία, θα έλεγα, των κρατών μελών. Ειδικά αυτή η ομάδα που θα βρεθούμε αμέσως πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα κράτη που στηρίζουμε την πολιτική συνοχής, είμαστε η πλειοψηφία. Άρα έχουμε, θεωρώ, τη δυνατότητα μέσα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων». Όπως είχε πριν και παλαιότερα, μετά και τη μείωση που έκανε η Κυπριακή Προεδρία με την πρόταση για το ΠΔΠ την οποία χαρακτήρισε εξαιρετική, ότι αναμένει να καταλήξουμε σε έναν διψήφιο αριθμό μείωσης. «Έναν διψήφιο αριθμό που θα είναι πολύ κοντά σε έναν μονοψήφιο αριθμό. Είμαστε στο 10%, θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικό», είπε.

Επανέλαβε ότι «πρέπει επιτέλους να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση σε σχέση με το ότι δεν μπορούμε να συζητούμε σήμερα τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 7 χρόνια χωρίς να γνωρίζουμε τα δεδομένα σε 7 χρόνια. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη σταθερότητας, την ανάγκη να γνωρίζουμε, την ανάγκη να προγραμματίζουμε, αλλά την ίδια στιγμή θεωρώ τα 7 χρόνια ως πολλά».

Ερωτώμενος από το ΚΥΠΕ σχετικά με τους ίδιους πόρους και τον ψηφιακό φόρο, ανέφερε ότι «έχουμε δει τις προτάσεις. Βλέπουμε εκεί ότι υπάρχει, όπως γνωρίζετε, μια πολύ έντονη και ξεκάθαρη αντίθεση από πλευράς Ιρλανδίας. Από δική μας πλευρά ζητήσαμε να έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε τα δεδομένα».

Ερωτηθείς αν η Κύπρος έχει κόκκινες γραμμές όσον αφορά την επιβάρυνσή της κατά τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, απάντησε πως «φυσικά έχουμε κόκκινες γραμμές, και το πιο σημαντικό είναι η συνεργασία με άλλα κράτη, γιατί εκεί είναι η δυνατότητα να έχεις συμμάχους στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες και πιθανότητες να καταλήξεις στο αποτέλεσμα που επιθυμείς. Στο τέλος της ημέρας, την ίδια στιγμή, αντιλαμβανόμαστε όλοι, και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να το γνωρίζουν όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ότι θα είναι ένας συμβιβασμός. Κανείς μέσα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης δεν θα πάρει όλα όσα επιθυμεί».

Στο ερώτημα αν ελπίζει ακόμη σε συμφωνία στα τέλη Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος απάντησε ότι είναι αισιόδοξος. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει διαχρονικά, και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, ότι παρά τις δύσκολες συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, στο τέλος της ημέρας, την ίδια στιγμή, αντιλαμβανόμαστε το κόστος της μη επίτευξης συμβιβασμού και συμφωνίας» είπε.