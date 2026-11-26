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Εγρήγορση για την οικονομία, προώθηση των αναπτυξιακών έργων για τη Λευκωσία και στήριξη της επιχειρηματικότητας, ζήτησε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας, Μιχάλης Μουσιούττας, μιλώντας κατά τη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου, χθες Τετάρτη.

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της Προέδρου της Βουλής, του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Πρέσβη της Ελλάδας, αρχηγών και εκπροσώπων κομμάτων, Γενικών Διευθυντών και αξιωματούχων, εκπροσώπων του ΚΕΒΕ, επιχειρηματιών και μελών του ΕΒΕ Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, ο κ. Μουσιούττας ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι παρά την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η οικονομία μας, παραμένει εκτεθειμένη σε σημαντικές εξωτερικές ανισορροπίες. Επικαλούμενος την αξιολόγηση των Moody’s, τόνισε ότι οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αγνοηθούν καθώς, εκτός των εξωγενών προκλήσεων, στο εσωτερικό έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση δημοσίων επενδύσεων και τις πιέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως στην ηλεκτρική ενέργεια, το νερό, τη στέγαση και τις μεταφορές,

Αναφερόμενος στο εμπορικό ισοζύγιο, είπε ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα, συνδέουν την έρευνα και την τεχνολογία με την παραγωγή και δίνουν στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία μας τη δυνατότητα να δημιουργούν και να εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίες μεγαλύτερης αξίας.

Σχετικά με τον ενεργειακό τομέα, ο κ. Μουσιούττας εξέφρασε τη θέση πως, κάθε φορά που αυξάνεται ο λογαριασμός της ΑΗΚ ή ακριβαίνουν τα καύσιμα, η συζήτηση στρέφεται στις αυξήσεις των μισθών. Πρόσθεσε ότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να διεκδικούν καλύτερες απολαβές, όμως «αν μείνουμε μόνο στην αύξηση του μισθού, χωρίς να αντιμετωπίσουμε όσα ανεβάζουν το κόστος ζωής και λειτουργίας όσων διαβρώνουν τους μισθούς και την ανταγωνιστικότητα, δεν λύνουμε το πρόβλημα». «Και όταν οι μισθοί αυξάνονται χωρίς ανάλογη βελτίωση της παραγωγικότητας, το πρόσθετο κόστος μπορεί να πιέσει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περάσει στις τιμές», συμπλήρωσε.

Ως εκ τούτου, υπέδειξε, χρειαζόμαστε επενδύσεις στην ενέργεια, στις υποδομές, στην τεχνολογία και στις δεξιότητες, μαζί με ουσιαστικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στις αδειοδοτήσεις, ενώ τόνισε ότι, οι οριζόντιες παροχές μπορεί να προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση, ωστόσο δεν μειώνουν από μόνες τους το κόστος που πιέζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και είπε ότι κάθε αλλαγή πρέπει να στηρίζεται σε πλήρη αναλογιστική τεκμηρίωση, σαφή κοστολόγηση και προσδιορισμό των πηγών χρηματοδότησης, ενώ για τα Ταμεία Προνοίας εξέφρασε στήριξη στον εκσυγχρονισμό, την καλύτερη διαχείριση, μεγαλύτερη διαφάνεια και δυνατότητα μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Αναφερόμενος στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ επισήμανε ότι η φυσική κατεύθυνση ανάπτυξης της πρωτεύουσας βρίσκεται στην ιατρική, την εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογία. Το ζητούμενο, τόνισε, είναι να συνδέσουμε αυτούς τους τομείς με τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία και άλλους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, επιχειρηματικές ευκαιρίες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Εστιάζοντας στη λεωφόρο Μακαρίου, συνεχάρη τον Δήμαρχο Λευκωσίας για την πρωτοβουλία του να επανεξεταστεί το θέμα και σημείωσε ότι, μπορεί το παράδειγμα της Oxford Street, στο Λονδίνο, να προσφέρει ιδέες, αλλά «όχι έτοιμη συνταγή για τη Μακαρίου». «Άλλη κλίμακα, άλλες ροές, άλλο συγκοινωνιακό πλαίσιο», είπε και πρόσθεσε πως η συζήτηση για τη Μακαρίου δεν πρέπει να περιοριστεί στο δίλημμα «αυτοκίνητα ή πεζοί», αλλά χρειάζεται συνολική αντιμετώπιση.

Για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Λευκωσίας ανάφερε ότι, μια ειδικά οργανωμένη ομάδα τροχαίας της Αστυνομίας, με σταθερή παρουσία και τεχνολογική υποστήριξη, στα κρίσιμα σημεία τις ώρες αιχμής, μπορεί να συμβάλει άμεσα στη βελτίωση της κυκλοφορίας, παράλληλα με την προώθηση των μεγάλων έργων.

Στην ομιλία του, ο Μιχάλης Μουσιούτας αναφέρθηκε και στους χώρους της Κρατικής Έκθεσης και του ΣΟΠΑΖ, λέγοντας ότι χρειάζεται κοινός σχεδιασμός, με σαφή και συμπληρωματικό ρόλο για κάθε περιοχή. Η Κρατική Έκθεση, είπε, μπορεί να προσφέρει στη δυτική Λευκωσία έναν μεγάλο χώρο πρασίνου και αναψυχής και σύγχρονο εκθεσιακό χώρο, ενώ το ΣΟΠΑΖ μπορεί να συνδυάσει τη Ζώνη Καινοτομίας με σύγχρονες συνεδριακές υποδομές.

Παράλληλα, δήλωσε ότι ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο αποτελεί αναγκαία υποδομή γι αυτήν την αναπτυξιακή κατεύθυνση και υπέδειξε πως «η Λευκωσία πρόσθεσε διαθέτει πανεπιστήμια, νοσοκομεία, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες τεχνολογίας, δημόσιους οργανισμούς και επαγγελματικές υπηρεσίες που μπορούν να στηρίξουν ιατρικά συνέδρια, επιστημονικές και πανεπιστημιακές συναντήσεις, εκθέσεις τεχνολογίας και επιχειρηματικές διοργανώσεις».

Ο κ. Μουσιούττας αποχαιρέτησε τα μέλη του ΕΒΕΛ, ευχαριστώντας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Γραμματεία και την ΕΤΑΠ, λέγοντας πως «ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε μαζί».

ΚΥΠΕ