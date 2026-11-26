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Οι τρεις συλληφθέντες για τον φόνο του 51χρονου Βρετανού στην Πέγεια, οδηγούνται εκ νέου σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, προκειμένου να αποφασισθεί αν θα παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης τους στο Κακουργιοδικείο στις 27 Ιανουαρίου 2027 ή αν θα φέρουν ένσταση στο αίτημα αυτό της Κατηγορούσας Αρχής.

Οι τρεις παραπέμφθηκαν σε απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο την περασμένη Δευτέρα. Το Κακουργιοδικείο Πάφου θα συνέλθει στις 27 Ιανουαρίου 2027, με την 42χρονη συμβία του θύματος, τον 20χρονο γιος της και την 35χρονη φίλη του να αντιμετωπίζουν πλέον τις ίδιες κατηγορίες, του φόνου εκ προμελέτης και της συνομωσίας για διάπραξη φόνου.

Οι τρεις μετά την παραπομπή τους σε δίκη στο Κακουργιοδικείο την Δευτέρα παρέμειναν υπό κράτηση και σήμερα το δικαστήριο θα ανακοινώσει την απόφαση του ως προς την κράτηση τους ή μη μέχρι την εμφάνιση τους στο Κακουργιοδικείο.

​Θυμίζουμε ότι ο φόνος του 51χρονου διαπράχθηκε το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου στην κατοικία που διέμενε με την σύντροφο του και τον γιο της. Οι τρεις συνελήφθησαν τις επόμενες ώρες του φόνου και ήδη ο 20χρονος έχει παραδεχθεί ότι μαχαίρωσε το θύμα, ισχυριζόμενος ότι αυτό έγινε κατά την διάρκεια πάλης στην προσπάθεια του να αφαιρέσει το μαχαίρι που κρατούσε ο 51χρονος απειλώντας τη μητέρα του.

Η Αστυνομία βάσει των τεκμηρίων και μαρτυριών που κατέχει θεωρεί και τις δύο γυναίκες ότι συνέργησαν στο φόνο, εξαφανίζοντας τεκμήρια και επιχειρώντας να αποκρύψουν γεγονότα της επίμαχης περιόδου.