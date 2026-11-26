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Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη έντεκα προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, νυχτερινή διάρρηξη κατοικίας, κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων, παράνομη κατοχή περιουσίας, μέθη, ανησυχία και εξύβριση, εμπρησμού και εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 383 οχήματα και ελέγχθηκαν 485 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 27 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, κατά τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 169 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 16 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 61 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 9 οχήματα. Επίσης διενεργήθηκαν 65 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν δύο καταγγελίες, καθώς και οκτώ προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με τρία θετικά αποτέλεσμα.