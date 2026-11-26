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Εμπορευματικό αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι χθες Τετάρτη το βράδυ, με αποτέλεσμα να κλείσουν όλες οι πίστες πλην μιας, εν μέσω τεράστιας κίνησης, λόγω της εορτής των ευχαριστιών στις ΗΠΑ.
«Αεροσκάφος της FedEx βγήκε από τον διάδρομο 26R του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι περί τις 20:40» χθες (σ.σ. τοπική ώρα, στις 03:40 ώρα Κύπρου), εξήγησε η διεύθυνση του αερολιμένα μέσω X, διευκρινίζοντας δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.
«Ευχαριστούμε τους επιβάτες μας για την υπομονή τους ενόσω εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε την ομαλή λειτουργία μας με κάθε ασφάλεια», πρόσθεσε η πηγή αυτή, χωρίς να διευκρινίσει γιατί το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο.