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Τι θα συμβεί στην αμερικανική οικονομία, εάν η τεχνητή νοημοσύνη, από κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, μετατραπεί σε αιτία μιας νέας οικονομικής κρίσης; Και πόσο μεγαλύτερες θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες σε σύγκριση με το σκάσιμο της φούσκας του Διαδικτύου στις αρχές της δεκαετίας του 2000;

Οι ισχυρές αναταράξεις στη Wall Street και η κρίση στη Nvidia έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ερώτημα που απασχολεί πλέον τη Σίλικον Βάλεϊ, τους τραπεζίτες και τον Λευκό Οίκο: κατά πόσο η μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη έχει γίνει υπερβολικά εξαρτημένη από μια τεχνολογία, της οποίας η μακροπρόθεσμη κερδοφορία παραμένει αβέβαιη.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αντιστοιχούν, βάσει εκτίμησης της Barclays, στο 25% της αμερικανικής οικονομικής ανάπτυξης κατά το τελευταίο έτος. Το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες για τις δυνατότητές της. Είναι ότι ακόμη και μια τεχνολογία που θ’ αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, μπορεί ν’ αποδειχθεί πολύ λιγότερο επικερδής απ’ όσο προεξοφλούν σήμερα οι επενδυτές.

Αυτό, άλλωστε, ήταν και ένα από τα μεγάλα διδάγματα της φούσκας του Ίντερνετ: το Διαδίκτυο άλλαξε τον κόσμο, αλλά δεν απέτρεψε την οικονομική καταστροφή χιλιάδων επενδυτών.



Γιατί ένα νέο χρηματιστηριακό κραχ θα μπορούσε να είναι πιο επώδυνο

Όταν έσκασε η φούσκα των dot-com, ο δείκτης S&P 500 έχασε περίπου το ήμισυ της αξίας του, ενώ οι απώλειες του τεχνολογικού δείκτη Nasdaq πλησίασαν το 80%. Παρά το μέγεθος της χρηματιστηριακής κατάρρευσης, η ύφεση που ακολούθησε ήταν σχετικά σύντομη.

Σήμερα, όμως, υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν περίπου το 35% της καθαρής περιουσίας των αμερικανικών νοικοκυριών, έναντι 26% στην κορύφωση της φούσκας του Διαδικτύου. Η μεγαλύτερη έκθεση των νοικοκυριών στις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις σημαίνει ότι μια παρατεταμένη πτώση της Wall Street θα μπορούσε να έχει άμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση.

Όταν οι επενδυτές βλέπουν την περιουσία τους να αυξάνεται, αισθάνονται μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια και τείνουν να ξοδεύουν περισσότερο. Όταν συμβαίνει το αντίθετο, περιορίζουν τις αγορές τους, αναβάλλουν σημαντικές δαπάνες και αυξάνουν τις αποταμιεύσεις τους. Οι συνέπειες μπορούν να γίνουν αισθητές ακόμη και σε επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη: από το λιανεμπόριο και την αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι την εστίαση, τον τουρισμό και την αγορά ακινήτων.



Τα data centeres και το τεράστιο στοίχημα των τεχνολογικών κολοσσών

Η οικονομική σημασία της τεχνητής νοημοσύνης δεν εξαντλείται στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις. Η κατασκευή γιγαντιαίων κέντρων δεδομένων έχει δημιουργήσει έναν ολόκληρο κύκλο οικονομικής δραστηριότητας, από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέχρι την προμήθεια εξοπλισμού και την απασχόληση χιλιάδων εργαζομένων.

Όσο οι τεχνολογικοί κολοσσοί ανταγωνίζονται για την εξασφάλιση μεγαλύτερης υπολογιστικής ισχύος, τόσο αυξάνονται οι παραγγελίες για ενεργειακές υποδομές, συστήματα ψύξης, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και προηγμένους ημιαγωγούς.

Ενδεικτικό του μεγέθους των επενδύσεων είναι ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις που είχε δημοσιεύσει η Wall Street Journal, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες πέντε μεγάλων ομίλων -Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft και Oracle- αναμένεται να ανέλθουν σε 4,2 τρισ. δολάρια έως το τέλος του 2029.

Εάν, ωστόσο, οι εταιρείες διαπιστώσουν ότι τα έσοδα από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης δεν δικαιολογούν το ύψος των επενδύσεων, θα μπορούσαν να ακυρώσουν ή να αναβάλουν έργα δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένα τέτοιο σενάριο θα προκαλούσε αλυσιδωτές αντιδράσεις, πλήττοντας προμηθευτές, κατασκευαστικές εταιρείες, ενεργειακούς ομίλους και εργαζομένους.



Οι ομοιότητες με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008

Η μεγαλύτερη ανησυχία ορισμένων οικονομολόγων αφορά, ωστόσο, τη χρηματοδότηση των επενδύσεων.

Η κρίση του 2008 με τη Lehman Brothers απέδειξε ότι η κατάρρευση μιας συγκεκριμένης αγοράς μπορεί να μετατραπεί σε γενικευμένη οικονομική καταστροφή, όταν οι ζημιές μεταφέρονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αντίστοιχοι προβληματισμοί διατυπώνονται σήμερα για τον αυξανόμενο δανεισμό που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η χρηματοδότηση μέσω ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οι αλληλοσυνδεόμενες επενδύσεις μεταξύ τεχνολογικών επιχειρήσεων και οι περίπλοκες εταιρικές εγγυήσεις δυσχεραίνουν την αποτίμηση του πραγματικού κινδύνου.

Ο Τζέρεμι Στάιν, οικονομολόγος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, επισημαίνει ότι δεν είναι πλήρως κατανοητές όλες οι χρηματοοικονομικές διασυνδέσεις που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τον συγκεκριμένο κλάδο.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος θα επωμιστεί τελικά τις ζημιές, εάν επιχειρήσεις που έχουν δανειστεί δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Εάν οι απώλειες περιοριστούν στους επενδυτές, η οικονομία θα μπορούσε να απορροφήσει ευκολότερα το πλήγμα. Εάν, όμως, προκαλέσουν γενικευμένη απροθυμία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να χορηγήσουν νέα δάνεια, τότε το πρόβλημα θα αποκτήσει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις.



Από τα 50 δισ. στα 2 τρισ. δολάρια: το εφιαλτικό σενάριο

Εξόχως αποκαλυπτικές είναι οι εκτιμήσεις του Στάιν βαν Νιούενμπουργκ, καθηγητή στο Columbia Business School.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, μια κατάρρευση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης σήμερα θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες περίπου 50 δισ. δολαρίων από δάνεια που συνδέονται με κέντρα δεδομένων.

Το ποσό, αν και σημαντικό, θεωρείται διαχειρίσιμο για το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εάν, όμως, η χρηματοδότηση μέσω δανεισμού συνεχίσει να αυξάνεται με τον αναμενόμενο ρυθμό και η κατάρρευση σημειωθεί σε περίπου δύο χρόνια, οι αντίστοιχες απώλειες θα μπορούσαν να εκτοξευθούν στα δύο τρισ. δολάρια.

Στο ποσό αυτό, μάλιστα, δεν περιλαμβάνονται οι ενδεχόμενες άμεσες ζημιές από την πτώση των χρηματιστηριακών αγορών.

Η διαφορά μεταξύ των δύο σεναρίων αναδεικνύει τη σημασία του χρόνου: όσο περισσότερο διαρκεί η επενδυτική έκρηξη και όσο μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδοτείται με δανεικά κεφάλαια, τόσο αυξάνεται δυνητικά το κόστος μιας μελλοντικής διόρθωσης.



Γιατί δεν συμφωνούν όλοι με το σενάριο της καταστροφής

Δεν συμμερίζονται, πάντως, όλοι οι οικονομολόγοι τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις.

Ο καθηγητής του Χάρβαρντ Τζέισον Φέρμαν εκτιμά ότι ακόμη και μια υποχώρηση των χρηματιστηριακών αγορών κατά 30%, σε συνδυασμό με την πλήρη διακοπή της κατασκευής κέντρων δεδομένων, δεν θα ήταν κατ’ ανάγκη αρκετή για να οδηγήσει την αμερικανική οικονομία σε ύφεση.

Ένας από τους λόγους είναι ότι σημαντικό μέρος του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις αυτές εισάγεται από το εξωτερικό. Επομένως, το πραγματικό όφελος για το αμερικανικό ΑΕΠ είναι μικρότερο απ’ όσο υποδηλώνουν τα τεράστια ποσά των επενδύσεων.

Από την άλλη πλευρά, αυτό σημαίνει ότι μια απότομη συρρίκνωση της ζήτησης για εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις σε ασιατικές οικονομίες που εξαρτώνται από την παραγωγή ημιαγωγών και ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα.

Μια ακόμη σημαντική διαφορά σε σχέση με προηγούμενες οικονομικές κρίσεις είναι η δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος που διακρατείται από επενδυτές έχει ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ, έναντι περίπου 35% πριν τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Το υψηλότερο χρέος περιορίζει τα περιθώρια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη ύφεση μέσω μεγάλων πακέτων οικονομικής στήριξης. Παράλληλα, οι ανησυχίες των επενδυτών για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών θα μπορούσαν να διατηρήσουν υψηλό το κόστος δανεισμού ακόμη και σε συνθήκες ύφεσης.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμη και οι μειώσεις επιτοκίων από τη FED δεν είναι δεδομένο ότι θα μεταφράζονταν σε αντίστοιχη αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Σε κάθε περίπτωση, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ν’ αποδειχθεί μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις του 21ου αιώνα και, ταυτόχρονα, να μην ανταποκριθεί στις οικονομικές προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτήν.

Το μεγάλο στοίχημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι πλέον μόνο εάν η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά εάν θα μπορέσει να αποφέρει αρκετά έσοδα, ώστε να δικαιολογήσει τα τρισεκατομμύρια δολάρια που επενδύονται στην ανάπτυξή της.

Διότι, αυτή τη φορά, εάν οι προσδοκίες των επενδυτών διαψευστούν, το τίμημα ενδέχεται να μην το πληρώσει μόνο η Σίλικον Βάλεϊ, αλλά ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας.

protothema.gr