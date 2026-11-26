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Στα νοσοκομεία κατευθύνεται σχεδόν το ήμισυ των συνολικών δαπανών υγείας στην Κύπρο, με τα χρήματα που διατίθενται για την πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα και τη μακροχρόνια φροντίδα να αντιπροσωπεύουν συγκριτικά πολύ μικρότερο μερίδιο των δαπανών από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, και ενώ το μερίδιο των απευθείας πληρωμών των ασθενών στις συνολικές δαπάνες υγείας έχει πέσει κατακόρυφα μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, σημαντική παραμένει η οικονομική επιβάρυνση των πολιτών όταν πρόκειται για οδοντιατρικές υπηρεσίες, θεραπευτικά βοηθήματα και άλλες υπηρεσίες που καλύπτονται σε περιορισμένο βαθμό από το ΓεΣΥ ή το υπουργείο Υγείας.

Η εικόνα που παρουσιάζει για την Κύπρο η νέα έκθεση (δημοσιοποιήθηκε χθες 25/11/26) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Health at a Glance: Europe 2026» είναι ενδεικτική τόσο των μεγάλων αλλαγών που έχουν επέλθει στα οικονομικά της Υγείας τα τελευταία χρόνια, όσο και των ανισορροπιών που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν την κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

Η Κύπρος εξακολουθεί να δαπανά, αναλογικά με τον πληθυσμό της και λαμβανομένων υπόψη των διαφορών στην αγοραστική δύναμη μεταξύ των χωρών, λιγότερα χρήματα για την Υγεία από ό,τι η ΕΕ κατά μέσο όρο. Ωστόσο, οι κατά κεφαλήν δαπάνες της (μέσω ΓεΣΥ και Υπουργείου Υγείας) αυξάνονται με σημαντικά ταχύτερους ρυθμούς.

Την ίδια ώρα, η γήρανση του πληθυσμού, οι αυξανόμενες ανάγκες περίθαλψης και η εισαγωγή νέων, συχνά υψηλού κόστους, θεραπειών αναμένεται να ασκήσουν πρόσθετες πιέσεις στα οικονομικά του συστήματος υγείας τις επόμενες δεκαετίες.

Με υπερδιπλάσιους ρυθμούς οι δαπάνες

Το 2024 η κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας στην Κύπρο ανερχόταν σε περίπου €3.042, έναντι €3.955 στην ΕΕ, σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στα επίπεδα τιμών μεταξύ των χωρών. Η κατά κεφαλήν δαπάνη στην Κύπρο παραμένει, επομένως, περίπου 23% χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Κατά την περίοδο 2015-2019 η κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας στην Κύπρο αυξανόταν, σε πραγματικούς όρους, δηλαδή αφού αφαιρεθεί η επίδραση των μεταβολών των τιμών, κατά περίπου 6,3% ετησίως, έναντι 3,4% στην ΕΕ.

Κατά την επόμενη περίοδο, 2019-2024, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης στην Κύπρο διατηρήθηκε στο 6,2%, όταν στην ΕΕ περιορίστηκε γύρω στο 3%.

Σχεδόν τα μισά στα νοσοκομεία

Από τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήματα της έκθεσης είναι η κατανομή των δαπανών υγείας ανά είδος υπηρεσίας και ανά κατηγορία παροχέα. Η Κύπρος, μαζί με τη Ρουμανία και την Ελλάδα, συγκαταλέγεται στις χώρες με το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών δαπανών υγείας που κατευθύνεται στην ενδονοσοκομειακή και ημερήσια περίθαλψη, με το ποσοστό να υπερβαίνει το 40%.

Εξετάζοντας χωριστά την κατανομή των χρημάτων ανά κατηγορία παροχέα, το 49,4% των συνολικών δαπανών υγείας στην Κύπρο κατευθύνεται στα νοσοκομεία, έναντι 36,9% στην ΕΕ. Αντίθετα, στις μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας κατευθύνεται μόλις το 1,7% των συνολικών δαπανών υγείας στην Κύπρο, έναντι 9,7% στην ΕΕ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των δαπανών των ίδιων των νοσοκομείων. Η ημερήσια περίθαλψη αντιπροσωπεύει το 18% των δαπανών των κυπριακών νοσοκομείων, έναντι 7,2% στην ΕΕ. Αντίθετα, η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη αντιπροσωπεύει το 12,6% των δαπανών τους στην Κύπρο, έναντι 19,2% στην ΕΕ.

Μόλις €1,34 από €100 στην πρόληψη

Στον αντίποδα του υψηλού μεριδίου των δαπανών που κατευθύνεται στα νοσοκομεία βρίσκεται το χαμηλό ποσοστό των χρημάτων που διατίθεται για την πρόληψη. Το 2024 μόλις το 1,34% των συνολικών δαπανών υγείας στην Κύπρο διατέθηκε για υπηρεσίες πρόληψης, έναντι περίπου 3,3% στην ΕΕ. Με απλά λόγια, από κάθε €100 που δαπανώνται συνολικά για την Υγεία στην Κύπρο, μόλις €1,34 κατευθύνονται σε υπηρεσίες που, βάσει της διεθνούς ταξινόμησης των δαπανών υγείας, ανήκουν στην κατηγορία της πρόληψης.

Χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι και το μερίδιο των δαπανών που κατευθύνεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με την Κύπρο να διαθέτει περίπου το 9,8% των συνολικών δαπανών, έναντι 13,6% κατά μέσο όρο μεταξύ των 23 κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία.

Φαρμακευτικές δαπάνες

Χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι η κατά κεφαλήν δαπάνη για φάρμακα λιανικής και λοιπά μη διαρκή ιατρικά αγαθά στην Κύπρο. Σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης, η σχετική δαπάνη ανέρχεται σε περίπου €508 ανά κάτοικο, έναντι €550 στην ΕΕ. Στην Κύπρο, περίπου το 73% των συγκεκριμένων δαπανών χρηματοδοτείται από δημόσιους ή υποχρεωτικούς μηχανισμούς (Υπουργείο Υγείας και Ταμείο του ΓεΣΥ), έναντι περίπου 70% στην ΕΕ, ενώ το 25,7% καλύπτεται με απευθείας πληρωμές των ασθενών.

Οι απευθείας πληρωμές των ασθενών

Σημαντική είναι η διαφοροποίηση που καταγράφεται στον τρόπο χρηματοδότησης της περίθαλψης στην Κύπρο μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας.

Ενώ το 2018 οι απευθείας πληρωμές των ασθενών αντιπροσώπευαν το 44% των συνολικών δαπανών υγείας, το 2024 το αντίστοιχο ποσοστό είχε περιοριστεί στο 17%, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 16%. Η οικονομική κάλυψη, ωστόσο, παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, στην Κύπρο χρηματοδοτείται μέσω δημόσιων ή υποχρεωτικών μηχανισμών (ΓεΣΥ και Υπουργείο Υγείας) περίπου:

► Το 94,1% των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης, έναντι 91,5% στην ΕΕ.

► Το 77,2% των δαπανών εξωνοσοκομειακής ιατρικής περίθαλψης, έναντι 77,3% στην ΕΕ.

► Το 73% των δαπανών για φάρμακα λιανικής.

► Το 14,4% των δαπανών οδοντιατρικής περίθαλψης, έναντι 34,8% στην ΕΕ.

► Το 17,4% των δαπανών για θεραπευτικά βοηθήματα, όπως γυαλιά οράσεως, ακουστικά βαρηκοΐας και άλλα βοηθήματα, έναντι 39,2% στην ΕΕ.