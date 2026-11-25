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Σχεδόν τετραπλάσια τα ποσοστά των Κυπρίων ηλικίας 16-64 ετών που χαρακτηρίζουν την υγεία τους μέτρια ή κακή μεταξύ των πολιτών χαμηλού και υψηλού μορφωτικού επιπέδου, υπερδιπλάσια τα ποσοστά μεταξύ φτωχών και πλουσίων.

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι μετά την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, όπως προκύπτει και από τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι εισοδηματικές ανισότητες στην πρόσβαση των Κυπρίων στις υπηρεσίες υγείας έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί.

Όπως διαπιστώνεται από τα δεδομένα που αφορούν την Κύπρο, η οικονομική κατάσταση των πολιτών, όπως και το μορφωτικό τους επίπεδο, εξακολουθούν να κάνουν τη διαφορά σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας τους.

Μεγάλες είναι και οι αποκλίσεις και στα ποσοστά των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας τα οποία δυσχεραίνουν την καθημερινότητά τους, με κάποιες από τις ανισότητες αυτές να παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτες εδώ και δύο δεκαετίες.

Την ίδια ώρα, στην Κύπρο εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν επαρκές γεύμα και άλλοι που διαβιούν σε κατοικίες με συνωστισμό, υγρασία ή ελλείψεις σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής.

Στο 4,2% το ποσοστό των πολιτών της χαμηλότερης εισοδηματικής ομάδας που αδυνατούν να εξασφαλίσουν επαρκές γεύμα, στο 4,7% το ποσοστό των πολιτών της δεύτερης χαμηλότερης εισοδηματικής ομάδας που διαβιούν σε συνθήκες σοβαρής στεγαστικής στέρησης.

Στον αντίποδα, η Κύπρος παρουσιάζει εξαιρετικά καλή εικόνα, ακόμα και σε σύγκριση με οικονομικά ισχυρότερες ευρωπαϊκές χώρες, σε ό,τι αφορά την κάλυψη των αναγκών των πολιτών σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Ενδεικτικό το γεγονός ότι το ποσοστό των Κυπρίων ηλικίας 16-64 ετών που δήλωσαν ότι δεν κατάφεραν να καλύψουν ανάγκες τους σε υπηρεσίες περίθαλψης δεν ξεπερνά το 0,4% σε καμία εισοδηματική ομάδα.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό άτλαντα που συνοδεύει τη νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις ανισότητες στην υγεία και αφορά την Ευρώπη.

Από την ανάλυση των δεδομένων για την Κύπρο προκύπτει ότι, ενώ με την εφαρμογή του ΓεΣΥ η χώρα μας περιόρισε δραστικά τους οικονομικούς φραγμούς πρόσβασης στην περίθαλψη, στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσουμε.

Σχεδόν τετραπλάσια τα ποσοστά στη βάση του μορφωτικού επιπέδου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2023, το 28,1% των γυναικών ηλικίας 16-64 ετών χαμηλού μορφωτικού επιπέδου στην Κύπρο χαρακτήρισαν την υγεία τους μέτρια ή κακή. Μεταξύ των γυναικών μέσου μορφωτικού επιπέδου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 14,2% και μεταξύ των γυναικών υψηλού μορφωτικού επιπέδου μόλις 7,1%.

Στους άνδρες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 27,9%, 13,1% και 7,5%.

Στην Πορτογαλία τα ποσοστά των γυναικών χαμηλού και υψηλού μορφωτικού επιπέδου που χαρακτήρισαν την υγεία τους μέτρια ή κακή ήταν 56,9% και 22,2%, στη Γαλλία 37,9% και 22,3%, στη Σουηδία 40% και 25% και στην Ιταλία 19,8% και 10,1%.

Η Κύπρος, δηλαδή, παρά τα χαμηλότερα ποσοστά που καταγράφει σε σύγκριση με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάζει μεγάλες αναλογικά αποκλίσεις μεταξύ των πολιτών χαμηλού και υψηλού μορφωτικού επιπέδου.

Στο σύνολο του ενήλικου πληθυσμού της Κύπρου, μέτρια ή κακή χαρακτήρισαν την υγεία τους το 29,5% των γυναικών χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και το 14,5% των γυναικών υψηλού μορφωτικού επιπέδου. Στους άνδρες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 28% και 14%.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, από το 2005 μέχρι το 2023 δεν καταγράφηκε αισθητή αλλαγή στις συγκεκριμένες ανισότητες στο σύνολο των ενηλίκων.

Το εισόδημα και η υγεία των Κυπρίων

Το 27,2% των ανδρών που ανήκουν στο φτωχότερο 20% του ενήλικου πληθυσμού της Κύπρου χαρακτήρισαν την υγεία τους μέτρια ή κακή, έναντι 12% μεταξύ των ανδρών της υψηλότερης εισοδηματικής ομάδας. Στις γυναίκες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 24,8% και 10,4%.

Στις ηλικίες 16-64 ετών οι εισοδηματικές ανισότητες στον συγκεκριμένο δείκτη είναι αναλογικά εντονότερες μεταξύ των γυναικών, με τα αντίστοιχα ποσοστά να ανέρχονται στο 21,7% και 8,1%. Στους άνδρες τα ποσοστά ήταν 22,3% και 10,9%.

Συγκριτικά, στη Γαλλία το 39,8% των γυναικών της χαμηλότερης εισοδηματικής ομάδας χαρακτήρισαν την υγεία τους μέτρια ή κακή, στη Σουηδία το 39,4%, στην Πορτογαλία το 49,6%, στην Ελλάδα το 13,2% και στην Ιταλία το 19,1%.

Στα θετικά για την Κύπρο καταγράφεται ο περιορισμός των εισοδηματικών ανισοτήτων στον συγκεκριμένο δείκτη στο σύνολο του ενήλικου πληθυσμού κατά την περίοδο 2005-2023.

Προβλήματα υγείας που δυσχεραίνουν την καθημερινότητα

Το 26% των ανδρών και το 24,1% των γυναικών ηλικίας 16-64 ετών χαμηλού μορφωτικού επιπέδου στην Κύπρο δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν περιορισμούς στις καθημερινές τους δραστηριότητες εξαιτίας προβλημάτων υγείας. Μεταξύ των πολιτών υψηλού μορφωτικού επιπέδου τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 8% και 8,1%.

Το ποσοστό μεταξύ των ανδρών χαμηλού μορφωτικού επιπέδου στην Κύπρο είναι αριθμητικά υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά στη Γαλλία (24,8%), στη Σουηδία (23,8%), στην Ιταλία (15,7%) και στην Ελλάδα (14,8%).

Στη χαμηλότερη εισοδηματική ομάδα της Κύπρου τα ποσοστά ήταν 21,9% στους άνδρες και 21,7% στις γυναίκες, έναντι 9,9% και 8,4% αντίστοιχα στην υψηλότερη εισοδηματική ομάδα.

Στο σύνολο του ενήλικου πληθυσμού, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι εισοδηματικές ανισότητες στον συγκεκριμένο δείκτη δεν παρουσίασαν αισθητή μεταβολή κατά την περίοδο 2005-2023. Οι ανισότητες στη βάση του μορφωτικού επιπέδου διευρύνθηκαν μεταξύ των γυναικών, ενώ μεταξύ των ανδρών παρέμειναν σχεδόν αναλλοίωτες.

Δεν έχουν χρήματα για επαρκές γεύμα

Το 4,2% των πολιτών της χαμηλότερης εισοδηματικής ομάδας στην Κύπρο δεν είχαν το 2023 την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν επαρκές γεύμα, έναντι 15,9% το 2005. Στην υψηλότερη εισοδηματική ομάδα το καταγεγραμμένο ποσοστό το 2023 ήταν 0%.

Στη βάση του μορφωτικού επιπέδου, τα αντίστοιχα ποσοστά το 2023 ήταν 3,2% μεταξύ των πολιτών χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και 0,4% μεταξύ των πολιτών υψηλού μορφωτικού επιπέδου, έναντι 10,5% και 2% το 2005.

Συνωστισμός, υγρασία και ελλείψεις στις κατοικίες

Σε συνθήκες σοβαρής στεγαστικής στέρησης διαβιούσε το 2023 το 3,4% των πολιτών της χαμηλότερης εισοδηματικής ομάδας και το 4,7% των πολιτών της δεύτερης χαμηλότερης εισοδηματικής ομάδας.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά κατοικίες στις οποίες παρατηρείται συνωστισμός και ταυτόχρονα προβλήματα όπως υγρασία, ανεπαρκής φωτισμός ή ελλείψεις σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής.

Στην υψηλότερη εισοδηματική ομάδα το καταγεγραμμένο ποσοστό ήταν 0%, με τον ΠΟΥ να διαπιστώνει ότι από το 2005 μέχρι το 2023 δεν καταγράφηκε αισθητή αλλαγή στην απόκλιση μεταξύ της χαμηλότερης και της υψηλότερης εισοδηματικής ομάδας.

Σχεδόν εκμηδενίστηκαν οι αποκλίσεις στην πρόσβαση στην περίθαλψη

Μόλις το 0,3% των ανδρών και το 0,4% των γυναικών ηλικίας 16-64 ετών που ανήκουν στο φτωχότερο 20% του πληθυσμού της Κύπρου δήλωσαν το 2024 ότι δεν κατάφεραν να καλύψουν ανάγκες τους σε υπηρεσίες περίθαλψης. Στην υψηλότερη εισοδηματική ομάδα το καταγεγραμμένο ποσοστό ήταν 0% και για τα δύο φύλα.

Συγκριτικά, μεταξύ των γυναικών της χαμηλότερης εισοδηματικής ομάδας το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ήταν 11,8%, στη Γαλλία 10,8%, στη Σουηδία 10,2%, στην Πορτογαλία 7,3%, στην Ιταλία 5,2% και στη Γερμανία 2,3.

Η Κύπρος καταγράφει, δηλαδή, μεταξύ των οικονομικά ασθενέστερων γυναικών χαμηλότερο ποσοστό ανικανοποίητων αναγκών περίθαλψης ακόμα και από εκείνο των οικονομικά ισχυρότερων γυναικών στις συγκεκριμένες χώρες.