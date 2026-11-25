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Η Κίνα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο διαστημικό της πρόγραμμα, καθώς εκτόξευσε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου το διαστημόπλοιο Shenzhou-24 με προορισμό τον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ (Tiangong). Στο τριμελές πλήρωμα συμμετέχει ο 40χρονος Μοχάμεντ Ζισάν Αλί (Mohammad Zeeshan Ali), ο οποίος γίνεται ο πρώτος Πακιστανός αστροναύτης που ταξιδεύει σε τροχιά γύρω από τη Γη, αλλά και ο πρώτος αλλοδαπός που θα επιβιβαστεί στον κινεζικό διαστημικό σταθμό, σε μια εξέλιξη που αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω του εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον για την κυριαρχία στο Διάστημα.

Το διαστημόπλοιο εκτοξεύθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Τζιουτσουάν, με κυβερνήτη τον Τανγκ Χονγκμπό και μηχανικό πτήσης τον Γου Γι.

Λίγο μετά την εκτόξευση, οι υπεύθυνοι της αποστολής τη χαρακτήρισαν «απόλυτη επιτυχία».

Σύμφωνα με τα δεδομένα της πτήσης και τις αναφορές του Κέντρου Αεροδιαστημικού Ελέγχου του Πεκίνου, το Shenzhou-24 τέθηκε στην προκαθορισμένη τροχιά του, με το διαστημόπλοιο να λειτουργεί ομαλά.

«Κουβαλώ στους ώμους μου τις ελπίδες 250 εκατομμυρίων Πακιστανών»

Ο Αλί, ο οποίος συμμετέχει στην αποστολή ως ειδικός επιστημονικού φορτίου, δήλωσε ότι κουβαλά μαζί του «το όνομα του Πακιστάν στους ώμους μου, τις ελπίδες 250 εκατομμυρίων Πακιστανών».

Astronaut Muhamad Zeeshan Ali to Pakistani nation: "I want to assure you that I am not flying for myself. I carry the name of Pakistan on my shoulder, the hopes of 250 million Pakistanis"#MuhammadZeeshanAli #PakistanInSpace #Shenzhou24 #NationalPride #PakistanTV pic.twitter.com/seyLdtNpJg — Pakistan TV (@PakTVGlobal) November 24, 2026

Η παραμονή του στον διαστημικό σταθμό αναμένεται να διαρκέσει από πέντε έως δέκα ημέρες, διάστημα κατά το οποίο θα αναλάβει τέσσερα επιστημονικά προγράμματα στους τομείς της βιοτεχνολογίας και της επιστήμης των υλικών.

Ο Πακιστανός αστροναύτης Μοχάμεντ Ζισάν Αλί χαιρετά κατά τη διάρκεια της τελετής αποχαιρετισμού πριν από την αναχώρησή του με τη διαστημική αποστολή Shenzhou-24 προς τον κινεζικό διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ, στο Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Τζιουτσουάν,

Τα πειράματά του περιλαμβάνουν τη μελέτη της φωτοσύνθεσης σε βακτήρια, καθώς και τη διερεύνηση των επιπτώσεων της διαστημικής ακτινοβολίας και της μικροβαρύτητας σε σπόρους κινόα.

Στη συνέχεια, θα επιστρέψει στη Γη με το διαστημόπλοιο Shenzhou-23, μαζί με τα μέλη της προηγούμενης αποστολής, με εξαίρεση τον κυβερνήτη της, Τζου Γιανγκτζού.

China launched the Shenzhou-24 crewed spaceship on Wednesday, sending three astronauts, including a Pakistani payload specialist, to its orbiting Tiangong space station. pic.twitter.com/HQWL6pJlI7 — China Xinhua Sci-Tech (@XHscitech) November 25, 2026

Περισσότερα από 90 επιστημονικά πειράματα και νέο ρεκόρ παραμονής στο Διάστημα

Σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, το πλήρωμα του Shenzhou-24 θα πραγματοποιήσει περισσότερα από 90 επιστημονικά πειράματα και τεχνολογικές δοκιμές κατά τη διάρκεια της αποστολής, σε τομείς όπως οι επιστήμες της ζωής στο Διάστημα, η αεροδιαστημική ιατρική και η μελέτη των φαινομένων καύσης.

Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί πώς το διαστημικό περιβάλλον επηρεάζει διαδικασίες όπως η γήρανση των αιμοφόρων αγγείων, με στόχο την ανάπτυξη νέων μεθόδων πρόληψης και θεραπείας.

Οι Τανγκ Χονγκμπό και Γου Γι θα παραμείνουν για έξι μήνες στον Τιανγκόνγκ, μαζί με τον Τζου Γιανγκτζού, ο οποίος βρίσκεται στον διαστημικό σταθμό από νωρίτερα μέσα στο έτος.

A proud new chapter in Pakistan's history unfolded early Wednesday as the country's first astronaut, Muhammad Zeeshan Ali, soared into space aboard China's Shenzhou-24 spacecraft following its liftoff from the Jiuquan Satellite Launch Centre in northwest China.#PakistanInSpace… pic.twitter.com/wvoQUJ0Muy — Pakistan TV (@PakTVGlobal) November 25, 2026

Ο Τζου μελετά τον τρόπο με τον οποίο ο ανθρώπινος οργανισμός προσαρμόζεται στην παρατεταμένη παραμονή στο Διάστημα, μια έρευνα που θεωρείται κρίσιμη για τα σχέδια της Κίνας να πραγματοποιήσει επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη, αλλά και για ένα ενδεχόμενο μελλοντικό ταξίδι στον Άρη.

Μέχρι την επιστροφή του στη Γη, αναμένεται να έχει συμπληρώσει συνολικά έναν χρόνο στο Διάστημα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συνεχή παραμονή σε τροχιά που έχει πραγματοποιήσει ποτέ Κινέζος αστροναύτης.

Οι Κινέζοι αστροναύτες Τανγκ Χονγκμπό και Γου Γι και ο Πακιστανός αστροναύτης Μοχάμεντ Ζισάν Αλί χαιρετούν κατά τη διάρκεια της τελετής αποχαιρετισμού πριν από την αναχώρησή τους με τη διαστημική αποστολή Shenzhou-24 προς τον κινεζικό διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ

Τιανγκόνγκ: Το «Ουράνιο Παλάτι» της Κίνας

Ο κινεζικός διαστημικός σταθμός Τιανγκόνγκ, η ονομασία του οποίου σημαίνει «Ουράνιο Παλάτι», βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τα τέλη του 2022 και μπορεί να φιλοξενήσει έως έξι αστροναύτες κατά τις περιόδους εναλλαγής των πληρωμάτων.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα Space.com, ο σταθμός κινείται σε τροχιά γύρω από τη Γη σε υψόμετρο περίπου 340 έως 450 χιλιομέτρων, αντίστοιχο με εκείνο του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS).

Η Κινεζική Υπηρεσία Επανδρωμένων Διαστημικών Αποστολών έχει εκφράσει την πρόθεσή της να διατηρήσει τον Τιανγκόνγκ σε συνεχή λειτουργία, με τουλάχιστον τρεις αστροναύτες να βρίσκονται μόνιμα σε αυτόν, για τουλάχιστον μία δεκαετία.

Το Πεκίνο επιδιώκει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να αναδείξει τον σταθμό σε κέντρο διεθνούς διαστημικής συνεργασίας, ενόψει της πιθανής απόσυρσης έως το 2030 του υπό την ηγεσία της NASA Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, ο οποίος είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον κινεζικό.

Η διαστημική συνεργασία Κίνας και Πακιστάν

Η συνεργασία του Πεκίνου με το Ισλαμαμπάντ στον τομέα του Διαστήματος χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ενώ οι δύο χώρες υπέγραψαν νέα συμφωνία διαστημικής συνεργασίας το 2025.

Η Κίνα έχει ήδη πραγματοποιήσει εκτοξεύσεις πακιστανικών δορυφόρων, ενώ ένα όχημα εξερεύνησης της Σελήνης, κατασκευασμένο στο Πακιστάν, αναμένεται να συμμετάσχει σε κινεζική σεληνιακή αποστολή περίπου το 2028.

Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, εξήρε τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δηλώνοντας ότι η «οραματική ηγεσία του και η ακλόνητη δέσμευσή του στη φιλία μεταξύ Πακιστάν και Κίνας» έχουν οδηγήσει τη συνεργασία των δύο χωρών «σε πρωτοφανή ύψη».

Tomorrow, Pakistan will look to the skies with anticipation, pride and deep gratitude.



As Shenzhou-24 prepares to carry a Pakistani astronaut to China’s Tiangong Space Station, our nation stands on the threshold of a historic first. It is a moment that belongs to every… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) November 24, 2026

Το 2024 η Κίνα έγινε η πρώτη χώρα που κατάφερε να μεταφέρει στη Γη δείγματα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, ενώ έχει θέσει ως στόχο την προσελήνωση Κινέζων αστροναυτών έως το 2030.

یہ ایک تاریخی لمحہ ہے کہ میں شین ژو-24 کے تین خلابازوں کی روانگی کی تقریب میں شریک ہوں، جن میں مدار تک جانے والے پہلے پاکستانی خلاباز ذیشان علی بھی شامل ہیں۔ چین بھر سے ہزاروں افراد صبح سویرے یہاں جمع ہوئے۔ یہ تاریخ رقم ہونے کا لمحہ تھا اور ایک خواب کی تعبیر بھی۔

2017-18 میں میں… pic.twitter.com/Tznod0wzOD — Ahsan Iqbal (@betterpakistan) November 24, 2026

Από την πλευρά της, η NASA, στο πλαίσιο του αμερικανικού διαστημικού προγράμματος, έχει θέσει ως στόχο την επιστροφή αστροναυτών στη σεληνιακή επιφάνεια το 2028.

protothema.gr