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Τον πρώτο οργανωμένο κατασκηνωτικό χώρο θ’ αποκτήσει η επαρχία Λάρνακα, ο οποίος θα δημιουργηθεί εντός του κρατικού δάσους Ξυλοφάγου.

Το νέο κάμπινγκ περιλαμβάνεται στο τελικό κείμενο της Δήλωσης Πολιτικής Περιοχών Βρετανικών Βάσεων, που προνοεί τη δημιουργία χώρου για αντίσκηνα και τροχόσπιτα.

Η δημιουργία του θα δώσει λύση σε δεκάδες λάτρεις των εξορμήσεων στη φύση και σε ιδιοκτήτες τροχόσπιτων, οι οποίοι καταλάμβαναν χώρους σε παραλίες χωρίς άδεια, λόγω και της έλλειψης οργανωμένων χώρων.

«Οι Βρετανικές Βάσεις θα πάρουν υπηρεσίες εκεί όπως χώρους υγιεινής, νερό και ρεύμα και θα εφαρμόσουν τέτοιους όρους, ώστε να δημιουργηθεί ένας οργανωμένος κατασκηνωτικός χώρος», ανέφερε στον «Φ» ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, υποδεικνύοντας πως ο χώρος θα είναι έτοιμος εντός της επόμενης διετίας.

«Εμάς μας ικανοποιεί αυτή η απόφαση επειδή θα δίδεται το δικαίωμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να έχουν τις υπηρεσίες που πρέπει και να μπορούν να παραθερίζουν χωρίς προβλήματα σ’ ένα καθαρό περιβάλλον», πρόσθεσε.

Η δημιουργία του κατασκηνωτικού χώρου περιλαμβάνεται στη Συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος από την Πολιτική Διοίκηση των ΒΒ στο πλαίσιο της εξέτασης των ενστάσεων επί του αρχικού κειμένου της Δήλωσης Πολιτικής του 2022.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται θα δημιουργηθεί οργανωμένος χώρος αντίσκηνων και τροχόσπιτων σε Ζώνη Ζ3, εντός του κρατικού δάσους Ξυλοφάγου. Η περιοχή́ βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων από́ την θάλασσα και εφάπτεται στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης Κάβο Πύλα.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενέκρινε την πρόνοια για δημιουργία οργανωμένου χώρου κάμπινγκ, υπό την προϋπόθεση ν’ αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, εργασίες εντός της της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας με σφράγιση μόνο για χώρους υγιεινής και χρήση ημιπερατών υλικών στους χώρους στάθμευσης.